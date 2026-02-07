Σοφία Ζαχαράκη από Ναύπακτο: "Ο χώρος του πανεπιστημίου δεν είναι χώρος ανταλλαγής μολότωφ"

Η υπουργός από τη Ναύπακτο, γνωστοποίησε ότι έχει ήδη επικοινωνήσει με την Πρυτανική Αρχή και ότι αναμένει εξηγήσεις εντός 48 ωρών για το αν είχε δοθεί άδεια, αλλά και για το πώς προέκυψε η είσοδος των συγκεκριμένων ατόμων στον χώρο του πανεπιστημίου. Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως θα αναζητηθούν και θα αποδοθούν ευθύνες όπου κι αν αυτές αναλογούν, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για προσωπική της δέσμευση.

Αποκλειστικές δηλώσεις για τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης παραχώρησε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη στο Nafpaktianews , στέλνοντας σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής στη βία εντός των πανεπιστημιακών χώρων.

«Ο χώρος του πανεπιστημίου δεν είναι χώρος ανταλλαγής μολότωφ ούτε χώρος αυτής της ασχημίας που είδαμε. Είναι χώρος παραγωγής γνώσης, σκέψης, έρευνας και ακαδημαϊκής αριστείας», τόνισε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο έχει σημαντικές διεθνείς πρωτιές και θα έπρεπε να απασχολεί τη δημόσια συζήτηση για το ακαδημαϊκό του έργο και όχι για εικόνες βίας.

Η κ. Ζαχαράκη υπενθύμισε ότι το καλοκαίρι ψηφίστηκε ενισχυμένος νόμος για τη βία και την καταστροφή δημόσιας περιουσίας στα πανεπιστήμια, υπογραμμίζοντας πως θα ενεργοποιηθούν όλες οι πρόνοιές του, τόσο για τις υλικές καταστροφές όσο και για τη διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στα επεισόδια.

Αναφορικά με τη φύλαξη των πανεπιστημιακών χώρων, επισήμανε ότι η επαναξιολόγηση βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, καθώς τα ιδρύματα έχουν καταθέσει και επικαιροποιούν τα σχέδια δράσης τους. Όπως ανέφερε, προβλέπεται ενίσχυση της παρουσίας προσωπικού ασφαλείας, αξιοποίηση και επέκταση ηλεκτρονικών μέσων επιτήρησης στους εξωτερικούς και κοινόχρηστους χώρους –εκτός αιθουσών διδασκαλίας και χώρων ακαδημαϊκής εργασίας– καθώς και πρόσθετη χρηματοδότηση όπου απαιτηθεί.

Τέλος, τόνισε ότι κάθε πανεπιστήμιο θα εφαρμόσει το δικό του πλέγμα μέτρων, προσαρμοσμένο στα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες του, είτε πρόκειται για μεγάλα campus είτε για μικρότερες πανεπιστημιακές δομές, με στόχο την ασφάλεια και την απρόσκοπτη ακαδημαϊκή λειτουργία.