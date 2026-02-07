Γαλάτσι: Δυο τραυματίες μετά από επίθεση αγνώστων με μαχαίρι

Βίαιο επεισόδιο με δύο τραυματίες σημειώθηκε νωρίς το βράδυ στο Γαλάτσι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες μια ομάδα πέντε ατόμων που επέβαιναν σε ΙΧ επιτέθηκαν αρχικά σε έναν 26χρονο και τον τραυμάτισαν ελαφρά με μαχαίρι στο στήθος.

Σε κοντινή απόσταση εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένος και ένας 32χρονος με διαμπερές τραύμα στον μηρό. Λίγο πιο μακριά, δίπλα σε κάδο απορριμμάτων βρέθηκε ένα μαχαίρι που εικάζεται ότι χρησιμοποίησαν οι δράστες.

Σύμφωνα με την αστυνομία ο 26χρονος ανέφερε ότι οι δράστες πριν του επιτεθούν τον ρώτησαν τι ομάδα είναι.

Και οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», ενώ προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.