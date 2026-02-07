Αίγιο: Καρέ - καρέ η κλοπή σε κοσμηματοπωλείο – Χτύπησαν με αγροτικό τη βιτρίνα έξι φορές- ΒΙΝΤΕΟ

Κινηματογραφική ληστεία σημειώθηκε στο Αίγιο με τους δράστες να εισβάλουν σε κοσμηματοπωλείο με αγροτικό αυτοκίνητο. Έριξαν την τζαμαρία και αφαίρεσαν τα κοσμήματα.

Θρασύτατη διάρρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (06/02) στο Αίγιο, όταν άγνωστοι εισέβαλαν σε κοσμηματοπωλείο χρησιμοποιώντας αγροτικό όχημα. Το περιστατικό καταγράφηκε περίπου στις 3:15 στο κέντρο της πόλης, στη διασταύρωση των οδών Ανδρέου Λόντου και Μητροπόλεως.

Το χρονικό

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες, οι οποίοι επέβαιναν σε κλεμμένο αγροτικό, εμβόλισαν επανειλημμένα με μεγάλη σφοδρότητα την αλεξίσφαιρη πρόσοψη του καταστήματος, καταφέρνοντας τελικά να τη διαλύσουν. Στη συνέχεια αφαίρεσαν άγνωστη ποσότητα κοσμημάτων και άλλων πολύτιμων αντικειμένων και τράπηκαν σε φυγή με δεύτερο όχημα προς άγνωστη κατεύθυνση.

Η Ασφάλεια Αιγίου έχει αναλάβει την προανάκριση, εξετάζοντας όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και το υλικό από κάμερες ασφαλείας τόσο του καταστήματος όσο και της ευρύτερης περιοχής, ενώ οι ζημιές που προκλήθηκαν στο κοσμηματοπωλείο είναι ιδιαίτερα εκτεταμένες.