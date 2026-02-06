Αίγιο: Κλέφτες «κατέβασαν» με αγροτικό τη τζαμαρία κοσμηματοπωλείου

Απίστευτο περιστατικό κλοπή σε κοσμηματοπωλείο στο κέντρο (πιο κέντρο δε γίνεται) σημειώθηκε γύρω στις 3.15 τα ξημερώματα στη συμβολή της Ανδρέου Λόντου με Μητροπόλεως.

Άγνωστοι χρησιμοποιώντας κλεμμένο αγροτικό όχημα, έπεσαν με σφοδρότητα και επαναλαμβανόμενα πάνω στην αλεξίσφαιρη τζαμαρία του κοσμηματοπωλείου, την «κατέβασαν» και αφαίρεσαν άγνωστο αριθμό κοσμημάτων και πολύτιμων αντικειμένων, ενώ διέφυγαν στη συνέχεια με άλλο όχημα προς άγνωστη κατεύθυνση.