Ο Βελόπουλος παρουσίασε φωτογραφία της Lady Gaga από το American Horror Story... ως υλικό του φακέλου Επστάιν

«Δείτε εδώ, τη βλέπετε αυτή την κυρία. Δείτε τα παιδιά δεξιά και αριστερά τι πίνουν; Κόκκινο χρώμα» είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος

Σε μια γκάφα ολκής υπέπεσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, όταν επιχείρησε να αναφερθεί στο σκάνδαλο ΈπσταϊνΕπστάιν και τον βιασμό και την εκμετάλλευση μικρών παιδιών. Μιλώντας στο ΟΡΕΝ και κατά την προσπάθειά του να κατηγορήσει τα μέσα ενημέρωσης στην Ελλάδα ότι αποσιωπούν τις αποκαλύψεις για τον Τζέφρι Επστάιν και τις αναφορές στην Ελλάδα, ο Κυριάκος Βελόπουλος παρουσίασε φωτογραφία της Lady Gaga από το American Horror Story... ως υλικό του φακέλου του παιδόφιλου. «Δείτε εδώ, τη βλέπετε αυτή την κυρία. Δείτε τα παιδιά δεξιά και αριστερά τι πίνουν; Κόκκινο χρώμα» είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος

H «αποκάλυψη» Βελόπουλου σχολιάστηκε και στο Χ με κάποιους να γράφουν για «κρεσέντο παραπληροφόρης» σχολιάζοντας «το κλάμα σε αυτή τη χώρα δεν έχει τελειωμό» ενώ στη γκάφα αναφέρθηκε το πρωί της Παρασκευής και η Αφροδίτη Λατινοπούλου κάνοντας λόγο για «μπούρδες» και για έναν «επιεικώς επικίνδυνο και τεκμηριωμένα μπαρμπά ξερόλα».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης από την πλευρά του σε νεότερη ανάρτησή του σχολίασε έμμεσα το θέμα χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις