Αιγιάλεια: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εννέα παραλιακές κοινότητες

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, εννέα παραλιακές Κοινοτήτες του Δήμου Αιγιάλειας κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, μετά από τις σοβαρές ζημιές που προκλήθηκαν από τα καιρικά φαινόμενα των τελευταίων εβδομάδων.
Ο Δήμαρχος Αιγιαλείας Παναγιώτης Ανδριόπουλος είχε ζητήσει την κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τις κοινότητες: Σελιανιτίκων, Ροδοδάφνης, Διγελιωτίκων, Τέμενης, Βαλιμιτίκων, Ριζομύλου, Νικολεΐκων, Ροδιάς και Πορρωβίτσας.
Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης ισχύει για 3 μήνες, δηλαδή έως 5 Μαΐου 2026 με δικαίωμα αίτησης παράτασης. Ήδη οι υπηρεσίες του Δήμου προχωρούν στη σύνταξη σχετικών μελετών ώστε να εξασφαλιστούν χρηματοδοτήσεις για τα απαραίτητα έργα αποκατάστασης κλπ.
πηγη filodimos.gr
