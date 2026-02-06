Την Κυριακή η ομιλία του Άγγελου Τσιγκρή στην Πάτρα για τη νεανική παραβατικότητα

Την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, στις 10.30 π.μ., ο Αχαιός πολιτικός και καθηγητής Εγκληματολογίας Άγγελος Τσιγκρής θα μιλήσει με θέμα οργανώνει ημερίδα με θέμα: «Νεανική παραβατικότητα: Οι παράγοντες που τη γεννούν ως οδηγός αντιμετώπισης», στο πλαίσιο Ημερίδας που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του ΤΕΕ την Πάτρα (οδός Τριών Ναυάρχων 22).

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

_______________________

Ο δικηγόρος Άγγελος Τσιγκρής διδάσκει Εγκληματολογία στην Ελλάδα και την Κύπρο. Έχει διατελέσει βουλευτής Αχαΐας, γενικός γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής, εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Μόνιμη Επιτροπή Επιχειρησιακής Συνεργασίας για την Εσωτερική Ασφάλεια στην Ευρώπη (COSI) του Συμβουλίου της ΕΕ, στη Μόνιμη Αντιπροσωπία του ΟΗΕ για την Πρόληψη του Εγκλήματος και την Ποινική Δικαιοσύνη και στο Δίκτυο Πρόληψης της Εγκληματικότητας της ΕΕ.