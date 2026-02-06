Ηλεία: 17χρονος κατηγορείται για revenge porn σε βάρος ανήλικης

Καταγγελία γονέα στην αστυνομία
Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος ενός 17χρονου για το αδίκημα
της εκδικητικής πορνογραφίας, όπως ανακοινώνει η ΕΛ.ΑΣ.
Ειδικότερα, αναφέρει η ανακοίνωση της αστυνομίας, σύμφωνα με καταγγελία γονέα ανήλικης μαθήτριας, ο κατηγορούμενος το καλοκαίρι του 2025, διαμοίρασε ψηφιακό υλικό που
απεικονίζει την ανήλικη και αφορά τη γενετήσια ζωή της.
Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος κατηγορούμενου θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας / Παράλληλη Έδρα Αμαλιάδας, ενώ για το
περιστατικό είχε ήδη πληροφορηθεί και η Διεύθυνση του εκπαιδευτικού συγκροτήματος στο οποίο φοιτά η ανήλικη.
