Πάτρα: Τα «βρόντηξε» ο ανάδοχος για τον κεντρικό αγωγό – Λύματα στη θάλασσα από Άγιο Βασίλειο έως Γλαύκο

Στον «αέρα» βρίσκεται το κρίσιµο έργο του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού, από το ύψος του Διακονιάρη µέχρι τον Γλαύκο, καθώς η αποχώρηση του προηγούµενου αναδόχου έχει αφήσει ανοικτά τµήµατα του δικτύου και καθυστερεί την ολοκλήρωση της σύνδεσης µε τον βιολογικό καθαρισµό, σε µία έκταση της πόλης που φτάνει έως τον Άγιο Βασίλειο.

Η καθυστέρηση αυτή εντείνει τα προβλήµατα απορρόφησης όµβριων υδάτων και λυµάτων, καθώς συνεχίζεται η επικίνδυνη απόρριψή τους στη θάλασσα -αφορά όλη την περιοχή από τον Άγιο Βασίλη έως τον Γλαύκο- καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη για την ταχεία ανάθεση νέου εργολάβου.



Γίνεται πλέον αντιληπτό ότι τα πρόσφατα πληµµυρικά γεγονότα στην Ακτή Δυµαίων έφεραν στο «φως» ένα ακόµη κρίσιµο πρόβληµα: µαζί µε τα όµβρια ύδατα, στο οδόστρωµα και στο θαλάσσιο µέτωπο καταλήγουν και λύµατα. Δεν πρόκειται απλώς για εικόνες συσσώρευσης νερών, αλλά για συνθήκες που πλήττουν ευθέως τη δηµόσια υγεία και το περιβάλλον. Το δίκτυο αδυνατεί να απορροφήσει τον όγκο των υδάτων, ιδιαίτερα όταν έντονες βροχοπτώσεις συνδυάζονται µε το φαινόµενο της πληµµυρίδας.

«Αναζητούµε εργολάβο»

Το έργο του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού έχει προϋπολογισµό 8.300.000 ευρώ, καλύπτει συνολικό µήκος αγωγών 7.201 µέτρων και περιλαµβάνει δύο αντλιοστάσια, εξυπηρετώντας περίπου 17.715 κατοίκους. Σύµφωνα µε τον Αντιδήµαρχο Έργων Παναγιώτη Μελά, είχε ολοκληρωθεί σε ποσοστό περίπου 75%, όµως αυτή τη στιγµή έχει «παγώσει» µετά τη διάλυση της σύµβασης, αφήνοντας κρίσιµα τµήµατα του δικτύου ανοικτά. Αυτή τη στιγµή, η Δηµοτική Αρχή βρίσκεται σε διαδικασία αναζήτησης νέου αναδόχου και το έργο οδηγείται εκ νέου σε δηµοπράτηση. Τι σηµαίνει αυτό; Καθυστέρηση τουλάχιστον 2 ετών για να φτάσουµε στον ανάδοχο και πολλών περισσότερων για να συνδεθεί ο κεντρικός αγωγός µε τον Βιολογικό καθαρισµό. Ως εκ τούτων, για την περιοχή από τον Άγιο Βασίλη έως τον Γλαύκο, η θάλασσα θα συνεχίσει να µολύνεται µε λύµατα!

Αγωγός πριν το λιµάνι

Εξάλλου, όπως αναδείχθηκε στην πρόσφατη σύσκεψη στον ΟΛΠΑ, για τις πληµµύρες στην Ακτή Δυµαίων, στην περιοχή συγκεντρώνονται νερά από 33 διαφορετικούς αγωγούς, από το Διακονιάρι έως τον Γλαύκο, τα οποία καταλήγουν σε έναν παλαιό παντορροϊκό αγωγό που είχε κατασκευαστεί πριν τη δηµιουργία του νέου λιµανιού. Ο αγωγός δέχεται τόσο όµβρια ύδατα όσο και αποχετευτικά λύµατα, καθώς τµήµατα της Ακτής Δυµαίων δεν έχουν ακόµη συνδεθεί πλήρως µε τον βιολογικό καθαρισµό.

Καθοριστικό ρόλο παίζει και το αντλιοστάσιο στο Νότιο Πάρκο, όπως και ένα ακόµη στην ευρύτερη περιοχή, τα οποία όµως δεν επαρκούν σε περιόδους έντονων βροχοπτώσεων. Έτσι, τα λύµατα και τα όµβρια υπερχειλίζουν και καταλήγουν στον δρόµο και στη θάλασσα. Το πρόβληµα επιτείνεται από το γεγονός ότι ο κύριος αγωγός και τα αντλιοστάσια δεν έχουν καθαριστεί ουσιαστικά ποτέ από την κατασκευή τους.

Ανάγκη συντονισµού

Η ευθύνη για την αντιµετώπιση του προβλήµατος είναι τριµερής. Η Περιφέρεια έχει την αρµοδιότητα του δρόµου, ο Δήµος τα φρεάτια, τις σωληνώσεις και τη σύνδεση µε τον βιολογικό καθαρισµό, ενώ ο ΟΛΠΑ διαχειρίζεται τµήµατα του αγωγού εντός του λιµανιού. Χωρίς σαφή συντονισµό και γρήγορες αποφάσεις, οι προσωρινές παρεµβάσεις δεν αρκούν.

Το διακύβευµα για την Ακτή Δυµαίων

Η Ακτή Δυµαίων βρίσκεται πλέον µπροστά σε ένα κρίσιµο στοίχηµα. Αν δεν προχωρήσει άµεσα η ολοκλήρωση του κεντρικού αγωγού και η πλήρης σύνδεση µε τον βιολογικό καθαρισµό, οι εικόνες µε νερά και λύµατα στους δρόµους και στη θάλασσα θα επαναλαµβάνονται. Την κατάσταση επιβαρύνει και η κλιµατική κρίση, καθώς η άνοδος της στάθµης της θάλασσας «φουσκώνει» το θαλάσσιο µέτωπο και σε αρκετά σηµεία το νερό βρίσκεται πλέον πάνω από τον αγωγό, εµποδίζοντας την οµαλή εκτόνωση των υδάτων. Οι πληµµύρες ήταν το προειδοποιητικό καµπανάκι. Το ζήτηµα των λυµάτων είναι το πραγµατικό καµπανάκι κινδύνου.

Τι αποφασίστηκε µετά τις πληµµύρες στην Ακτή Δυµαίων

Σε τρεις βασικούς άξονες θα κινηθεί το σχέδιο αντιµετώπισης των πληµµυρικών φαινοµένων στην Ακτή Δυµαίων, µετά από ευρεία σύσκεψη που πραγµατοποιήθηκε το µεσηµέρι της περασµένης Δευτέρας µε τη συµµετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Δήµου Πατρέων και του Οργανισµού Λιµένος Πατρών.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης εξετάστηκαν όλα τα διαθέσιµα τεχνικά δεδοµένα και εναλλακτικά σενάρια, µε κοινή διαπίστωση ότι το πρόβληµα συνδέεται κυρίως µε τον παλαιό παντορροϊκό αγωγό της περιοχής.

Ο συγκεκριµένος αγωγός, που έχει κατασκευαστεί πριν τη δηµιουργία του νέου λιµανιού, δέχεται τόσο όµβρια ύδατα όσο και αποχετευτικά λύµατα, καθώς η περιοχή δεν έχει συνδεθεί πλήρως µε το αποχετευτικό δίκτυο. Παράλληλα, επιβαρυντικός παράγοντας θεωρείται και το φαινόµενο της πληµµυρίδας, το οποίο εµποδίζει την οµαλή εκτόνωση των υδάτων προς τη θάλασσα.

Οι παρεµβάσεις που αποφασίστηκαν περιλαµβάνουν τον άµεσο καθαρισµό του αγωγού από φερτά υλικά µε τη συνδροµή εξειδικευµένων συνεργείων, τη σύνταξη µελέτης για τον έλεγχο των υψοµετρικών στάθµεων σε φρεάτια και αγωγούς, καθώς και την εκπόνηση προµελέτης για πιθανή τοπική ανύψωση του οδοστρώµατος όπου κριθεί αναγκαίο. Παράλληλα, Περιφέρεια και Δήµος προχωρούν σε άµεσο καθαρισµό της οδού, µε στόχο τη µείωση της επικινδυνότητας για τους οδηγούς και τους πεζούς.

πηγή εφημερίδα Νεολόγος