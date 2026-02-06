«Απόδραση από την Ελλάδα. Τα ίχνη της Λόρα οδηγούν στην Φρανκφούρτη»- Η εξαφάνιση της 16χρονης από την Πάτρα, θέμα στα γερμανικά ΜΜΕ



Νέες διαστάσεις παίρνει πλέον η υπόθεση της εξαφάνισης της 16χρονης Λόρα από την Ελλάδα, και συγκεκριμένα από την Πάτρα, όπως δείχνει η έστω καθυστερημένη πληθώρα δημοσιευμάτων στον γερμανικό Τύπο, που ουσιαστικά αναδημοσιεύει πληροφορίες που μεταδίδουν εδώ και εβδομάδες τα ελληνικά ΜΜΕ.

«Απόδραση από την Ελλάδα. Τα ίχνη της Λόρα οδηγούν στην Φρανκφούρτη» γράφει η Frankfurter Rundschau, που περιγράφει το ιστορικό της υπόθεσης και στέκεται στην κριτική προς την Lufthansa που καθυστέρησε να δώσει πληροφορίες για την πτήση της προς τη Γερμανία.

Η Berliner Morgenpost έχει τίτλο «Η Λόρα μπήκε μόνη στο αεροπλάνο και εξαφανίστηκε» και σημειώνει ότι η κοπέλα φρόντισε να εξαφανίσει τα ίχνη της.

Συνεχή ενημέρωση για το θέμα είχε και η Merkur από το Μόναχο κάτω από τον γενικό τίτλο «Η 16χρονη Λόρα αγνοείται». Επιβεβαιώνει ότι «Η αστυνομία του Αμβούργου ενημερώθηκε για την υπόθεση από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Εγκληματολογίας (BKA) στα μέσα Ιανουαρίου. Στη συνέχεια ελέγχθηκε η διεύθυνση ενός ύποπτου συγγενή της αγνοούμενης. Ωστόσο, δεν βρέθηκε κανείς εκεί και δεν προέκυψαν περαιτέρω στοιχεία σχετικά με το πού βρίσκεται η έφηβη. Η αστυνομία του Αμβούργου τονίζει ότι η Γερμανία δεν είναι η κύρια υπεύθυνη σε αυτή την υπόθεση· η ευθύνη βαρύνει τις ελληνικές αρχές». Λίγο αργότερα μετέδωσε ότι «η συμπερίληψη της Λόρα στην εθνική βάση δεδομένων για "αγνοούμενους, άγνωστους αποβιώσαντες και άγνωστους αβοήθητους" έχει προγραμματιστεί και θα υλοποιηθεί μόλις παρασχεθεί ενημερωτικό υλικό από την Ελλάδα».

Αναλυτικές αναφορές στην πολύκροτη υπόθεση και από το Focus Online με ανταπόκριση από την Ελλάδα, και την Express της Κολωνίας.

Όλα τα δημοσιεύματα αναφέρουν στο τέλος την κινητοποίηση της οργάνωσης "Vermisste Kinder" (Αγνοούμενα Παιδιά) και καλούν όποιον γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει μαζί της. Εκφράζεται η ελπίδα για εξεύρεση του 16χρονου κοριτσιού τώρα που η υπόθεση λαμβάνει δημοσιότητα και στη Γερμανία.



Πηγή: Deutsche Welle