Καλυβάκια: Εκτός ορίων ο Αλφειός - Λίμνη Πηνειού: Ανοίγουν τα θυροφράγματα για την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων

Υπερχείλιση πίσω από τα αναχώματα - έπνιξε καλλιέργειες μετά τις ισχυρές βροχοπτώσεις
Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκονται οι αρχές και η Πολιτική Προστασία στην Ηλεία.
Κάτω από το νερό βρίσκονται στην περιοχή των Καλυβακίων καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Ελαιώνες, πορτοκαλεώνες και αμπέλια έχουν πλημμυρίσει αφού ο ποταμός Αλφειός «φούσκωσε» και τα νερά του υπερχείλισαν πίσω από τα αναχώματα, δημιουργώντας έντονη ανησυχία στους αγρότες για τις ζημιές που υπέστησαν.
Από την υπερχείλιση του ποταμoύ η κυκλοφορία στον δρόμο προς τα Καλυβάκια γίνεται με μεγάλη προσοχή και με φύλαξη από την Πολιτική Προστασία και την Αστυνομία.
Σε επιφυλακή έχουν τεθεί οι Δήμοι Πύργου, Αρχαίας Ολυμπίας και Ανδρίτσαινας-Κρεστένων, για την κατάσταση που επικρατεί μετά τις έντονες βροχοπτώσεις.
Λίμνη Πηνειού: Ανοίγουν τα θυροφράγματα για την (προληπτική) αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων
Με επείγουσα ανακοίνωσή του ο δήμος Ήλιδας ενημέρωσε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προχώρησαν, στο άνοιγμα των θυροφραγμάτων της λίμνης Πηνειού, με στόχο την ελεγχόμενη διοχέτευση νερού για την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων και την εκτόνωση του φράγματος.
Οι ιδιοκτήτες των περιουσιών και οι κάτοικοι των περιοχών πλησίον της παλιάς κοίτης του Πηνειού, καλούνται να τηρούν τις οδηγίες που προβλέπονται στα Ειδικά Σχέδια των αρμόδιων υπηρεσιών, όπως:
- Απαγόρευση προσέγγισης σε παραποτάμια σημεία που θα δεχτούν τα νερά,
- Αποφυγή της διέλευσης από τα συγκεκριμένα σημεία που χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα,
- Απομάκρυνση κοπαδιών και λοιπών ζώων από τα εν λόγω σημεία,
- Ήδη έχουν ενημερωθεί οι πρόεδροι όλων των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Ήλιδας πλησίον της λίμνης, ενώ μαζί με τους κατοίκους θα πρέπει να βρίσκονται σε εγρήγορση για τυχόν νέες προληπτικές οδηγίες.
ΠΗΓΗ httiliaenimerosi.gr - ilialive.gr
