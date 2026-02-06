Καλυβάκια: Εκτός ορίων ο Αλφειός - Λίμνη Πηνειού: Ανοίγουν τα θυροφράγματα για την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων

Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκονται οι αρχές και η Πολιτική Προστασία στην Ηλεία.

Κάτω από το νερό βρίσκονται στην περιοχή των Καλυβακίων καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Ελαιώνες, πορτοκαλεώνες και αμπέλια έχουν πλημμυρίσει αφού ο ποταμός Αλφειός «φούσκωσε» και τα νερά του υπερχείλισαν πίσω από τα αναχώματα, δημιουργώντας έντονη ανησυχία στους αγρότες για τις ζημιές που υπέστησαν.

Από την υπερχείλιση του ποταμoύ η κυκλοφορία στον δρόμο προς τα Καλυβάκια γίνεται με μεγάλη προσοχή και με φύλαξη από την Πολιτική Προστασία και την Αστυνομία.

Σε επιφυλακή έχουν τεθεί οι Δήμοι Πύργου, Αρχαίας Ολυμπίας και Ανδρίτσαινας-Κρεστένων, για την κατάσταση που επικρατεί μετά τις έντονες βροχοπτώσεις.