Ιπποκράτειο:3 χρόνια φυλάκιση και 30.000€πρόστιμο στον γιατρό με το «φακελάκι»

Ποινή φυλάκισης τριών ετών επέβαλε το Τριμελές Αυτόφωρο στον πρώην διευθυντή της καρδιολογικής κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, ο οποίος συνελήφθη τον περασμένο Σεπτέμβριο με προσημειωμένα χαρτονομίσματα ύψους 3.000 ευρώ.

Το δικαστήριο υιοθέτησε την πρόταση του εισαγγελέα και έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο για δωροληψία επιβάλλοντας του και χρηματική ποινή ύψους 30.000 ευρώ.

Το δικαστήριο έδωσε τελικώς ανασταλτικό χαρακτήρα στην έφεση του γιατρού, με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και εγγυοδοσία 20.000 ευρώ.