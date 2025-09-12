Στις 22 Σεπτεμβρίου η δίκη του γιατρού που συνελήφθη για «φακελάκι» στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο

Απών ο κατηγορούμενος – Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, υπέστη κάκωση στη μέση
Για τις 22 Σεπτεμβρίου 2025 αναβλήθηκε από το Αυτόφωρο η δίκη του επικεφαλής της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, που κατηγορείται για δωροληψία.
Ο γιατρός, που συνελήφθη επ’ αυτοφώρω να παραλαμβάνει προσημειωμένα χρήματα από συγγενή ασθενή, απουσίαζε από το δικαστήριο.
Σύμφωνα με τον συνήγορό του, ο κατηγορούμενος πρέπει να παραμείνει κλινήρης, καθώς υπέστη κάκωση στη μέση του έπειτα από πτώση από καρέκλα.
Απούσα από το δικαστήριο ήταν και η συγγενής του ασθενούς, η οποία κατήγγειλε τον γιατρό για ” φακελάκι”, καθώς βρίσκεται δίπλα στον πρόσφατα χειρουργημένο σύζυγό της
