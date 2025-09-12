Πάτρα: 16χρονος μαθητής γρονθοκόπησε 14χρονο

Νέο επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων
Νέο επεισόδιο μεταξύ νεαρών στην Πάτρα. Σχηματισμός δικογραφίας σε βάρος ανήλικου για σωματική βλάβη ανηλίκου από την αστυνομία.
Συγκεκριμένα η ΕΛ.ΑΣ αναφέρει σε ανακοίνωσή της.
Από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη σε βάρος ενός 16χρονου μαθητή, ο οποίος χθες το πρωί γρονθοκόπησε 14χρονο, με αποτέλεσμα να του προκαλέσει ελαφρές σωματικές βλάβες. Επιπλέον, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του πατέρα του 16χρονου για παραμέληση της εποπτείας του.
