Πάτρα: 16χρονος μαθητής γρονθοκόπησε 14χρονο

Νέο επεισόδιο μεταξύ νεαρών στην Πάτρα. Σχηματισμός δικογραφίας σε βάρος ανήλικου για σωματική βλάβη ανηλίκου από την αστυνομία.

Συγκεκριμένα η ΕΛ.ΑΣ αναφέρει σε ανακοίνωσή της.

Από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη σε βάρος ενός 16χρονου μαθητή, ο οποίος χθες το πρωί γρονθοκόπησε 14χρονο, με αποτέλεσμα να του προκαλέσει ελαφρές σωματικές βλάβες. Επιπλέον, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του πατέρα του 16χρονου για παραμέληση της εποπτείας του.