LIVE- Πάτρα: Πλήθος κόσμου για την παρουσίαση της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα- ΦΩΤΟ

Με πλήθος κόσμου να γεμίζει από νωρίς τον πολυχώρο Royal, ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο παρουσιάζοντας την «Ιθάκη», το βιβλίο που έχει ήδη προκαλέσει πολιτικό "σεισμό".

Ο πρώην πρωθυπουργός φέρνει το πολιτικό του μανιφέστο στην Πάτρα, την πόλη που συμβολίζει τη δημοκρατική παράδοση της χώρας.

Η επιλογή της Πάτρας ως πρώτης πόλης στην περιφέρεια δεν είναι τυχαία. Ο Αλέξης Τσίπρας είχε εκφράσει την επιθυμία να είναι η αχαϊκή πρωτεύουσα ο πρώτος σταθμός εκτός Αθηνών, κυρίως, λόγω της δημοκρατικής ιστορίας της περιοχής.

Για το ιστορικό και πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου συζητούν:

Βασίλης Αϊβαλής, Επικεφαλής παράταξης Δήμου Πατρέων, πρώην Πρόεδρος ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας

Θεώνη Κουφονικολάκου, Συνήγορος του Παιδιού, Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω

Γιώργος Παππάς, Πρόεδρος Οικονομικού Επιμελητηρίου Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας

Γιώργος Σιακαντάρης, Συγγραφέας και Δρ. Κοινωνιολογίας

Αιμίλιος Χειλάκης, Ηθοποιός



