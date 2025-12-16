Live- Βουλή: Οι τοποθετήσεις για την ψήφιση του Κρατικού Προϋπολογισμού 2026

Ήδη έχουν ξεκινήσει οι ομιλίες των πολιτικών αρχηγών, που προηγούνται της τελικής ψηφοφορίας στη Βουλή , ενώ αργά το απόγευμα την παρέμβασή του θα κάνει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

<div style="position: relative; overflow: hidden; width: 100%; padding-top: 72%;"> <iframe scrolling="no" style="position: absolute; top: 0; left: 0; bottom: 0; right: 0; width: 100%; height: 100%;" src="https://diavlos-cache.cnt.grnet.gr/app/index.html#/el/embed/room/6015"></iframe> </div>

Οι τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών

Ανδρουλάκης: Να ενώσουμε δυνάμεις για την πολιτική αλλαγή

Στασιμότητα στην οικονομία και απουσία θέλησης να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της ακρίβειας καταλόγισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην κυβέρνηση κατά την συζήτηση του προϋπολογισμού του 2026.

Στις πρακτικές της κυβέρνησης αντιπαρέβαλε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για μέτρα σύγκλισης με την Ευρώπη, το ιδιωτικό χρέος καθώς και για τον έλεγχο των καρτέλ που όπως είπε «κάνουν πάρτι» με τις τιμές. Όσον αφορά τους αγρότες απαίτησε από την κυβέρνηση «να ανοίξει έναν διάλογο αξιοπρέπειας και όχι κοροϊδίας». Συνολικά τόνισε την ανάγκη για αλλαγή πολιτικής. Όπως είπε «το δίλημμα είναι: Η συνεχίζουμε να βαλτώνουμε ή παίρνουμε την ζωή μας στα χέρια μας» λέγοντας πως «καλώ κάθε Έλληνα πολίτη να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να αγωνιστούμε για την πολιτική αλλαγή».

Ειδικά για τους αγρότες ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε πως «ο πρωτογενής τομέας λεηλατείται. Το κόστος παραγωγής δυσβάσταχτο το χάσμα από χωράφι σε ράφι διευρύνεται. Ένας αγρότης που παράγει όσπρια, βλέπει να πωλούνται στο ράφι 1 5 φορές παραπάνω. Θα κάτσει σπίτι του ή θα πάει στο μπλόκο; Όταν εξαπλώνεται ευλογιά και καταστρέφεται το βιός του, θα κάτσει σπίτι του ή θα πάει μπλόκο;». Επισήμανε ότι οι αγρότες «είδαν τους αετονύχιδες της γαλάζιας συμμορίας να κυκλοφορούν με Φερράρι και Πόρσε στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και είναι αγανακτισμένοι θα κάτσουν σπίτι τους ή θα πάνε μπλόκα; Θα πάνε στα μπλόκα επειδή εσείς τους στρέφετε σε απελπισία». Στην βάση αυτή ζήτησε «να ανοίξει διάλογος αξιοπρέπειας και όχι κοροϊδίας. Με θεσμοθέτηση ανώτατης τιμής για γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα και σπόρους. Κάρτα αγροτικού πετρελαίου στην αντλία. Φτηνό δίκαιο αγροτικό ρεύμα με τιμή 7 λεπτά κιλοβατώρα το ανώτερο».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης σύγκρινε τις θριαμβολογίες της κυβέρνησης με τα πραγματικά βιώματα των πολιτών. Μίλησε για πολίτες που «δεν αντέχουν άλλο την στασιμότητα, την απαισιοδοξία, την ανασφάλεια, την ακρίβεια». Ανάμεσα σε αυτούς επισήμανε ότι ξεχωρίζουν «ο αγροτικός κόσμος που έχει ξεπεράσει τα όρια της αντοχής του» και οι «οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, οι υγιείς οικονομικές δυνάμεις που είναι σε αδιέξοδα με κυριότερο το ιδιωτικό χρέος» καθώς και «οι νέοι που αγανακτούν με την κουλτούρα του πολιτικού κόσμου, το ρουσφέτι».

Όσον αφορά την φορολογία σημείωσε ότι στο προϋπολογισμό «αποκαλύπτεται ο άδικος πυρήνας της φορολογικής σας πολιτικής. Ενώ μιλάτε για μείωση των συντελεστών αφήνετε τον πληθωρισμό να κάνει την δουλειά σας. Κάνατε τον πληθωρισμό να λειτουργεί ως ο κρυφός φόρος» και «από τον πιο άδικο φόρο παίρνετε τα περισσότερα. Από τον φόρο που δεν λαμβάνει υπόψη τα εισοδήματα και την αντοχή των νοικοκυριών». Στην βάση αυτή έθεσε θέμα τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας.

Ειδικά για την ακρίβεια ο Νίκος Ανδρουλάκης σημείωσε πως «τα καρτέλ κάνουν πάρτι» και «οι τιμές αυξήθηκαν σωρρευτικά κατά 39% στα τρόφιμα, κατά 48% στο ηλεκτρικό ρεύμα». Αναρωτήθηκε αν «όλα αυτά είναι μια ζωή με κοινωνικό πρόσημο;». Τόνισε πως δεν θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα «αν δεν περιορίσετε τα καρτέλ στα οποία είστε τροχονόμοι» καταλογίζοντας στην κυβέρνηση «υποκρισία και κοροϊδία». Τόνισε πως «καταθέσαμε μια ολοκληρωμένη πρόταση για μια ενιαία αρχή προστασίας του καταναλωτή με εργαλεία» προκειμένου να αντιμετωπίσει τα φαινόμενα της ακρίβειας και της αισχροκέρδειας.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι η κυβέρνηση προβάλλει το δίλημμα «σταθερότητα ή χάος» αναρωτώμενος «ποια είναι η σταθερότητα που προσφέρει η Ν.Δ; Είναι προπέτασμα καπνού που κρύβει την παρακμή». Επισήμανε ότι «αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε οι αριθμοί του προϋπολογισμού, οι προβλέψεις σας για τα επόμενα χρόνια. Τι δείχνουν; Ο στόχος της ευημερίας μπαίνει στον πάγο» και «αυτό σημαίνει χαμηλότερους μισθούς, μικρότερη αγοραστική δύναμη, λιγότερες ευκαιρίες» «μια κυβέρνηση βουτηγμένη στην αποτυχία, την ανυποληψία και την διαφθορά». Ο Νίκος Ανδρουλάκης απευθυνόμενος στην κυβέρνηση αναφέρθηκε εικόνα «των επενδύσεων που έχετε κάνει κορωνίδα της πολιτικής σας, από 5,7% φέτος ως ποσοστό του ΑΕΠ του χρόνου πάει στο 10% και γίνεται το 2029 0,8% παρακαλώ! Με 0,8% θα πάει η χώρα μακροπρόθεσμα;». Τονίζοντας πως αυτό «σημαίνει χαμηλότερα εισοδήματα από όλη την Ευρώπη».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης καταλόγισε στην κυβέρνηση πολιτική αφελληνισμού της οικονομίας αναρωτώμενος: «Με ποια κριτήρια λαμβάνονται οι αποφάσεις για πωλήσεις σημαντικών περιουσιακών στοιχείων ή για την αξιοποίηση δημόσιων υποδομών;». Επισήμανε ότι «κάνατε την Ελλάδα Eldorado για τα funds» επισημαίνοντας πως έτσι έχουμε «εικόνα αφελληνισμού της ελληνικής οικονομίας με κεφάλαια να φεύγουν έξω και κάποια να επιστρέφουν για να αγοράσουν τα σπίτια του ελληνικού λαού». «Η Ελλάδα δεν πωλείται, ανήκει στο Ελληνικό λαό και στα παιδιά του» επισήμανε.

Επίσης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισήμανε ότι η χώρα δεν κινείται σε πορεία σύγκλισης με την Ευρώπη. Χαρακτηριστικά ανέφερε πως «με τον προϋπολογισμό που έχετε καταθέσει η Ελλάδα θα χρειαστεί δύο δεκαετίες για να προσεγγίσει ξανά το κατά κεφαλήν εισόδημα που είχαμε το 2007. Αυτό είναι σύγκλιση; Αυτό είναι το μέλλον του ελληνικού λαού;». Ειδικά για το στεγαστικό ζήτημα εισήμανε πως «τα ενοίκια στην Αττική έχουν αυξηθεί 50% κι εσείς δώσατε 1 δις σε επιδόματα χωρίς να μένει πίσω καμία υποδομή».

Σ. Φάμελλος: Κοινωνικά άδικος και αντιαναπτυξιακός ο προϋπολογισμός – Η χώρα έχει ανάγκη από αλλαγή κυβέρνησης

Σκληρή και εφ’ όλης της ύλης επίθεση στην κυβέρνηση και στον πρωθυπουργό, εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, μιλώντας στη Βουλή και υπογράμμισε ότι «η χώρα έχει ανάγκη από αλλαγή κυβέρνησης».

Είπε για τον Προϋπολογισμό: «Φέρατε ένα προϋπολογισμό ίδιο και χειρότερο από τα προηγούμενα χρόνια. Μνημονιακό χωρίς μνημόνια. Που οδηγεί σε μεγαλύτερη φτωχοποίηση. Σε δημογραφική κατάρρευση και ερήμωση της περιφέρειας. Σε διάλυση της αγροτικής παραγωγής. Σε μεγαλύτερη φορολεηλασία αλλά και αισχροκέρδεια και κάνει τους ισχυρούς φίλους της κυβέρνησης και της γαλάζιες ακρίδες να γίνουν ακόμα πλουσιότεροι».

Μηχανισμός αφαίμαξης του λαϊκού εισοδήματος η φορολογία

Κατέθεσε τις διαφορετικές προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την στέγη: «Δημόσια πολιτική στέγης, κοινωνική κατοικία με παροχή 15.000 κοινωνικών κατοικιών ετησίως, με “πράσινα” κτίρια με χαμηλά ενοίκια. Δημόσιες φοιτητικές εστίες και κατοικίες για τους δημόσιους λειτουργούς σε νησιά και δυσπρόσιτες περιοχές».

Αναφέρθηκε στην υγεία και στην παιδεία λέγοντας: «Η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση και με διαφορά από τις άλλες χώρες της ΕΕ σε ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες. Σχεδόν ένας στους τέσσερις πολίτες χαμηλού εισοδήματος, σύμφωνα με τη Eurostat δηλώνει ότι δεν μπόρεσε να καλύψει ιατρική ανάγκη σε αντίθεση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που είναι 3,6%. Πρώτοι είμαστε στην ΕΕ και στις ιδιωτικές δαπάνες για την Παιδεία. Τα νοικοκυριά στην Ελλάδα ξοδεύουν το τριπλάσιο από ό,τι στην ΕΕ για εκπαιδευτικές δαπάνες. Αλλά, τι να περιμένεις από μία κυβέρνηση που κατά παράβαση του Συντάγματος βάφτισε τα ιδιωτικά κολέγια, Πανεπιστήμια, ώστε να ωφελούνται οι επιχειρηματίες – φίλοι σας…».

Γενικεύοντας είπε: «Η πολιτική σας, έχει εξαντλήσει την κοινωνία και την οικονομία. Οι τιμές στα ράφια στα βασικά αγαθά βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά. Πέφτουν οι τιμές παγκοσμίως στα καύσιμα, αλλά όχι στην Ελλάδα – είμαστε 19% πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Στα καύσιμα ο ΕΦΚ βρίσκεται σε δυσθεώρητα επίπεδα. Στη θέρμανση ο ΕΦΚ είναι 13 φορές πάνω από το ευρωπαϊκό ελάχιστο.

Το αποτέλεσμα των επιλογών σας είναι ότι το 66,8% των Ελλήνων δηλώνει ότι αισθάνεται φτωχό την ώρα που ο μέσος όρος στην ΕΕ είναι 17,4%. Σε μια χώρα που δήθεν “αναπτύσσεται”, δύο στους τρεις πολίτες νιώθουν φτωχοί».

Αναφέρθηκε στην φορολογική πολιτική της κυβέρνησης: «Τα έσοδα από τον άδικο φόρο του ΦΠΑ έχουν αυξηθεί κατά 12 δισ. ευρώ από το 2021 (από 17 στα 29 δισ.). Όχι επειδή αυξήθηκαν οι επενδύσεις, αλλά επειδή αυξήθηκαν οι τιμές, οι φόροι, και η πίεση στα νοικοκυριά. Το 40,7% των φορολογικών εσόδων προέρχονται από ΦΠΑ και ΕΦΚ. Η Ελλάδα 5η παγκοσμίως σε εξάρτηση από έμμεσους φόρους. Η Ελλάδα είναι 1η στην ΕΕ σε φόρους επί των προϊόντων και προτελευταία στην πραγματική κατανάλωση. Αυτό δεν είναι φορολογική πολιτική. Είναι μηχανισμός αφαίμαξης της κοινωνικής πλειοψηφίας. Την ίδια στιγμή, 1.500 πολύ πλούσιοι συμπολίτες μας, που δηλώνουν 4 δισ. από μερίσματα, φορολογούνται με μόλις 5%, ενώ στην ΕΕ το ποσοστό φορολόγησής τους είναι τουλάχιστον τριπλάσιο ή και τετραπλάσιο».

Αφού σημείωσε ότι κέρδη των τραπεζών και των καρτέλ αυξάνονται, προσέθεσε: «Να φορολογηθούν τα υπερκέρδη των καρτέλ σε τράπεζες, ενέργεια και εφοδιαστική αλυσίδα. Στη ΔΕΗ να ανακτηθεί ο δημόσιος έλεγχος, ώστε να πέσουν οι τιμές προς όφελος των καταναλωτών και να πιεστεί ο ανταγωνισμός».

Συνεχίζοντας υποστήριξε ότι «παράλληλα με την αισχροκέρδεια η κυβέρνηση στερεύει την αγορά με την υπερφορολόγηση. Στο δεκάμηνο του 2025, το πρωτογενές πλεόνασμα έφτασε τα 10,3 δισ. ευρώ, έναντι στόχου 7,2 δισ. – ρία δισ. παραπάνω από τον στόχο».

Μεσοπρόθεσμο – Αγροτικό

Έκανε ειδική αναφορά στο μεσοπρόθεσμο 2026-2029 «κατονομάζοντας τους υπευθύνους» τους οποίου και κατηγόρησε: «Τα μαύρα σύννεφα για την οικονομία, όμως, έρχονται στο Μεσοπρόθεσμο του 2026-29 με υπογραφές Μητσοτάκη, Χατζηδάκη και Πιερρακάκη. Το τρίο της λεηλασίας. Τι προβλέπει το μεσοπρόθεσμο; Καθίζηση της ανάπτυξης, της κατανάλωσης και των επενδύσεων. Με σχέδιο μάς πάτε στην κατήφορο. Και πολύ μεγαλύτερες περικοπές έως το 2029, -54% στο περιβάλλον και την ενέργεια, δηλαδή μείον 1,2 δισ., -60% στην ψηφιακή μετάβαση, που σημαίνει μείον 670 εκατ., -10% στην παιδεία, δηλαδή μείον 700 εκατ. για τα παιδιά μας, -25% στη γεωργία, που μεταφράζεται σε μείον 440 εκατομμύρια ,-12% στις υποδομές (400 εκατ.), -3,1% στην Υγεία (μείωση δηλαδή 240 εκατομμυρίων). Την ίδια ώρα, οι επενδύσεις προβλέπονται σχεδόν στάσιμες, με αύξηση μόλις 0,9% και 0,8% το 2028 και 2029, αντίστοιχα».

Αναφέρθηκε στο αγροτικό λέγοντας προς την κυβέρνηση: «Εκτίθεστε ανεπανόρθωτα. Με τους αγρότες στους δρόμους, δεν ντρέπεστε να φέρνετε έναν προϋπολογισμό με μείωση 241 εκατομμύρια ευρώ στα κονδύλια του υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης; Που δεν περιλαμβάνει ούτε την -προ μηνός- εξαγγελία για αύξηση 50% στην επιστροφή ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο του κ. Μητσοτάκη. Το κόστος παραγωγής στα ύψη – το αγροτικό εισόδημα στα τάρταρα. Και εσείς τι κάνετε; Προσπαθείτε να δημιουργήσετε έναν κοινωνικό αυτοματισμό κατά του αγώνα των αγροτών. Τους δρόμους τους κλείνετε εσείς, γιατί επιλέγετε να κλείνετε τα αυτιά σας στον δίκαιο αγώνα τον αγροτών».

Ανέπτυξε τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τον αγροτικό τομέα: «Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει ήδη ανακοινώσει εδώ και έναν χρόνο έξι προτάσεις για τη μείωση του κόστους παραγωγής, για αγροτικό ρεύμα με δημόσια ΔΕΗ και για επιστροφή του ΕΦΚ του αγροτικού πετρελαίου στην αντλία. Νέος κανονισμός ΕΛΓΑ με αποζημίωση 100%. Με πλαφόν στα περιθώρια κέρδους στα αγρο-εφόδια. Με παρατηρητήριο τιμών στα τρόφιμα. Για να ρυθμιστούν άμεσα τα αγροτικά χρέη και να ενισχυθούν οι συνεταιρισμοί. Με ένα Εθνικό Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής με ευθύνη της Βουλής».

ΟΠΕΚΕΠΕ

Ιδιαίτερα σκληρός ήταν και για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Επικαλούμενος την δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας τόνισε: «Η γαλάζια συμμορία ξεκοκάλισε τις επιδοτήσεις των τίμιων αγροτών. Μια εγκληματική οργάνωση που λειτουργούσε με τις πλάτες και με τις οδηγίες του Μαξίμου».

«Και τώρα θέλετε η ΑΑΔΕ δήθεν να εξυγιάνει τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Λες και τόσα χρόνια δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει το παράνομο αλισβερίσι και να αποκαλύψει το σκάνδαλο» σχολίασε και προσέθεσε: «Η αριστεία σας απεικονίζεται στο πρόσωπο του Φραπ!».

Μίλησε για υποβάθμιση της Δικαιοσύνης με ευθύνη και της ηγεσίας τής Δικαιοσύνης και για την ανάγκη να αναθεωρηθεί το άρθρο περί ευθύνης υπουργών.

Κριτική άσκησε και για την εξωτερική πολιτική. «Μέσα σε αυτές τις φουρτούνες, στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής σήμερα η Ελλάδα πορεύεται χωρίς καθαρή εθνική στρατηγική, χωρίς σαφή στόχευση, χωρίς πρωτοβουλίες, χωρίς αποτύπωμα στο διεθνές πεδίο. Η χώρα μας επιλέγει να είναι δεδομένος και προβλέψιμος σύμμαχος» σημείωσε και τόνισε: «Για μια εξωτερική πολιτική διεκδικητική, εξωστρεφή, για την προάσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της πατρίδας μας και την ειρηνική επίλυση διαφορών με τους γείτονές της, απαιτείται πολιτική αλλαγή, απαιτείται άλλη κυβέρνηση».

Δεν θα ψηφίσει τις αμυντικές δαπάνες

Ο Σωκράτης Φάμελλος ανακοίνωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα ψηφίσει τις αμυντικές δαπάνες και εξήγησε: «Θέλω να ξεκαθαρίσω την πλήρη αντίθεση του ΣΥΡΙΖΑ με την οικονομία του πολέμου και το ReArmEU, που έχει γίνει πλέον μονότονη καραμέλα στα χείλη του ΕΛΚ, της πολιτικής οικογένειας των κ.κ. Μητσοτάκη και Δένδια».

Αφού ξεκαθάρισε ότι για τον ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, «η προάσπιση της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής ανεξαρτησίας τής Ελλάδας είναι αδιαμφισβήτητη αρχή», εξήγησε: «Δεν μπορούμε να ψηφίσουμε έναν Προϋπολογισμό που εντείνει τις στρεβλώσεις, μίας κυβέρνησης με τόσα σοβαρά ελλείμματα στην αμυντική πολιτική, που επιλέγει τη στρατηγική οικονομίας πολέμου και εισπράττει ήττες στην εξωτερική πολιτική και επιπλέον βαρύνεται με τόσα σκάνδαλα αδιαφάνειας και διαφθοράς. Σε μια κυβέρνηση που αυτές τις μέρες αποδεικνύεται με τον πιο ηχηρό τρόπο ότι είναι η κυβέρνηση της αδιαφάνειας και των σκανδάλων παντού, δεν θα μπορούσαμε να συναινέσουμε ειδικά στο θέμα με τα εξοπλιστικά προγράμματα».

Αλλαγή κυβέρνησης

Κλείνοντας ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε την αλλαγή κυβέρνησης και επανέλαβε την πρόταση του για τη συνεργασία και την ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων.

«Η χώρα μας έχει ανάγκη την αλλαγή κυβέρνησης. Δεν είναι θέμα μικροκομματικών υπολογισμών, σκοπιμοτήτων και συμφερόντων. Είναι θέμα κοινωνικού συμφέροντος. Είναι θέμα εθνικής ανάγκης. Για τον λόγο αυτό το αίτημα των εκλογών αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη αξία και αναγκαιότητα. Η απάντηση δεν μπορεί να είναι ο κατακερματισμός του προοδευτικού χώρου, ούτε η επιβίωση μικρών πολιτικών νησίδων. Χρειάζεται ενότητα, συνεργασία, όραμα» ανέφερε χαρακτηριστικά και τόνισε:

«Σήμερα πρέπει να τελειώσουμε με αυτή την καταστροφική κυβέρνηση. Κύριοι και κύριες της κυβέρνησης, κύριε Μητσοτάκη μετράτε μέρες και το ξέρετε».

Δ. Κουτσούμπας: Ο αντιλαϊκός προϋπολογισμός σας για το 2026, απορρίπτεται

«Ενώνουμε τη φωνή μας με τους εργαζόμενους, τους αυτοαπασχολούμενους, τους φοιτητές που βρίσκονται σήμερα στους δρόμους, με απεργίες, με στάσεις εργασίας, με συλλαλητήρια και καταρρίπτουν το κυβερνητικό αφήγημα περί κοινωνικά δίκαιου προϋπολογισμού», τόνισε ο Δ. Κουτσούμπας στην τοποθέτησή του.

«Ενώνουμε τη φωνή μας με τους βιοπαλαιστές αγρότες στα μπλόκα, οι οποίοι με τον συγκλονιστικό, μεγαλειώδη αγώνα τους και έχοντας τη στήριξη όλου του λαού», δήλωσε.

Όπως είπε, «μιλάτε για επιβράβευση της προόδου που σημειώνει η χώρα. Λέτε μέχρι και ότι η Ελλάδα γίνεται πιστωτής της Ευρωζώνης. Δεν υπάρχει όριο στη γελοιότητα».

«Εμείς λέμε ότι αυτό που καθορίζει τα πάντα σήμερα στην σάπια Ευρωπαϊκή Ένωση των μονοπωλίων είναι η πολεμική της προετοιμασία. Στο λαό θα μείνει μόνο ενεργειακή φτώχεια, η ανυπαρξία άλλων υποδομών

Να τοποθετηθούν και τα άλλα κόμματα που είναι με το ΝΑΤΟ και τη στρατηγική συμμαχία με τις ΗΠΑ, σαν το ΠΑΣΟΚ ή το ΣΥΡΙΖΑ. Κόμματα άλλα που δεν βγάζουν άχνα και δεν έχουν θέσεις για αυτά τα ζητήματα σαν την Πλεύση Ελευθερίας», εξήγησε ο κ. Κουτσούμπας.

«Κυρίες και κύριοι, ο αντιλαϊκός προϋπολογισμός σας για το 2026, απορρίπτεται. Το 2026 θα είναι η χρονιά που ο λαός θα σας στριμώξει ακόμα περισσότερο, μέχρι να γίνετε οριστικά παρελθόν και εσείς και η πολιτική σας», είπε σε άλλο σημείο.

Αλ. Χαρίτσης: O προϋπολογισμός του 2026 είναι ο τελευταίος με τεχνητή αναπνοή – Στη συνέχεια η ανάπτυξη πάει στον πάτο

Για τον «πρώτο πολεμικό προϋπολογισμό» και τον «τελευταίο με τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης» έκανε λόγο ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης μιλώντας στη Βουλή στο πλαίσιο της συζήτησης για τον προϋπολογισμό.

Προτού αναφερθεί στα οικονομικά στοιχεία, ο Αλ. Χαρίτσης καταλόγισε στην κυβέρνηση ότι επιχειρεί «πλιάτσικο των θεσμών», «μια πρωτοφανή καταβαράθρωση των θεσμών, μια πρωτοφανή απώλεια κύρους και αξιοπιστίας που οδηγεί τους πολίτες σε μια τρομακτική απώλεια εμπιστοσύνης», λόγω των συνεχών σκανδάλων και των προσπαθειών συγκάλυψής τους. «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την πρωτοφανή διάρρηξη της εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι σε θεσμούς, τη Δικαιοσύνη, τη Βουλή», είπε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά τον προϋπολογισμό, υπογράμμισε ότι αποτυπώνει τις «πολιτικές επιλογές» και τις «προτεραιότητες» της κυβέρνησης. Ειδικότερα, αναφέρθηκε στις προβλέψεις για την ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια, σημειώνοντας ότι ο προϋπολογισμός του 2026 είναι ο τελευταίος προϋπολογισμός με «τεχνητή αναπνοή» και στη συνέχεια «η ανάπτυξη πάει στον πάτο». Σχολίασε, δε ότι, παρ’ όλ’ αυτά η κυβέρνηση «πανηγυρίζει» και μιλάει για «σύγκλιση» με την Ευρώπη την ώρα που η «Ελλάδα δεν έχει απλώς περιφερειακές ανισότητες, αλλά βιώνει κατάρρευση στην περιφέρεια και ερημοποίηση της υπαίθρου».

Ως την πιο «ηχηρή ένδειξη αυτής της υπαρξιακής κρίσης, που βιώνει η ελληνική περιφέρεια» χαρακτήρισε την «κατάρρευση του αγροτικού τομέα». «Τα μπλόκα της αγανάκτησης και της απόγνωσης,είναι η απάντηση της πραγματικής οικονομίας και της πραγματικής κοινωνίας, στο ψευδεπίγραφο success story του κ. Μητσοτάκη», δήλωσε, προειδοποιώντας ότι «οι αγρότες είναι παραγωγικός τομέας, όχι απλώς κοινωνική ομάδα» και «αν αυτοί καταρρέουν, καταρρέει ολόκληρο το αφήγημα της δήθεν ισχυρής ανάπτυξης». «Γίνεται να συζητάμε για ανάπτυξη που αφήνει ακάλυπτο τον κρίσιμο τομέα της επισιτιστικής ασφάλειας;», διερωτήθηκε, επισημαίνοντας ότι ψηφίζεται σήμερα ο προϋπολογισμός «με τους αγρότες να είναι στους δρόμους» και την κυβέρνηση να απαντάει στα αιτήματά του με «ΜΑΤ, καταστολή και κοινωνικό αυτοματισμό».

Εξέφρασε, δε, την ελπίδα ο κ. Μητσοτάκης να μην έρθει για να «τάξει ψίχουλα στους αγρότες», γιατί υπάρχει ανάγκη «ολοκληρωμένου σχεδίου». «Ο αγροτικός κόσμος απειλείται με αφανισμό, δεν του αξίζουν και δεν βολεύεται με γενικόλογα μέτρα κατευνασμού», σημείωσε.

Όσον αφορά την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, παρουσίασε στοιχεία που δείχνουν την υποχώρησή της, καταλήγοντας σε λουκέτα και σε απώλεια θέσεων εργασίας. Όπως είπε, η κυβέρνηση περιγράφει μια εικόνα επενδυτικών επιτυχιών, την ώρα που «το επενδυτικό κενό της Ελλάδας παραμένει», όπως και «η απόσταση με την Ευρώπη» και προβλέπεται «κατάρρευση» μετά το 2026. Πρόσθεσε, επίσης, ότι ποιοτικά πρόκειται για επενδύσεις σε τομείς χαμηλής προστιθέμενης αξίας, όπως τουρισμός, κατασκευές και ακίνητα, «το ίδιο μοντέλο που μας οδήγησε στην χρεοκοπία». «Μετράμε την ανάπτυξη σε τετραγωνικά real estate, σε τραπεζοκαθίσματα και σε πισίνες σε νησιά με λειψυδρία», τόνισε ο Αλ. Χαρίτσης, σημειώνοντας πως «την ίδια στιγμή, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών βρίσκεται πάλι σε υψηλό έλλειμμα».

«Η ΝΔ παγίωσε το μοντέλο φτηνής ανάπτυξης. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο αν γίνονται επενδύσεις. Είναι και τι επενδύσεις γίνονται και τι αφήνουν πίσω τους», είπε, σχολιάζοντας:

«Και μπορεί εσείς να ονειρεύεστε οικονομία της Φλόριντα των ΗΠΑ. Έτσι όμως το μόνο που κάνετε είναι να προετοιμάζετε απλώς την επόμενη χρεωκοπία μας».

Αναφερόμενο στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, είπε πως ήταν «μια μοναδική ευκαιρία μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας με όρους δίκαιης και βιώσιμης ανάπτυξης», που όμως χάθηκε, όχι «λόγω αστοχίας», αλλά γιατί η κυβέρνηση της ΝΔ επέλεξε «συνειδητά να σπαταλήσει αυτό το πολύτιμο εργαλείο για να συνεχίσει και να ισχυροποιήσει το ίδιο στρεβλό και άδικο παραγωγικό μοντέλο».

Περνώντας και στο θέμα των μισθών και τις εργασιακές σχέσεις, αναφέρθηκε σε στοιχεία για το χαμηλό εισόδημα και την αγοραστική δύναμη των εργαζόμενων στην Ελλάδα, σημειώνοντας πως αυτό που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια είναι «αντίστροφη αναδιανομή», γιατί αντί να φέρνει κοινωνικό πλούτο, φέρνει ανισότητα. «Ο πλούτος μαζεύεται στην κορυφή ενώ οι άνθρωποι της εργασίας φτωχαίνουν», είπε, καταλογίζοντας σε όλους τους υπουργούς εργασίας της ΝΔ ότι «πλειοδότησαν σε αντιεργατισμό και ταξική μεροληψία», με μόνο επιχείρημα το «μηδαμινό δημοσιονομικό χώρο». «Όταν οι τράπεζες είναι κερδοφόρες και οι εργαζόμενοι φτωχοποιούνται, το πρόβλημα δεν είναι οικονομικό. Είναι πολιτικό», τόνισε, υποστηρίζοντας πως η Νέα Αριστερά αντιστρέφει το επιχείρημα της κυβέρνησης, ξεκινώντας από «τις ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν» στους εργαζόμενους και τους ευάλωτους, αλλά και και «από την ανάγκη θωράκισης των τοπικών κοινωνιών από την κλιματική κρίση με ισχυρές δημόσιες επενδύσεις».

Όσον αφορά τη φορολογία, επικαλέστηκε την αξιολόγηση του φορολογικού συστήματος της χώρας από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, σύμφωνα με την οποία «είμαστε από τις πιο βαριά φορολογημένες χώρες στον ΟΟΣΑ» και το μεγαλύτερο βάρο το σηκώνει η μισθωτή εργασία και τα λαϊκά στρώματα.

Στο πλαίσιο αυτό, άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση για τα κληροδοτήματά της στις μελλοντικές γενιές, από «την νέα λογική για τα φέρετρα με τις σημαίες», μέχρι το κόστος της κλιματικής κρίσης και την «επίθεση στη νέα γενιά και brain drain».

Όπως είπε, η κυβέρνηση επέλεξε τη «στρατιωτικοποίηση εις βάρος της κοινωνικής συνοχής, εις βάρος των κοινωνικών δαπανών δηλαδή και εις βάρος της κλιματικής μετάβασης» και «αυτή είναι μια επιλογή καταστροφική που πρέπει να ανατραπεί». Επισήμανε, δε, ότι σύμφωνα με σχετικές μελέτες, «το αφήγημα ότι αυξάνουμε αμυντικές δαπάνες για την εγχώρια οικονομία δεν στέκει». «Πόροι, εργασία και καινοτομία απορροφώνται από την πολεμική οικονομία και αφαιρούνται από την κοινωνία. Τους εργαζόμενους, το κλίμα, τις δημόσιες υποδομές», πρόσθεσε, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι «δένει τη χώρα σε επιλογές που θα πληρώνονται για δεκαετίες», «για να εξυπηρετηθούν γεωπολιτικές και οικονομικές επιδιώξεις άλλων, όχι της χώρας μας».

Συνεχίζοντας την επίθεση του προς τις κυβερνητικές πολτικές, ο Αλ. Χαρίτσης σημείωσε πως δεν κάνει «απλώς κακή διαχείριση», αλλά «μια εγκληματική για την κοινωνία πολιτική επιλογή». «Τη στιγμή που η χώρα θα έπρεπε να θωρακίζεται κοινωνικά, ενεργειακά και περιβαλλοντικά, εσείς τη δένετε σε επιλογές εξάρτησης, ανισότητας και μόνιμης ευαλωτότητας. Αυτός ο δρόμος δεν διορθώνεται με μικρές αλλαγές. Δεν εξωραΐζεται. Δεν ρετουσάρεται», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως «για να αλλάξει πορεία η χώρα, πρέπει να αλλάξει πολιτική εξουσία και να φύγει η Δεξιά».

«Η πραγματικότητα είναι ότι ζούμε σε ειρήνη ωσάν να είχαμε πόλεμο. Ζούμε στην εποχή των τεράτων», υπογράμμισε ο Αλ. Χαρίτσης, προειδοποιώντας ότι αν συνεχίσει έτσι η Ελλάδα θα είναι «καταδικασμένη στην κοινωνική ανισότητα, στην καταστροφή του περιβάλλοντος, στην καχεκτική Δημοκρατία».

«Η Νέα Αριστερά παλεύει και θα παλέψει για να υπάρξει απέναντί σας ένας ισχυρός, ενωτικός πόλος της Αριστεράς, της πολιτικής οικολογίας και των ριζοσπαστικών προοδευτικών δυνάμεων. Ένα Λαϊκό Μέτωπο των αναγκών και των συμφερόντων της εργαζόμενης πλειοψηφίας της χώρας», δήλωσε ο Αλ. Χαρίτσης και απαρίθμησε τις «προτεραιότητες» του κόμματος του: από τη γενναία φορολόγηση του πλούτου και κατάργηση του 13ωρου και των αντιεργατικών νόμων της Δεξιάς, μέχρι την άμεση αντιμετώπιση της οξείας στεγαστικής κρίσης, ενώ συμπεριλιέλαβε και την «πλήρης διερεύνηση των τριών μεγάλων σκανδάλων της συγκάλυψης: υποκλοπές, Τέμπη και ΟΠΕΚΕΠΕ». «Κράτος δικαίου παντού για να τελειώνει το καθεστώς της ατιμωρησίας και της ασυδοσίας των ισχυρών», σημείωσε και απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό είπε: «Δεν θα έχετε τρίτη ευκαιρία. Ο χρόνος τελειώνει».

Κ. Βελόπουλος: Είναι προϋπολογισμός τζιτζίδων, φραπέδων και κάθε λογής απατεώνα που έχετε στο κόμμα σας

Πυρά κατά της κυβέρνησης για την πολιτική της εκτόξευσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, στην ομιλία του στη Βουλή κατά τη συζήτηση κύρωσης του κρατικού προϋπολογισμού του 2026, τον οποίο χαρακτήρισε ως «προϋπολογισμό των Τζιτζήδων» και των «Φραπέδων», ενώ υποστήριξε ότι ο πρωθυπουργός «έκανε δύο Ελλάδες, των φτωχών και των πλουσίων».

Παράλληλα, χαρακτήρισε ως «απαράδεκτη την εικόνα του Κοινοβουλίου» και προσέθεσε: «Απουσιάζει ο πρωθυπουργός από την σημερινή συνεδρίαση, ενώ μιλούν οι αρχηγοί των κομμάτων. Με την στάση του αυτή απαξιώνει την Βουλή. Δείχνει ότι δεν τον ενδιαφέρει ο θεσμικός του ρόλος».

Όσον αφορά στον προϋπολογισμό του 2026, ισχυρίστηκε: «Φτιάξατε προϋπολογισμούς από το 2019 για να εξυπηρετείτε τις γαλάζιες ακρίδες. Προϋπολογισμούς φτιαγμένους στα μέτρα του Φραπέ-Τζιτζή, του Χασάπη, του Μαγειρία και της κάθε Πόπης. Καταργήσατε όλες τις φοροαπαλλαγές και αφήνετε την φοροαπαλλαγή για την χρηματοδότηση βουλευτών, ευρωβουλευτών από ιδιώτες. Σοβαρά τώρα; Είναι αυτό διάφανο;», αναρωτήθηκε.

Ακολούθως ανέφερε ο κ. Βελόπουλος: «Απαλλάσσετε τα εθνικά δίκτυα ραδιοφωνίας. Ποια είναι αυτά; Ψέματα λέτε και τα ψέματά σας στοιχίζουν 24.032.629 ευρώ. Δώσατε 238.916.875 ευρώ για υβριδικά και ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Και τι εννοείτε όταν λέτε απώλεια εσόδων 1,157 δισ. ευρώ για ενδο-ομιλικά μερίσματα; Πάλι χάρη στους κολλητούς σας ολιγάρχες θα κάνετε; Τι εννοείτε όταν μιλάτε για 597.509.724 ευρώ για το εισόδημα που προκύπτει από τις υπεραξίες μεταβίβασης τίτλων συμμετοχής. Πάλι τους ολιγάρχες και τους πλουτοκράτες υπηρετείτε; Εμείς δεν υπηρετούμε αυτούς».

Σχολιάζοντας την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, υποστήριξε: «Καταστρέψατε την οικονομία. Όλες οι κυβερνήσεις ακολουθούσατε λάθος κατεύθυνση με το μονοπώλιο του τουρισμού. Κι όμως δεν ζούμε μόνον από τον τουρισμό. Το 2019 τα έσοδα του τουρισμού ήταν 18 δισ. ευρώ. Το 2021 οι εξαγωγές αγαθών απέφεραν 40 δισ. ευρώ, διπλάσια από τον τουρισμό. Η Ελληνική Λύση, όταν κυβερνήσει, θα τα δώσει στον πρωτογενή τομέα, τη μεταποίηση στην βιομηχανία. Υπάρχει λύση και είμαστε εμείς. Μόνον η Ελληνική Λύση μπορεί να αντιμετωπίσει την κυβέρνηση. Γιατί; Επειδή ξέρουμε πώς ελέγχετε τα ΜΜΕ και την κοινωνία. Η πολιτική σας δεν είναι για την κοινωνία αλλά για την επικοινωνία».

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ισχυρίστηκε ότι “η κυβέρνηση χρησιμοποιεί την εξουσία εναντίον φτωχών Ελλήνων, λέγοντας ότι “η κυβέρνηση εφαρμόζει τρεις μεθόδους της κοινωνικής μηχανικής, με τα ΜΜΕ και τους παρακρατικούς μηχανισμούς. Στόχος είναι η χειραγώγηση της σκέψης και στάσης των πολιτών”.

Ακολούθως ανέφερε ότι «η Νέα Δημοκρατία κυβερνά με:

– Την τεχνική της συναισθηματικής χειραγώγησης, δηλαδή συναίσθημα και όχι λογική. Όλοι κλέβουν, όλοι φταίνε. Αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς, μελισσοκόμοι, φταίνε γιατί ζουν με επιδοτήσεις. Οι ταξιτζήδες φταίνε γιατί δεν θέλουν ανταγωνισμό. Οι φορτηγατζήδες φταίνε.

– Την τεχνική της δημιουργίας “προβλημάτων και κρίσεων” που απαιτούν “έκτακτα μέτρα”, όπως κορονοϊός, οικονομική κρίση, λειψυδρία.

– Την τεχνική της ενοχοποίησης ότι “πάντα φταίει ο πολίτης”. Με όλα αυτά οδηγούμαστε στο χάος.

Γι’ αυτό η ΝΔ τρέμει την Ελληνική Λύση, γιατί είμαστε η σοβαρή σκληρή αντιπολίτευση και ξέρουμε τι κάνετε και πώς το κάνετε».

Επίσης, αναφερόμενος στα αγροτικά ζητήματα σημείωσε: «Διαφέρουμε από εσάς, γιατί εσείς θεωρείτε πως τα αγροτικά αιτήματα είναι δαπάνη. Εμείς θεωρούμε ότι είναι επένδυση που θα παράξει πλούτο. Η αναζωογόνηση του πρωτογενούς τομέα θα είναι ευεργετική για το δημογραφικό, το διατροφικό, την ποιότητα ζωής όλων.

Τι θα κάνουμε όταν κυβερνήσουμε;

Για τους αγρότες, θα διαγράψουμε όλους τους τόκους των χρεών τους και θα προχωρήσουμε σε επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των χρεών. Λέμε όχι στην υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και τον κύριο Πιτσιλή. Εμείς λέμε “όχι” στο ηλεκτρονικό τιμολόγιο από το 2024. Πού ήσασταν όλοι εσείς εδώ μέσα; Θα δώσουμε φθηνή ενέργεια στους αγρότες, αφορολόγητα καύσιμα, θα επιδοτήσουμε τα λιπάσματα.

Για τους κτηνοτρόφους, θα αναπληρώσουμε όλο το ζωικό κεφάλαιο δωρεάν, θα επιδοτήσουμε τις ζωοτροφές και θα δώσουμε αφορολόγητα καύσιμα.

Για τους αλιείς, θα προχωρήσουμε σε διευκόλυνση της αλιείας, θα δώσουμε αφορολόγητα καύσιμα, θα απαγορεύσουμε την αλιεία στους Τούρκους στο Αιγαίο, στην θάλασσά μας, θα επιδοτήσουμε την αλλαγή στόλου επιβάλλοντας την κατασκευή των νέων σκαφών στην Ελλάδα, για την στήριξη των εγχώριων ναυτιλιακών.

Για τους μελισσοκόμους, θα δώσουμε ελεύθερη διέλευση των φορτηγών τους, αφορολόγητο πετρέλαιο, θα απαγορεύσουμε την ονομασία «ελληνικό μέλι» για τα ξένα μέλια. Το ελληνικό μέλι θα είναι 100% ελληνικό! Θα επιδοτήσουμε τις νέες κυψέλες και θα δώσουμε πρόσβαση στους μελισσοκόμους στα δάση για την παραγωγή του πευκόμελου».

Σχετικά με το ερώτημα «που θα βρεθούν αυτά τα χρήματα», ο κ. Βελόπουλος ανέφερε: «Δεν θα πούμε για τον αναβαλλόμενο φόρο και τις προμήθειες από τις τράπεζες που ανέρχονται σε δισ. ευρώ. Αυτά με εμάς τέλος. Θα καταργήσουμε όλες τις ανεξάρτητες αρχές και τους μετακλητούς σας που στοιχίζουν 1 δισ. ευρώ. Τέλος τα χρήματα σε ΜΚΟ που φέρνουν λαθρομετανάστες. Η σίτιση και διαμονή τους φθάνει στο 1,5 δισ. ευρώ. Η διαφορά μας είναι ότι εσείς λέτε “πρώτα οι ολιγάρχες”. Εμείς λέμε “πρώτα οι φτωχοί εργαζόμενοι και οι άνεργοι Έλληνες”. Εσείς λέτε “πρώτα το κόμμα”, εμείς “πρώτα η Ελλάδα, πρώτα οι Έλληνες”».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης υποστήριξε στη συνέχεια: «Θέλετε μια κοινωνία φυλακισμένων, την κατάργηση των μετρητών, το ψηφιακό χρήμα και τον προσωπικό αριθμό. Επιβάλλετε προσωπικούς αριθμούς, που οδηγούν στο θάνατο της δημοκρατίας. Προσωπικός αριθμός, ψηφιακό χρήμα κατάργηση των μετρητών είναι υποδούλωση των Ελλήνων και διαρκής έλεγχος. Είδατε τι κάνατε με τους αγρότες; Ενώ δίνατε δήθεν επιδοτήσεις, αυτόματα αφαιρούσατε χρήματα υπέρ του ΕΛΓΑ. Αν είχαν επιβληθεί ψηφιακό χρήμα, προσωπικός αριθμός και κάρτα του πολίτη, σήμερα οι αγρότες δεν θα μπορούσαν να αντιδράσουν. Θα τους κλείνατε τους λογαριασμούς με το πάτημα ενός κουμπιού».

Για το θέμα της ενέργειας είπε: «Και στην ενέργεια τα έχετε κάνει θάλασσα. Το ρεύμα είναι πανάκριβο. Η δική μας κυβέρνηση θα κάνει πραγματικές εξορύξεις επ’ ωφελεία του κοινωνικού συνόλου. Γεμίσατε τη χώρα με ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά. Είναι έγκλημα αυτό που κάνατε».

Ακολούθως σχολίασε τα εμβόλια για τον COVID, σημειώνοντας: «Το πανεπιστήμιο του Στάνφορντ δημοσίευσε νέα μελέτη που λέει ότι τα εμβόλια mRNA μπορεί να προκαλέσουν μυοκαρδίτιδα. Παραιτηθείτε τώρα. Σκοτώσατε κόσμο με τα εμβόλια και θεσπίσατε το ακαταδίωκτο για να μην τιμωρηθεί κανείς».

Για το δυστύχημα των Τεμπών, σημείωσε: «Λέτε γιατί δεν κάνουν εκταφές οι γονείς των θυμάτων των Τεμπών. Έχω εδώ την μαρτυρία του κ. Βασίλη Χατζηχαραλάμπους, πατέρα θύματος: “Μας ειδοποίησε η εισαγγελέας όλους τους συγγενείς, να κάνουμε εκταφή. Μετά από λίγο μας είπαν ότι σε 10 μέρες θα έπρεπε να ορίσουμε όνομα ιατροδικαστή, αλλιώς θα κινηθούν αυτεπάγγελτα. Τρέξαμε, τα καταφέραμε και σε δέκα μέρες τα δηλώσαμε όλα στην εισαγγελέα. Μέχρι σήμερα δεν έχουμε πάρει απάντηση. Μας είπαν επίσης ότι ο ιατροδικαστής που θα ορίσουμε θα είναι παρατηρητής σε ό,τι κάνει ο ιατροδικαστής που θα ορίσει η κυβέρνηση”. Αυτό, κύριοι, είναι εκβιασμός».

Ακόμη ισχυρίστηκε ότι «δυστυχώς δεν έχουμε ούτε δημοκρατία ούτε δικαιοσύνη. Δημοκρατία θα πει να μην διορίζει η κυβέρνηση την ηγεσία της δικαιοσύνης, να μην τρώει κρατικό χρήμα ο ολιγάρχης και ο Έλληνας φτωχός να πεινάει. Δημοκρατία θα πει δεν πιστεύω τίποτα από όσα λες ότι θα κάνεις αν δεν σε δω να τα κάνεις. Και αν δεν τα κάνεις όπως υποσχέθηκες, θα πας μέσα. Δημοκρατία θα πει να μην έχουν άσυλο οι βουλευτές, αλλά να έχουν οι αγρότες.

Δημοκρατία για εμάς είναι να μπορεί και ο τελευταίος Έλληνας να πάει δωρεάν σε ένα νοσοκομείο και να μην περιμένει ατελείωτες ώρες στην ουρά, ενώ οι λαθρομετανάστες μπαίνουν όποτε θέλουν και όπως θέλουν. Δημοκρατία είναι να υπάρχει δάσκαλος σε κάθε χωριό, γιατρός σε κάθε νοσοκομείο, να υπάρχουν κέντρα υγείας, για να μπορεί ο Έλληνας να αισθάνεται ασφαλής. Δημοκρατία είναι να μην τρέμει ο Έλληνας να βγει στο δρόμο αργά το βράδυ, γιατί κινδυνεύει από τους διάφορους εγκληματίες. Δημοκρατία είναι οι κλέφτες, οι απατεώνες, οι λωποδύτες να φυλακίζονται και να μην ξαναβγαίνουν ποτέ έξω. Δημοκρατία είναι να μην κυκλοφορούν ανάμεσά μας παιδεραστές, που τους αφήνει ελεύθερους η δικαιοσύνη γιατί έτσι ορίζει ο νόμος. Αυτό είναι δημοκρατία. Αυτό που φτιάξατε δεν είναι δημοκρατία, είναι ολιγαρχία, φαυλοκρατία, κομματοκρατία. Αυτά εμείς θα τα αλλάξουμε! Θα νομοθετήσουμε υπέρ του φτωχού πολίτη, θα καταργήσουμε τα ακαταδίωκτα και θα καταδιώξουμε τους ακαταδίωκτους».

Αναφερόμενος αμέσως μετά στα κόμματα της αντιπολίτευσης υπογράμμισε: «Λέτε ότι κάνετε αντιπολίτευση, αλλά όταν μπορούσατε να ρίξετε τον Μητσοτάκη τον κρατήσατε στην καρέκλα του πρωθυπουργού. Υπάρχει ομολογία βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ που είπε ότι ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ κράτησαν τη ΝΔ στην κυβέρνηση όταν ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για το γάμο ομοφυλοφίλων. Όλοι κρατήσατε τον Μητσοτάκη στην εξουσία, ενώ μπορούσατε να τον ρίξετε».

Τέλος, υποστήριξε ο κ. Βελόπουλος: «Η ΝΔ τρέμει την Ελληνική Λύση. Την τρέμουν όλα τα παλιά κόμματα και το σύστημα. Και γι’ αυτό ετοιμάζετε τώρα νέα κόμματα για να ανασχέσετε την πορεία μας. Ό,τι και να κάνετε το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Η μόνη σας διέξοδος είναι η επένδυση στη νοθεία ή την αποχή. Γιατί με την αποχή; Γιατί με 40% αποχή, το πρώτο κόμμα από 25% παίρνει 38%, ενώ με 50% αποχή παίρνει 45% και αυτοδυναμία. Επειδή οι εκλογές είναι κοντά, καλούμε όλους τους Έλληνες για πρώτη φορά να ψηφίσουν μία εθνική, κοινωνική, λαϊκή πατριωτική κυβέρνηση για να σωθεί ο τόπος».

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Τον προϋπολογισμό του 2026 καταθέτει μια κυβέρνηση απερχόμενη και τρομοκρατημένη

«Αυτό που με εκκωφαντικό τρόπο αναδίδεται, μέσα από την απουσία και μέσα από τη σιωπή, και μέσα από την άδεια αίθουσα, είναι ότι τον προϋπολογισμό του 2026 καταθέτει μια κυβέρνηση απερχόμενη και τρομοκρατημένη», τόνισε στην αρχή της ομιλίας της από το βήμα της Βουλής, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Τρομοκρατημένος, απερχόμενος ο κύριος Μητσοτάκης παίζει τα ρέστα του, γιατί με όρους τζόγου εκτυλίσσεται η διακυβέρνηση όλων των τελευταίων ετών. Παίζει τα ρέστα του σε τρομοκρατία, σε εκβιασμούς, σε κατατρομοκράτηση των αγωνιζομένων», τόνισε.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είπε πως «ο προϋπολογισμός που καταθέσατε δεν έχει καμία σημασία και το ξέρετε.

Όλους τους προϋπολογισμούς που έχετε καταθέσει στο παρελθόν τους έχετε αναθεωρήσει ξανά και ξανά. Ο προϋπολογισμός σας δεν έχει καμία σημασία γιατί δεν έχετε εφαρμόσει κανέναν προηγούμενο, αλλά και για τους όρους τους προηγούμενους, στους προηγούμενους».

«Αυτό που με εκκωφαντικό τρόπο αναδίδεται, μέσα από την απουσία και μέσα από τη σιωπή, και μέσα από την άδεια αίθουσα, είναι ότι τον προϋπολογισμό του 2026 καταθέτει μια κυβέρνηση απερχόμενη και τρομοκρατημένη», τόνισε στην ομιλία της από το βήμα της Βουλής, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατά τη συζήτηση κύρωσης του κρατικού προϋπολογισμού του 2026.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είπε πως «ο προϋπολογισμός που καταθέσατε δεν έχει καμία σημασία και το ξέρετε.

Όλους τους προϋπολογισμούς που έχετε καταθέσει στο παρελθόν τους έχετε αναθεωρήσει ξανά και ξανά. Ο προϋπολογισμός σας δεν έχει καμία σημασία γιατί δεν έχετε εφαρμόσει κανέναν προηγούμενο, αλλά και για τους όρους τους προηγούμενους, στους προηγούμενους».

Με αφορμή τη συμπλήρωση 6,5 ετών της ΝΔ, στη διακυβέρνηση της χώρας, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, είπε ότι η κυβέρνηση «άρμεξε κατά κυριολεξία το Δημόσιο και κάθε δημόσιο φορέα» αλλά και ότι «απομύζησε ανερυθρίαστα και αδίστακτα το δημόσιο χρήμα, ελληνικό και ευρωπαϊκό», διαθέτοντας «δυσθεώρητα ποσά στους κολλητούς και στους δικούς» της, ότι η κυβέρνηση «εξαγόρασε ψήφους μέσα από αυτή τη φαύλη διαχείριση», ότι «μπούκωσε με χρήμα ημετέρους και μέσα ενημέρωσης» ενώ έχει εγκαθιδρύσει ένα «καθεστώς ευνοιοκρατίας, παρεοκρατίας, φαυλοκρατίας, αναξιοκρατίας, κομματοκρατίας» της ΝΔ.

Για την εξεταστική επιτροπή της Βουλής που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η κ. Κωνσταντοπούλου, αναφέρθηκε στις σχέσεις των μαρτύρων Σεμερτζίδου και Μαγειρία με τη ΝΔ, ενώ έκανε λόγο για «κλίκα ανθρώπων που λυμαίνονται το δημόσιο χρήμα την ώρα που ο απλός κόσμος λιμοκτονεί και αγωνίζεται για τα προς το ζην».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας πρόσθεσε ότι ο προϋπολογισμός «δεν έχει καμία σημασία, γιατί δεν έχετε εφαρμόσει κανέναν προηγούμενο, αλλά και γιατί σε όλους τους προηγούμενους, αποκρύψατε αυτά που με βροντερό τρόπο αποκαλύπτονται αυτές τις ημέρες στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ». «Ποιος φανταζόταν, όταν έβλεπε τον κ. Μητσοτάκη να κορδώνεται και να κουμπώνεται και να μας λέει για τη χρηστή του διαχείριση, αυτό το πάρτι των δισεκατομμυρίων;», διερωτήθηκε η κ. Κωνσταντοπούλου, τονίζοντας ότι «η ΝΔ τα τελευταία έξι χρόνια έχει διαχειριστεί 18 δισ. ευρώ του ΟΠΕΚΕΠΕ». Συμπλήρωσε ότι «ποιος φανταζόταν ότι αυτά τα 18 δισ. ευρώ αντί να πηγαίνουν στους πραγματικούς δικαιούχους, θα πηγαίνανε σε αυτά τα λαμόγια της εξουσίας και της ΝΔ» αλλά και «ποιος φανταζόταν ότι τα δεξιά χέρια του κ. Μητσοτάκη θα εμπλέκονταν με τέτοια ένταση σε αξιόποινη πράξη».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε ότι «είναι πια αποδεδειγμένο ότι την εμπλοκή βουλευτών και στελεχών της ΝΔ στον ΟΠΕΚΕΠΕ, την χρησιμοποίησε το Μαξίμου τον Ιούνιο του 2024, προκειμένου να κρατάει σε εγρήγορση και εξάρτηση τους εμπλεκόμενους βουλευτές». Πρόσθεσε ότι αναμένει από τον πρωθυπουργό να «μας πει αν θα έρθει ο ίδιος στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εκεί όπου αποκαλύπτονται όλες οι βρωμιές». Σύμφωνα με την Ζωή Κωνσταντοπούλου, «αυτή η εξεταστική αποδεικνύεται κόλαφος για τη ΝΔ». Παράλληλα, ανέφερε ότι «όσους Ξυλούρηδες, Φραπέδες και άλλους κακοποιούς στείλει ο κ. Μητσοτάκης» να την απειλήσουν, «όσους και αν καλύψει», η ίδια δεν θα σταματήσει τον αγώνα της, ενώ χαρακτήρισε τον πρωθυπουργό «υπόλογο γιατί από τον Ιούνιο του 2024 ο ίδιος γνώριζε για την έρευνα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας και τη συγκεκριμένες συνομιλίες βουλευτών και στελεχών του». «Γνώριζε για τα συγκλονιστικά αυτά στοιχεία και δεν το αποκάλυψε, αλλά το διαχειρίστηκε εκβιαστικά», είπε η κ. Κωνσταντοπούλου. Για την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, ανέφερε ότι κάτι τέτοιο σημαίνει «συγκάλυψη του σκανδάλου» του οργανισμού.

Στη συνέχεια, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας εξέφρασε για ακόμη μια φορά τη συμπαράστασή της στους αγρότες και τις κινητοποιήσεις τους, δηλώνοντας ότι «ακόμα και αυτή τη στιγμή είναι στα μπλόκα και αγωνίζονται για την επιβίωσή τους και βλέπουν κάποιους επιτήδειους να τους βγάζουν τη γλώσσα».

Με αφορμή την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup, η κ. Κωνσταντοπούλου είπε ότι η εμπειρία που αποκόμισε η ίδια από το Eurogroup ως βουλευτής του ελληνικού Κοινοβουλίου από τον Μάιο του 2012 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2014 και ως πρόεδρος της Βουλής από τον Ιανουάριο του 2015 μέχρι τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, «ήταν ότι αυτό το μη θεσμοθετημένο όργανο, λειτούργησε παραβιάζοντας τις αρχές της Δημοκρατίας και της λαϊκής κυριαρχίας, αδιαφορώντας για τη λαϊκή εντολή και εκβιάζοντας πρόθυμους να εκβιαστούν, βουλευτές και κυβερνώντες». Πρόσθεσε ότι με «την ευκαιρία της εκλογής σας ως Έλληνα προέδρου (εν. Κυρ. Πιερρακάκη), σε αυτό το όργανο, υπάρχει και το πεδίο, η Ελλάδα να ζητήσει διαφανή λειτουργία κάθε οργάνου που ενεργοποιείται στο πλαίσιο της λειτουργίας της ΕΕ, τήρηση πρακτικών αλλά και δημοσιοποίηση όλων των στοιχείων που υπάρχουν, από τις λεγόμενες διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο των μνημονίων, από το 2010 και μετά. Είναι ευκαιρία κάποια πράγματα να βγουν στο φως».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, επανερχόμενη και πάλι στο θέμα του προϋπολογισμού, δήλωσε ότι «συνολικά δημιουργεί πολλές αμηχανίες, γιατί ο κ. Μητσοτάκης θα έρθει το βράδυ και θα μας λέει πόσο καλά τα διαχειρίζεται, αλλά το κόμμα του χρωστάει 540 εκατ. ευρώ και αυτός ο αριθμός δεν μπορεί να είναι έξω από την εξίσωση». «Ποιος είναι αυτός που επιτυγχάνει πλεονάσματα, λέει, από το αίμα των πολιτών, την ώρα που καταχρεώνει τους πολίτες μέσω των τραπεζών και πώς εξασφαλίζει η ΝΔ την απενεργοποίηση κάθε διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης. Ούτε πλειστηριασμοί, ούτε κατασχέσεις, ούτε φιρμάνια», τόνισε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και επισήμανε ότι είναι η ώρα «να παραιτηθεί» η ΝΔ για να «ανασάνει ο κόσμος». Απευθυνόμενη στους κυβερνητικούς βουλευτές, δήλωσε ότι «τα πράγματα δείχνουν ότι θα πέσετε με πολύ μεγάλο κρότο, υπό την πολύ μεγάλη οργή των πολιτών».

Τέλος, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας τόνισε ότι «το μεγάλο διακύβευμα του σήμερα είναι η διαφάνεια, το να απαλλάξουμε τη χώρα και την κοινωνία από αυτή τη μέγγενη της διαρκούς υπερχρέωσης από φαύλες πρακτικές διαφθοράς και να αποδώσουμε τη χώρα, το δημόσιο πεδίο, το δημόσιο ταμείο και χρήμα, εκεί όπου ανήκουν, στην κοινωνία, στους πολίτες, στους μαχόμενους αγρότες, στα παιδιά και στους νέους, σε αυτούς που συγκροτούν το παρόν και το μέλλον».

Δ. Νατσιός: Η ερήμωση της υπαίθρου συνιστά εθνική απειλή

Με έκκληση για «στήριξη των αγροτών» ξεκίνησε την ομιλία του στη Βουλή κατά τη συζήτηση για την «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2026», ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός.

«Σώσατε τις τράπεζες, σώστε και τους αγρότες», ανέφερε χαρακτηριστικά και είπε πως «η εξαφάνιση του πρωτογενούς τομέα συνιστά εθνική απειλή».

«Η συζήτηση του φετινού προϋπολογισμού διεξάγεται υπό τη σκιά αρνητικών δεδομένων που βλάπτουν τον Ελληνισμό στο εσωτερικό και το εξωτερικό και αλλάζουν ραγδαία τους συσχετισμούς», ανέφερε, ενώ έκανε λόγο για «ραγδαία επιδείνωση των οικονομικών προβλέψεων».

«Η κυβέρνηση», συνέχισε, «το ομολογεί με την υπογραφή της στο τετραετές μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα που κατέθεσε στην Κομισιόν, ότι έρχονται χειρότερες μέρες.

Τόσο εσείς κύριε Μητσοτάκη, όσο και ο προκάτοχος σας που αναζητεί την Ιθάκη του, νομίζοντας ότι βρίσκεται στην χώρα των λωτοφάγων, διαχειριστήκατε τα τελευταία χρόνια πάνω από 80 δισ. ευρώ από την Ευρώπη: 36 δισ. από το Ταμείο Ανάκαμψης, πάνω από 45 δισ. από το ΕΣΠΑ 2014-2027, πάνω από 2 δισ. το χρόνο ως αγροτικές επιδοτήσεις. Η ανάπτυξη της χώρας δεν είναι αυτοδύναμη, αλλά εξαρτάται από τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Η παραγωγικότητα στην Ελλάδα βρίσκεται κάτω από το 60% του μέσου όρου τους Ευρωπαϊκής Ένωσης», είπε και πρόσθεσε:

«Αυτό είναι το αποτέλεσμα δεκαετιών φαύλης διακυβέρνησης από τα λεγόμενα κόμματα εξουσίας. Χρωστούν στις τράπεζες πάνω από ένα δισ. ευρώ και αναπαράγουν τους κάθε λογής “φραπέδες” και “χασάπηδες”. Οι άνθρωποι της Νίκης, δεν έχουμε κουμπάρους στην εξουσία. Έχουμε μόνο χρέος απέναντι στον λαό και στην πατρίδα να καταδείξουμε τα κακώς κείμενα που προέρχονται από την αλαζονεία της εξουσίας. Μια αλαζονεία που οδηγεί σε συγκεκριμένες πολιτικές για τους λίγους και για τους εκλεκτούς.

Δείτε για παράδειγμα τη φορολόγηση των τυχερών παιγνίων. Σήμερα, δεκάδες εταιρείες δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά και φορολογούνται με συντελεστή 30% επί των μικτών τους εσόδων. Όλες, εκτός από μία. Ο κυρίαρχος παίκτης της αγοράς, ο ΟΠΑΠ ΑΕ, απολαμβάνει ένα προνομιακό καθεστώς, κατοχυρωμένο με σύμβαση που υπεγράφη το 2013 με το ελληνικό Δημόσιο. Με αυτή τη σύμβαση, ο ΟΠΑΠ προχώρησε σε προπληρωμή 300 εκατ. ευρώ, εξασφαλίζοντας για μια ολόκληρη δεκαετία μια σκανδαλωδώς μειωμένη επιβάρυνση. Αν πραγματικά σας ενδιέφερε η ενίσχυση των δημοσίων εσόδων, θα είχατε ήδη ανοίξει τη συζήτηση για την αναθεώρηση αυτής της επαχθούς σύμβασης».

Ο κ. Νατσιός αναφέρθηκε στη διάσωση των τραπεζών και στις φοροαπαλλαγές.

«Διασώσατε τις ελληνικές Τράπεζες με πάνω από 45 δισ. ευρώ. Με το αίμα του ελληνικού λαού. Αυτές οι τράπεζες σήμερα είναι κερδοφόρες στις πλάτες των καταθετών, που εισπράττουν μηδενικά επιτόκια καταθέσεων και πληρώνουν εξωφρενικές προμήθειες συναλλαγών. Το κράτος χάνει πάνω από 20 δισ. ευρώ το χρόνο σε φοροαπαλλαγές. Πόσες από αυτές είναι δίκαιες και ανταποδοτικές; Γιατί είστε με τους λίγους και όχι με τους πολλούς», ανέφερε απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό.

Συνεχίζοντας, ο πρόεδρος της Νίκης πρότεινε τρόπους «για να χρηματοδοτηθούν αναπτυξιακές και δημογραφικές πολιτικές», όπως είπε.

Συγκεκριμένα, ανέφερε «την επιβολή έκτακτης εισφοράς 20% στα υπερκέρδη μεγάλων επιχειρήσεων, την πάταξη του λαθρεμπορίου καυσίμων και καπνικών προϊόντων, την επιβολή ελάχιστου φόρου 15% στις πολυεθνικές επιχειρήσεις».

Ακόμη, «την επιβολή φόρου 0,1% στις μεγάλες χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, την φορολόγηση της υπεραξίας από συναλλαγές σε κρυπτονομίσματα με συντελεστή 15%, την αυτοτελή φορολόγηση με συντελεστή 20% των εμβασμάτων αλλοδαπών, για ποσά που υπερβαίνουν το δηλωθέν εισόδημά τους».

Για την στεγαστική κρίση, είπε πως «οι πολίτες δυσκολεύονται να βρουν αξιοπρεπή και φθηνή στέγη» και πρόσθεσε πως η Νίκη έχει προτείνει «την αποδέσμευση των κατοικιών που κρατούν στα χέρια τους τα αρπακτικά funds».

«Προτείναμε», συνέχισε «την αποσύνδεση της Golden Visa από την αγορά ακινήτων, γιατί προκαλεί άνοδο στις τιμές. Να δίνονται άλλες επιλογές για την απόκτησή της, όπως η επένδυση ενός εκατομμυρίου ευρώ σε κρατικά ομόλογα».

Αναφερόμενος στο δημογραφικό, σημείωσε πως «οι γεννήσεις το 2024 έπεσαν κάτω από τις 70.000, για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας. Οι πολύτεκνες οικογένειες έχουν σχεδόν εξαφανιστεί.

Δημιουργήσατε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το Δημογραφικό, χωρίς κανένα σοβαρό δημογραφικό μέτρο αλλά με ημίμετρα. Σας καλούμε να καθορίσετε μετρήσιμους στόχους για τους δημογραφικούς και όχι τα χρήματα. Προτείνουμε επίδομα γέννησης τουλάχιστον 6.000 ευρώ για κάθε παιδί, την χορήγηση μόνιμου μηνιαίου επιδόματος τέκνων τουλάχιστον 200 ευρώ για κάθε παιδί έως τα 18 έτη κι όχι τα 70 που δίνετε σήμερα. Προτείνουμε την ίδρυση υπουργείου δημογραφικής ανάπτυξης στη θέση της γραμματείας που υπάρχει σήμερα».

Εν συνεχεία συνέκρινε το δημογραφικό με «την ερήμωση της υπαίθρου» την οποία χαρακτήρισε «εθνική απειλή».

«Οι τελευταίοι μήνες της χρονιάς αυτής, επικυρώθηκαν από δύο ολέθριες αποφάσεις σας», είπε και πρόσθεσε:

«Η πρώτη είναι το λουκέτο που βάλατε σε 250 υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ και το οποίο τόσους μήνες μετά δεν μας έχετε πει τίποτα.

Η δεύτερη, είναι οι απειλές κατά των αγροτών που διατύπωσε χθες ο κ. Σκέρτσος, ότι αν δεν καθίσουν καλά και δεν θελήσουν να υπαχθούν οι επιδοτήσεις στην εφορία -στην ΑΔΑΕ δηλαδή- αυτές θα διακοπούν ολοσχερώς.

Σκοτώνετε τα πρόβατα των τίμιων κτηνοτρόφων, γιατί αν έρθουν από την Ευρώπη αξιωματούχοι να εποπτεύσουν εμβολιασμούς από την ευλογιά, θα ανακαλύψουν ότι χρειάζονται εμβόλια μόνο για το ένα τρίτο αυτών που έχουν δηλωθεί.

Ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος δεν ζητούν προνόμια. Ζητούν δικαιοσύνη, σταθερότητα και προοπτική. Όταν βλέπουν ότι οι ενισχύσεις που προορίζονται για τη στήριξή τους γίνονται αντικείμενο σκανδάλων, τότε καταρρέει η εμπιστοσύνη τους στο κράτος. Και χωρίς εμπιστοσύνη, καμία αναπτυξιακή πολιτική δεν μπορεί να σταθεί όρθια.

Απαιτείται η επανασύσταση μιας Αγροτικής Τράπεζας, που θα στηρίζει υγιή, εξωστρεφή εγχειρήματα και όχι δίκτυα εξάρτησης. Ένας εθνικός σχεδιασμός καλλιεργειών, βασισμένος σε επιστημονικά δεδομένα και στρατηγική, όχι στην τύχη. Και ένας ΕΛΓΑ που θα λειτουργεί αξιόπιστα, αποζημιώνοντας τον παραγωγό έγκαιρα και με δικαιοσύνη».

Ο πρόεδρος της Νίκης μίλησε και για την πρόσφατη εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στη θέση του προέδρου του Eurogroup.

«Καταλαβαίνουμε την αγωνία σας να παρουσιάσετε στον ελληνικό λαό μια επιτυχία που θα του δώσει λίγη ελπίδα και αισιοδοξία», είπε και συνέχισε:

«Η εκλογή του υυπουργού των Οικονομικών στη θέση του προέδρου του Eurogroup, μπορεί να αποβεί σε κάτι θετικό -όλοι το εύχονται- μπορεί όμως και να φέρει νέα δεινά για την πατρίδα μας», είπε και πρόσθεσε πως η εκλογή έγινε «σε μια περίοδο που πιέζουν για να αρπάξουν τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια από τις ευρωπαϊκές τράπεζες και σε μια περίοδο που σχεδιάζουν να εφαρμόσουν το ψηφιακό ευρώ, το απόλυτο φακέλωμα κάθε πολίτη από τη ίδια την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα».

Ολοκληρώνοντας, ο κ. Νατσιός, αναφέρθηκε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και είπε πως «όπως διαπιστώσαμε στην φετινή συζήτηση, ο υπουργός των Εξωτερικών δεν είπε λέξη για τα ελληνοτουρκικά και για την επικείμενη συνάντησή σας με τον Πρόεδρο Ερντογάν. «Θα φιλοτιμηθείτε να ενημερώσετε την εθνική αντιπροσωπεία, για το τι πάτε να συμφωνήσετε εκεί;», διερωτήθηκε απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό, ενώ ζήτησε την ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας και της διαφάνειας στις διαδικασίες των εξοπλιστικών προγραμμάτων.