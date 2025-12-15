Μεταφράσεις σε real time στα ακουστικά- Το νέο update του Google Translate

Η Google φέρνει τη ζωντανή μετάφραση ομιλίας σε πραγματικό χρόνο σε όλα τα ακουστικά, ανεξαρτήτως μάρκας, μέσα από τη νεότερη αναβάθμιση του Google Translate.

Μέχρι σήμερα, η συγκεκριμένη δυνατότητα ήταν αποκλειστικότητα των Pixel Buds. Πλέον, όμως, κάθε χρήστης με συμβατό Android κινητό και εγκατεστημένη την εφαρμογή Google Translate μπορεί να ακούει μεταφράσεις συνομιλιών «ζωντανά», απευθείας στα ακουστικά του, σε περισσότερες από 70 γλώσσες.

Η Google σημειώνει ότι, σε αντίθεση με αντίστοιχη λειτουργία της Apple που απαιτεί AirPods, το σύστημά της είναι ανοιχτό σε οποιοδήποτε headset, αρκεί να συνδέεται με Android συσκευή.

Google Translate: Τι αλλάζει

Παράλληλα, το Google Translate αναβαθμίζεται και στο κομμάτι των μεταφράσεων σε κείμενο. Με τη βοήθεια του μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης Gemini, η εφαρμογή κατανοεί πλέον καλύτερα ιδιωματικές εκφράσεις, αργκό και φράσεις με μεταφορικό νόημα, αποφεύγοντας κατά λέξη αποδόσεις που αλλοιώνουν το πραγματικό νόημα.

Στην ίδια ενημέρωση, η Google επεκτείνει και το εργαλείο Practice, το οποίο λειτουργεί σαν ενσωματωμένη εφαρμογή εκμάθησης γλωσσών μέσα στο Translate. Το feature, που θυμίζει Duolingo, χρησιμοποιεί AI για να προσαρμόζει ασκήσεις λεξιλογίου και ακουστικής κατανόησης στο επίπεδο του χρήστη και πλέον γίνεται διαθέσιμο σε 20 νέες χώρες και περισσότερες γλώσσες.

Η ζωντανή μετάφραση ομιλίας ξεκινά αρχικά σε ΗΠΑ, Μεξικό και Ινδία για Android συσκευές, ενώ η διάθεσή της στο iOS αναμένεται μέσα στο 2026. Οι βελτιωμένες μεταφράσεις κειμένου είναι ήδη διαθέσιμες σε Android, iOS και web, ενώ το Practice παραμένει σε δοκιμαστικό στάδιο και δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμη για όλους τους χρήστες.