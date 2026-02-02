Καλάβρυτα: Μπαράζ Ρίχτερ με 22 σεισμούς σε δύο ώρες - Στα 3,6 ο μεγαλύτερος σεισμός

Σεισμός 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι στα Καλάβρυτα , με πάνω από 20 σεισμικές δονήσεις να ακολουθούν.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, έχουν σημειωθεί συνολικά 22 σεισμικές δονήσεις.

22 δονήσεις μέσα σε λιγότερο από 2 ώρες

Το επίκεντρο όλων των δονήσεων εντοπίζεται σε απόσταση σχεδόν 10 χλμ. από τα Καλάβρυτα.

Ο πρώτος σεισμός των 3,6 Ρίχτερ έγινε αισθητός και στην Πάτρα.