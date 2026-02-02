Καλάβρυτα: Μπαράζ Ρίχτερ με 22 σεισμούς σε δύο ώρες - Στα 3,6 ο μεγαλύτερος σεισμός

Τι προκύπτει από τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου
Σεισμός 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι στα Καλάβρυτα, με πάνω από 20 σεισμικές δονήσεις να ακολουθούν.
22 δονήσεις μέσα σε λιγότερο από 2 ώρες
Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, έχουν σημειωθεί συνολικά 22 σεισμικές δονήσεις.
Το επίκεντρο όλων των δονήσεων εντοπίζεται σε απόσταση σχεδόν 10 χλμ. από τα Καλάβρυτα.
Ο πρώτος σεισμός των 3,6 Ρίχτερ έγινε αισθητός και στην Πάτρα.
