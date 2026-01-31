Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

/

e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές που θα γίνουν έως τις 6 Φεβρουαρίου

e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές που θα γίνουν...

Συνολικά 74.003.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 99.862 δικαιούχους

Συνολικά 74.003.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 99.862 δικαιούχους, από τις 2 έως τις 6 Φεβρουαρίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

- στις 3 Φεβρουαρίου, θα καταβληθούν 298.000 ευρώ σε 350 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων του ΤΑΥΤΕΚΩ,

- στις 5 Φεβρουαρίου, θα καταβληθούν 16.320.000 ευρώ σε 34.461 δικαιούχους για την πληρωμή παροχών (επιδομάτων μητρότητας, εξόδων κηδείας, επιδομάτων ασθενείας και ατυχημάτων) και

- από τις 2 έως τις 6 Φεβρουαρίου, θα καταβληθούν 10.300.000 ευρώ σε 550 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

- 28.000.000 ευρώ σε 46.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

- 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,

- 18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και

- 85.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Πιάστηκαν στα πράσα! Ζευγάρι έκλεψε ρούχα αξίας 130€

Έκτακτο δελτίο: Καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι- Τι να περιμένει κάθε περιοχή

Πάτρα: Πώς συνελήφθη συμμορία που λήστευε απειλώντας με μαχαίρι

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags e-ΕΦΚΑ ΔΥΠΑ Πληρωμές

Ειδήσεις