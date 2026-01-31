Πάτρα: Πιάστηκαν στα πράσα! Ζευγάρι έκλεψε ρούχα αξίας 130€

Το μεσημέρι της Παρασκευής στην Πάτρα, αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης συνέλαβαν έναν άνδρα και μια γυναίκα, οι οποίοι εισήλθαν σε κατάστημα και αφαίρεσαν ενδύματα συνολικής αξίας 130 ευρώ.

Οι δράστες οδηγήθηκαν στην Ασφάλεια για περαιτέρω έρευνα, ενώ τα καταστήματα της περιοχής εντείνονται οι έλεγχοι για την αποτροπή παρόμοιων περιστατικών.