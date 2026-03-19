Μεσολόγγι: Αποκαλυπτήρια του γλυπτού «Το Δέντρο που Κλαίει»

Ο Δήμος της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΑ και η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων (ΔΟΔ) διοργανώνουν την τελετή αποκαλυπτηρίων του γλυπτού «Το Δέντρο που Κλαίει», την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026 και ώρα 16:30.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Ιωάννη-Ιακώβου Μάγερ – Δημητρίου Μεθενέως, τιμώντας τη μνήμη και τη συμβολική σημασία του έργου, το οποίο φέρει την υπογραφή του καλλιτέχνη Νίκου–Γιώργου Παπουτσίδη.

Τα αποκαλυπτήρια θα πραγματοποιήσει η πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων, Dominique Pradalié, υπογραμμίζοντας τον διεθνή χαρακτήρα και τη σημασία της εκδήλωσης.

Το έργο αποτελεί δωρεά της Ελένης Καρκάζη-Πουρνάρα και του Νίκου Δ. Πουρνάρα προς την πόλη του Μεσολογγίου.