Σαγέικα Αχαΐας: Ανέβασε στα σόσιαλ βιντεο με ύβρεις και απειλές κατά αστυνομικών και συνελήφθη

Στη σύλληψη ενός ημεδαπού άνδρα προχώρησαν στις 18 Μαρτίου 2026 στα Σαγέικα , αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια, καθώς και για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο κατηγορούμενος μία ημέρα νωρίτερα είχε αναρτήσει σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης βίντεο, στο οποίο προχωρούσε σε απειλητικές και υβριστικές αναφορές κατά αστυνομικών αρχών, προκαλώντας αντιδράσεις και ενδεχομένως θέτοντας σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη.

Κατά την έρευνα που ακολούθησε στην οικία του, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ένα αλυσοπρίονο και ένας σιδηρολοστός μήκους 122 εκατοστών. Όπως έγινε γνωστό, ο συλληφθείς δεν ήταν σε θέση να δικαιολογήσει τη νόμιμη κατοχή τους, ενώ εξετάζεται αν σχετίζονται με άλλες αξιόποινες πράξεις.

Ο άνδρας οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ η έρευνα των αρχών συνεχίζεται.

