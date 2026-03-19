«Έρημη πόλη» τα Καλάβρυτα χωρίς τον Οδοντωτό- Πάνω από 2.000 οι επισκέπτες που δεν έφτασαν στην περιοχή σε διάστημα μιας βδομάδας

«Έρημη πόλη» θυμίζουν τα Καλάβρυτα, μία εβδομάδα μετά την επ’ αόριστον αναστολή λειτουργίας του Οδοντωτού σιδηρόδρομου Διακοπτό- Καλάβρυτα, για λόγους ασφαλείας, όπως ανακοίνωσε ο ΟΣΕ.

Η διακοπή του δρομολογίου έχει επιφέρει ισχυρό πλήγμα στην τοπική οικονομία, καθώς ο Οδοντωτός αποτελούσε βασική πηγή επισκεψιμότητας για την περιοχή. Σε καθημερινή βάση, το τρενάκι μετέφερε περίπου 250 έως 300 επισκέπτες, αριθμός που πλέον έχει σχεδόν εκμηδενιστεί (μιλάμε για απώλεια περίπου 2.000 επισκεπτών σε μια βδομάδα).

Στο 70% φτάνει η πτώση της επισκεψιμότητας στα καταστήματα των Καλαβρύτων, σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη ταβέρνας στο κέντρο της πόλης, Βασίλη Λιακόπουλο, γεγονός που μεταφράζεται ήδη σε σημαντικές απώλειες τζίρου, για το σύνολο της τοπικής αγοράς.

«Ήδη από αυτές τις πρώτες ημέρες έχει παρατηρηθεί μεγάλη μείωση στους επισκέπτες, που σημαίνει σημαντικές μειώσεις στους τζίρους των καταστημάτων, όχι μόνο της εστίασης αλλά σε όλα. Τα Καλάβρυτα έχουν ερημώσει. Παρότι το Χιονοδρομικό είναι ακόμη ανοιχτό, η πτώση είναι μεγάλη και φάνηκε. Άμεσα θα πρέπει να δοθεί λύση» επισημαίνει στο thebest.gr.

Αναφερόμενος στις συνέπειες που δημιουργεί η διακοπή λειτουργίας του Οδοντωτού για την τοπική αγορά και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, ο Βασίλης Λιακόπουλος αναφέρει: «Η γενική εικόνα ήταν ότι μετά το κλείσιμο του Χιονοδρομικού μπαίναμε σε μια περίοδο όπου ο Οδοντωτός βοηθούσε σημαντικά, προκειμένου να υπάρχει κίνηση και τους επόμενους μήνες, πέρα από τους χειμερινούς, για να μπορούμε να συντηρούμε τα καταστήματά μας. Έχουμε εργαζόμενους, λειτουργικά έξοδα κ.ο.κ. και πραγματικά δεν ξέρω πώς θα προχωρήσουμε από εδώ και πέρα. Θα πρέπει να κάνουμε περικοπές για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε».

Σχολιάζοντας τις μέχρι στιγμής ενέργειες των αρμόδιων φορέων αλλά και την αβεβαιότητα που επικρατεί για το επόμενο διάστημα, τονίζει: «Οι προσπάθειες τόσο από τον Δήμο όσο και από τους άλλους φορείς είναι συντονισμένες, αλλά ακόμα δεν έχει υπάρξει κάτι ουσιαστικό και είμαστε σε αναμονή για να δούμε πώς θα προχωρήσει όλη αυτή η κατάσταση. Δεν ξέρω πώς θα περάσουν οι επόμενοι τρεις μήνες, μέχρι να έρθει το καλοκαίρι και κυρίως ο Αύγουστος, για να μπορέσουμε να είμαστε πάλι σε θετικό πρόσημο, καθώς είναι ο μήνας των αδειών για τον κόσμο, πάνε στα χωριά τους και επισκέπτονται τα Καλάβρυτα».