Το έγγραφο που «ξέχασε» να παρουσιάσει ο Δήμος Πατρέων για το παλιό Κτίριο Υπηρεσιών Λιμένα- Τι διαπίστωσε η Επιτροπή Επικινδύνως Ετοιμόρροπων Οικοδομών

Το παλαιό Κτίριο Υπηρεσιών του πρώην Λιμένα Πατρών έρχεται και πάλι στην επικαιρότητα καθώς γνωμοδότησε υπέρ της κατεδάφισής του το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Αχαΐας, επικαλούμενο την εγκατάλειψη και την επικινδυνότητα του κτηρίου.

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ως ένα καθοριστικό βήμα προς την κατεδάφιση, αν και εκκρεμεί η απόφαση από το Συμβούλιο Νεότερων Μνημείων. Ωστόσο, ένα κρίσιμο έγγραφο φαίνεται πως ... ξεχάστηκε από τον Δήμο Πατρέων στην συζήτηση επί του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο της Πάτρας, παρά τις σχετικές πιέσεις, ιδίως από την παράταξη Αϊβαλή.

Πρόκειται για την Έκθεση Αυτοψίας της Επιτροπής Επικινδύνως Ετοιμόρροπων Οικοδομών (Ε.Ε.Ε.Ο.), με ημερομηνία 30 Ιανουαρίου 2026 και αριθμό πρωτοκόλλου 27/2025 (σχετ. 32/2025), η οποία συντάχθηκε μετά από αυτοψία στο συγκεκριμένο κτήριο.

Η επιτροπή συνεδρίασε την ίδια ημέρα και αποτελείτο από τρεις Πολιτικούς Μηχανικούς.

Η συγκεκριμένη επιτροπή είχε κληθεί να εξετάσει αν το κτήριο είναι «επικινδύνως ετοιμόρροπο» και άρα απαιτείται άμεση κατεδάφιση.

Το συμπέρασμα, ωστόσο, είναι ξεκάθαρο και ομόφωνο:

«Το κτίριο εμπεριέχει σημαντικό βαθμό επικινδυνότητας για το κοινωνικό σύνολο, χωρίς όμως να συνίσταται άμεσος επικείμενος κίνδυνος κατάρρευσης της οικοδομής».

Και ακόμη πιο σαφώς:

«Η κατασκευή κρίνεται κοινώς ετοιμόρροπη και δεν εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 7 [...] περί άμεσης κατεδάφισης».

Με βάση την ίδια έκθεση:

-δεν διαπιστώνεται άμεσος κίνδυνος κατάρρευσης

- το κτήριο δεν χαρακτηρίζεται «άκρως επικίνδυνο»

-δεν απαιτείται κατεδάφιση από την επιτροπή

- αντίθετα, ζητείται η λήψη μέτρων για την άρση της επικινδυνότητας.

Συγκεκριμένα, η επιτροπή ζητά:

-σύνταξη πρωτοκόλλου «κοινώς ετοιμόρροπης οικοδομής»

-καθορισμό μέτρων προστασίας

- προθεσμίες για αποκατάσταση

«Η κατασκευή κρίνεται κοινώς ετοιμόρροπη και δεν εμπίπτει στις διατάξεις του αρθ. 7 του Π.Δ.13/29 ΦΕΚ 153Α΄/22-04-1929. Πέραν τούτου, δεν απαιτείται ενέργεια από την Επιτροπή Επικινδύνως Ετοιμόρροπων Οικοδομών. Κατόπιν των ανωτέρω, θα πρέπει να συνταχθεί άμεσα πρωτόκολλο κοινώς ετοιμόρροπης οικοδομής στο οποίο να αναφέρονται τα εφαρμοστέα μέτρα για την άρση του κινδύνου, η προθεσμία εφαρμογής τους και οι σχετικές κυρώσεις», αναφέρεται συγκεκριμένα. Η επιτροπή δηλαδή, ζητάει από τον Δήμο, όπως ζητάει και από τους ιδιώτες- ιδιοκτήτες κοινώς ετοιμόρροπων κτιρίων, να πάρει μέσα προστασίας για την ασφάλεια του και ταυτόχρονα να λάβει μέτρα για την αποκατάστασή του.

Το πλήρες κείμενο της αυτοψίας έχει ως εξής:

Η Επιτροπή Επικινδύνων Ετοιμόρροπων Οικοδομών (Ε.Ε.Ε.Ο.), στις 30/01/2026, έχοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 1 (παρ. 2) και 7 του Π.Δ. 13.04.1929/ΦΕΚ Α΄153/22.04.1929 «Περί επικινδύνων οικοδομών», μετέβη στο δημόσιο κτήριο των υπηρεσιών του Οργανισμού Λιμένος Πατρών, στο παλιό λιμάνι, προκειμένου να εξετάσει το εν λόγω ακίνητο, κατόπιν της υπ’ αρ. 148509/21-11-2025 πρόσκλησης της ΥΔΟΜ Πάτρας.

Κατά την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για πολυώροφο κτήριο κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από εμφανές οπλισμένο σκυρόδεμα, με καθ’ ύψος διάρθρωση που περιλαμβάνει ημιυπόγειο, ισόγειο, μεσώροφο, Α΄, Β΄ και Γ΄ όροφο, καθώς και δώμα, ενώ διαθέτει δύο πυλωτές, μία στο μέσο του κτηρίου και μία στη νότια άκρη του.

Ο φέρων οργανισμός του κτηρίου, λόγω της παλαιότητάς του και της έκθεσής του σε έντονα διαβρωτικό (παραθαλάσσιο) περιβάλλον, εμφανίζει σημαντικές βλάβες εξαιτίας διάβρωσης του οπλισμού, με ρηγματώσεις σε αρκετά δομικά στοιχεία παράλληλα στον οπλισμό και σημαντικές αποκολλήσεις επικάλυψης σκυροδέματος. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη τη μορφή του φέροντος οργανισμού και τις διαπιστωμένες τρωτότητες, όπως η ύπαρξη μαλακού ορόφου, κοντών υποστυλωμάτων και ρηγματώσεων που δεν οφείλονται αποκλειστικά στη διάβρωση, το κτήριο εμφανίζει σημαντικό βαθμό επικινδυνότητας για το κοινωνικό σύνολο, χωρίς όμως να συνίσταται άμεσος επικείμενος κίνδυνος κατάρρευσης.

Ως εκ τούτου, η επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει ότι η κατασκευή κρίνεται κοινώς ετοιμόρροπη και δεν εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 13/1929 (ΦΕΚ 153Α΄/22-04-1929), ενώ δεν απαιτείται περαιτέρω ενέργεια από την Επιτροπή Επικινδύνως Ετοιμόρροπων Οικοδομών.

Κατόπιν των ανωτέρω, κρίνεται απαραίτητη η άμεση σύνταξη πρωτοκόλλου κοινώς ετοιμόρροπης οικοδομής, στο οποίο θα πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά τα μέτρα που οφείλει να λάβει ο ιδιοκτήτης για την άρση του κινδύνου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4 του Π.Δ. 13/1929, όπως έχει κωδικοποιηθεί, να ορίζεται προθεσμία εφαρμογής των μέτρων αυτών, καθώς και χρόνος υποβολής ενστάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 5, και να προβλέπεται ενημέρωση για τις κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ίδιου διατάγματος.

Αρμόδιο για τις παραπάνω ενέργειες, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Π.Δ. 13/1929, είναι το Τμήμα Αδειών και Ελέγχου της Διεύθυνσης Πολεοδομικού – Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού & Δόμησης του Δήμου Πατρέων.

Η ύπαρξη αυτού του εγγράφου δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα, καθώς παρουσιάζει μια διαφορετική τεχνική προσέγγιση από εκείνη που οδήγησε στη γνωμοδότηση υπέρ της κατεδάφισης.

Την ίδια στιγμή, έντονος προβληματισμός επικρατεί σε μηχανικούς και αρχιτέκτονες της Πάτρας, καθώς, όπως επισημαίνουν, το θέμα οδηγήθηκε απευθείας στο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, χωρίς να έχει προηγηθεί εξέταση από τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων και χωρίς να έχει ληφθεί σχετική απόφαση σε επίπεδο επαγγελματικού φορέα.

Η παράκαμψη αυτή, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στερεί από τη διαδικασία ένα κρίσιμο στάδιο τεχνικής αξιολόγησης και επιστημονικής διαβούλευσης.