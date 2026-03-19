Στον απόηχο του πολέμου στη Μέση Ανατολή: «Φωτιά» οι τιμές των καυσίμων και στην Αχαΐα- «3 με 4 λεπτά πάνω κάθε μέρα»- Σκέψεις για απεργία

Όλο και μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες στις τιμές των καυσίμων και στην Αχαΐα, με τους καταναλωτές να προσπαθούν να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα, μετά τις εξελίξεις στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Όπως αναφέρει στο thebest.gr ο Αλέξης Παπαγιαννόπουλος, πρόεδρος των Βενζινοπωλών Αχαΐας, «βλέπουμε αυξήσεις της τάξης των 3-4 λεπτών κάθε μέρα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «το πετρέλαιο θέρμανσης έχει εκτιναχθεί από το 1,10 ευρώ το λίτρο στο 1,65 ευρώ, το πετρέλαιο κίνησης και η απλή αμόλυβδη κινούνται περίπου στα 1,95 ευρώ το λίτρο», ενώ εκτιμά ότι είναι θέμα ημερών να ξεπεράσουν τα 2 ευρώ.

Όπως λέει ο κ. Παπαγιαννόπουλος, η κατάσταση αυτή δυσαρεστεί τους καταναλωτές. «Ο κόσμος γκρινιάζει και τα ακούμε εμείς», αναφέρει, επισημαίνοντας ότι οι περισσότεροι πελάτες επιλέγουν να φουλάρουν για να προλάβουν τις επόμενες αυξήσεις.

Την ίδια στιγμή, δεν αποκλείει το ενδεχόμενο κινητοποιήσεων, καθώς όπως τονίζει «ο κλάδος έχει ήδη συζητήσει το θέμα, με αφορμή και τις εξελίξεις στη Μυτιλήνη, όπου πρατήρια προχώρησαν σε απεργία και επ’ αόριστον κλείσιμο. Έχουμε ζητήσει τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, θα δούμε τι μέτρα μπορούμε να λάβουμε και θα προχωρήσουμε σε κινητοποιήσεις», υπογραμμίζει.

Τέλος, ο πρόεδρος των βενζινοπωλών περιγράφει μια ιδιαίτερα επιβαρυμένη κατάσταση για την αγορά της Αχαΐας, με συνεχείς αυξήσεις, έντονο προβληματισμό στον κλάδο και αυξανόμενη πίεση στους καταναλωτές.