Ντουμπάι: Νερό για 48 ώρες μετά το χτύπημα σε αγωγό – 8 νεκροί από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν

Διαψεύδουν τα Εμιράτα τα σενάρια για capital controls
Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μετά το ισχυρό πλήγμα που σημειώθηκε νωρίς το πρωί σε βασικές ενεργειακές υποδομές.
Στις 06:30, κομβικό σημείο για την ενεργειακή τροφοδοσία της χώρας, δέχτηκε επίθεση που προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές. Ως αποτέλεσμα ήταν να τεθεί σε πλήρη διακοπή λειτουργίας το συγκρότημα στο Χαμπσάν, καθώς φλεγόμενα συντρίμμια από τις ολονύκτιες αναχαιτίσεις προκάλεσαν πυρκαγιές σε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου.
Σύμφωνα με την απεσταλμένη του ΕΡΤnews στο Ντουμπάι, Χριστιάνα Μανιάτη, η κατάσταση θεωρείται εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς τίθεται σε κίνδυνο η υδροδότηση των πόλεων μέσα στις επόμενες 48 ώρες. Το συγκεκριμένο σύστημα τροφοδοτεί άμεσα τις μονάδες αφαλάτωσης.
Την ίδια ώρα, οι επιπτώσεις επεκτείνονται και διεθνώς. Η Cathay Pacific ανακοίνωσε την αναστολή των πτήσεών της έως τις 30 Απριλίου, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για την ασφάλεια.
Στο διπλωματικό πεδίο, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε με αντίποινα, ενώ οι Αρχές των Εμιράτων διαψεύδουν κατηγορηματικά τα σενάρια περί επιβολής περιορισμών στις τράπεζες και capital controls.
Την ίδια στιγμή, ο ανθρώπινος απολογισμός βαραίνει ολοένα περισσότερο. Μια 33χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της στο Άμπου Ντάμπι από θραύσματα πυραύλου, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών σε 8 από την έναρξη των συγκρούσεων.
