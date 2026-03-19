Ντουμπάι: Νερό για 48 ώρες μετά το χτύπημα σε αγωγό – 8 νεκροί από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν

Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μετά το ισχυρό πλήγμα που σημειώθηκε νωρίς το πρωί σε βασικές ενεργειακές υποδομές.

Στις 06:30, κομβικό σημείο για την ενεργειακή τροφοδοσία της χώρας, δέχτηκε επίθεση που προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές. Ως αποτέλεσμα ήταν να τεθεί σε πλήρη διακοπή λειτουργίας το συγκρότημα στο Χαμπσάν, καθώς φλεγόμενα συντρίμμια από τις ολονύκτιες αναχαιτίσεις προκάλεσαν πυρκαγιές σε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου.

Σύμφωνα με την απεσταλμένη του ΕΡΤnews στο Ντουμπάι, Χριστιάνα Μανιάτη, η κατάσταση θεωρείται εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς τίθεται σε κίνδυνο η υδροδότηση των πόλεων μέσα στις επόμενες 48 ώρες. Το συγκεκριμένο σύστημα τροφοδοτεί άμεσα τις μονάδες αφαλάτωσης.