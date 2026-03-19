Επιστολή της Τουρκίας σε ΝΑΤΟ, ΕΕ και ΗΠΑ για τους Patriot στην Κάρπαθο

Νέα έκταση στο ζήτημα με την τοποθέτηση των συστημάτων Patriot στην Κάρπαθο δίνει η Άγκυρα θέλοντας επιχειρώντας να μεταφέρει την αντιπαράθεση και σε διεθνές επίπεδο πλέον, μετά από επιστολή της σε ΝΑΤΟ, ΕΕ και ΗΠΑ.

Η Άγκυρα ανεβάζει τους τόνους γύρω από το ζήτημα των ελληνικών εξοπλισμών στα νησιά, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην παρουσία συστημάτων Patriot στην Κάρπαθος, με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Η τουρκική πλευρά επιχειρεί να μεταφέρει τη συζήτηση σε διεθνές επίπεδο, ενώ μέρος του Τύπου παρουσιάζει την ελληνική στάση ως προσπάθεια διαμόρφωσης τετελεσμένων στο Αιγαίο με τη στήριξη δυτικών συμμάχων.

Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης ερμηνεύουν την ενίσχυση της ελληνικής άμυνας ως κίνηση πρόκλησης και «περικύκλωσης», με την Τουρκία να εμφανίζεται διατεθειμένη να απαντήσει τόσο σε διπλωματικό επίπεδο όσο και μέσω αυστηρής ρητορικής.

Η εφημερίδα Milliyet, με αιχμηρό πρωτοσέλιδο, παρουσιάζει την ελληνική πολιτική ως μέρος ευρύτερης στρατηγικής που –κατά τουρκικές πηγές– παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Τουρκία απέστειλε επιστολές σε ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες, θέτοντας θέμα στρατιωτικοποίησης των νησιών και υποστηρίζοντας ότι η ανάπτυξη αντιαεροπορικών συστημάτων δημιουργεί νέα δεδομένα στην περιοχή.

Σκληρή ρητορική από αναλυτές

Ο πρώην πρέσβης Ουλούτς Οζουλκέρ, μιλώντας στη Milliyet, υποστήριξε ότι η Ελλάδα ενεργεί με εξωτερική στήριξη και υιοθετεί πολιτική πρόκλησης απέναντι στην Τουρκία. Παράλληλα, εκτίμησε ότι τα συγκεκριμένα οπλικά συστήματα δεν μπορούν να προσφέρουν ουσιαστική στρατιωτική υπεροχή, υπογραμμίζοντας την ευαλωτότητά τους σε ενδεχόμενη σύγκρουση.

Σε παρόμοιο τόνο, ο καθηγητής Γιουτζέλ Ατζέρ εστίασε στο καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης των νησιών, υποστηρίζοντας ότι παραβιάζονται διεθνείς συμφωνίες. Μάλιστα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αμφισβήτησης διατάξεων της Συνθήκη της Λωζάνης, εφόσον –όπως υποστηρίζει– δεν τηρούνται οι όροι της.

Ακόμη πιο αιχμηρός εμφανίστηκε ο απόστρατος αντιστράτηγος Μεχμέτ Οκάν, ο οποίος έκανε λόγο για «επεκτατική νοοτροπία» της Ελλάδας, προειδοποιώντας ότι η Τουρκία θα αντιδράσει σε κάθε απόπειρα δημιουργίας τετελεσμένων.

Στο προσκήνιο η Κάρπαθος



Στο ίδιο πλαίσιο, το φιλοκυβερνητικό δίκτυο A Haber κάνει λόγο για «επικίνδυνη κλιμάκωση», εστιάζοντας στην παρουσία Patriot στην Κάρπαθος. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Τουρκία έχει ήδη προχωρήσει σε διπλωματικές κινήσεις προς διεθνείς οργανισμούς, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη ενέργεια παραβιάζει το διεθνές δίκαιο.

Το ζήτημα, όπως επισημαίνεται, επαναφέρει στο προσκήνιο τη μακροχρόνια διαφωνία για το καθεστώς των νησιών του Αιγαίο, με την τουρκική πλευρά να συνδέει άμεσα την ανάπτυξη των συστημάτων με την ένταση στην περιοχή.