Θεσσαλονίκη: Η τεχνητή νοημοσύνη θα «φωτίσει» και την Ανάσταση – Σαρώνει η λαμπάδα ChatGPT

Μέχρι και το Πάσχα θα …φωτίσει φέτος το ChatGPT αφού η λαμπάδα με το λογότυπο του δημοφιλούς εργαλείου AΙ, που εμπνεύστηκε Θεσσαλονικιός δημιουργός, έχει ήδη τόση ζήτηση, που υπάρχει ακόμη και λίστα προκρατήσεων.

Ο Αλέξης Γεράκης, που κάθε χρόνο φέρνει στην αγορά μερικές από τις πιο ευφάνταστες και… απρόβλεπτες πασχαλινές λαμπάδες, επιστρέφει φέτος με μια ιδέα βγαλμένη κατευθείαν από την επικαιρότητα: μια λαμπάδα εμπνευσμένη από το ChatGPT. «Κάθε χρόνο προσπαθώ να κάνω κάτι που να έχει σχέση με την εποχή και με όσα συζητά ο κόσμος. Οι ιδέες προκύπτουν συνήθως από κουβέντες με φίλους, από την οικογένεια -τα παιδιά μου είναι καλοί σύμβουλοι- αλλά και από την καθημερινότητα και όσα συμβαίνουν στην επικαιρότητα», λέει στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο κ. Γεράκης.

Όπως εξηγεί, φέτος η επιλογή ήρθε σχεδόν φυσικά: «Το ChatGPT έχει γίνει πλέον κομμάτι της καθημερινότητας για πάρα πολύ κόσμο. Το χρησιμοποιούν σχεδόν όλοι για κάτι. Το ρωτούν για πολλά θέματα και ακούμε συχνά δίπλα μας να λένε: “Μα αφού το είπε το chat!”. Το ρωτάμε από τα προσωπικά μέχρι επαγγελματικά, συνταγές, συμβουλές κτλ. Έτσι σκέφτηκα ότι δεν θα μπορούσε να λείπει από τη φετινή συλλογή των λαμπάδων» σημειώνει ο κ. Γεράκης, που στο παρελθόν είχε εμπνευστεί τη «λαμπάδα μετρό», τη «λαμπάδα τενεκεδάκι λάδι» και άλλες που προσεγγίζουν με χιούμορ όσα συμβαίνουν γύρω μας.

Λαμπάδες σουβλάκι και τζατζίκι ταξιδεύουν μέχρι την Αυστραλία

Στο εξωτερικό, πάντως, το ChatGPT δεν είναι πρώτη επιλογή, καθώς «εκεί κάνουν θραύση κυρίως οι λαμπάδες που έχουν έντονο το ελληνικό στοιχείο, όπως το σουβλάκι, το κοντοσούβλι, το τζατζίκι, αλλά και το μπουζούκι, η ποντιακή λύρα και το κλαρίνο», όπως λέει ο κ. Γεράκης. Οι παραγγελίες έχουν ήδη φύγει εδώ και καιρό από τη Θεσσαλονίκη και το ελληνικό «πιτόγυρο» που ξεχειλίζει θα …ανάψει σε πολλές ελληνικές εκκλησίες σε όλο τον κόσμο μετά το «Χριστός Ανέστη».

Ο κ. Γεράκης συμπληρώνει πως τα τελευταία 20 χρόνια έχουν κατασκευαστεί πάνω από 3.000 σχέδια και μαζί με τον αδελφό του συνεχίζουν ακάθεκτοι, ενώ δηλώνουν ότι κάθε χρονιά πλέον έχει γίνει σαν παράδοση ή …πρόκληση να φτιάξουν τη viral λαμπάδα της σεζόν.

ΑΠΕ