Μήνυμα από το Ντουμπάι του Πατρινού Γιάννη Βαφέα: «Είμαστε καλά και νιώθουμε ασφαλείς»

Μήνυμα καθησυχασμού έστειλε μέσω των κοινωνικών δικτύων ο Πατρινός Γιάννης Βαφέας, που ζει και εργάζεται στο Ντουμπάι, απαντώντας στις ανησυχίες φίλων και γνωστών τις τελευταίες ημέρες.

Ο ίδιος, που είναι αδελφός του πρώην αντιδημάρχου Πατρέων Παναγιώτη Βαφέα, ευχαρίστησε όσους επικοινώνησαν μαζί του εκφράζοντας ενδιαφέρον και υποστήριξη, επισημαίνοντας ότι τόσο ο ίδιος όσο και πολλοί ακόμη άνθρωποι που ζουν στην περιοχή είναι καλά και αισθάνονται ασφαλείς.

Στην ανάρτησή του τονίζει ότι τα γεγονότα των τελευταίων ημερών έχουν προκαλέσει έντονη κινητικότητα και ανησυχία, ωστόσο καλεί σε ψυχραιμία και αποφυγή υπερβολών, ιδιαίτερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παράλληλα, αναφέρει ότι για πολλούς ανθρώπους οι συγκρούσεις σε άλλες περιοχές του κόσμου παρακολουθούνται συχνά από απόσταση, χωρίς να συνειδητοποιείται πλήρως η πραγματική τους διάσταση. Όπως σημειώνει, η εμπειρία του να βρίσκεσαι πιο κοντά σε τέτοιες εξελίξεις μπορεί να βοηθήσει ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη κατανόηση για το τι βιώνουν οι κοινωνίες που ζουν καθημερινά σε συνθήκες πολέμου.

Ο κ. Βαφέας απηύθυνε επίσης έκκληση να υπάρχει σεβασμός προς τις οικογένειες και τους συγγενείς όσων ζουν στην περιοχή, επισημαίνοντας ότι η ανησυχία είναι κατανοητή, όμως η υπερβολή δεν βοηθά.

Κλείνοντας το μήνυμά του, ευχήθηκε υγεία και ειρήνη σε όλο τον κόσμο, στέλνοντας τις ευχές του από το Ντουμπάι.