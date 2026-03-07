Ο Λευτέρης Πετρούνιας 2ος στο παγκόσμιο του Μπακού * 6ος ο πατρινός Νίκος Ηλιόπουλος

Στο δεύτερο σκαλί του βάθρου στο παγκόσμιο Κύπελλο ενόργανης που διεξήχθη στο Μπακού ανέβηκε ο Λευτέρης Πετρούνιας , μετά την παρουσία του στον τελικό των κρίκων.

Ο Λευτέρης Πετρούνιας συγκέντρωσε 14.300 βαθμούς και έμεινε πίσω μόνο από τον Ρώσο, Ίλια Ζακάι, που μάζεψε 14.600 βαθμούς, επιβεβαιώνοντας ότι ανήκει στα μεγάλα ταλέντα του αθλήματος της ενόργανης γυμναστικής.

Την τρίτη θέση κατέλαβε ο 24χρονος Ιάπωνας, Κιίτσι Κανέτα με 14.233, αφήνοντας στην τέταρτη θέση τον Αζέρο, Νικίτα Σιμόνοφ.

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, με γραπτή δήλωσή του συνεχάρη τον «άρχοντα των κρίκων» για την επιτυχία του στο παγκόσμιο Κύπελλο του Μπακού.

«Ο Λευτέρης Πετρούνιας για άλλη μια φορά γέμισε όλους τους Έλληνες με υπερηφάνεια! Με την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ενόργανης Γυμναστικής στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν πρόσθεσε ακόμα μία επιτυχία στη μακρά εντυπωσιακή του πορεία χαρίζοντας και πάλι στην Ελλάδα μια θέση στο βάθρο των νικητών. Θερμά συγχαρητήρια!» ανέφερε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στη δήλωσή του.

Ο Έλληνας παντοκράτορας του αθλήματος επέλεξε να εκτελέσει μία προσπάθεια με βαθμό δυσκολίας 5.6, όπως και στον προκριματικό, είχε όμως ελαφρά χαμηλότερη εκτέλεση (8.700 βαθμοί, έναντι 8.877 του προκριματικού).

Ο Νίκος Ηλιόπουλος και η Μαγδαληνή Τσιώρη, που αγωνίστηκαν στους τελικούς του διζύγου και των ασύμμετρων ζυγών αντίστοιχα, κατέκτησαν τις έκτες θέσεις στο παγκόσμιο Κύπελλο του Μπακού.

Συγκεκριμένα, στον τελικό των ασύμμετρων ζυγών αγωνίστηκε και ο πατρινός Νίκος Ηλιόπουλος, ο οποίος καταλαμβάνοντας την 6η θέση εκπροσώπησε επάξια την ελληνική ομάδα, αποκομίζοντας πολύτιμη εμπειρία από μια διοργάνωση υψηλού επιπέδου και επιβεβαιώνοντας τη δυναμική παρουσία της χώρας μας.

O πρωταθλητής μας Νίκος Ηλιόπουλος αγωνίστηκε στον προκριματικό του μονόζυγου και κατέκτησε την 12η θέση με 12,866 με πάρα πολύ εκτέλεση 8,666 βαθμούς.