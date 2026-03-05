Ο ΣΔΥ Πάτρας στο 5ο Koumaria Trail Series

Με πολυάριθμη συμμετοχή δρομέων -μελων από τον Σύλλογο Δρομέων Υγείας Πάτρας πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο 28 Φεβρουαρίου -1 Μαρτίου με εξαιρετική επιτυχία το 5ο Koumaria Trail Series, σειρά αγώνων ορεινού τρεξίματος (trail) έξι (6) αποστάσεων, που διοργάνωσε η Κοιν.Σ.Επ.ΔΙΑΒΑ.Ολοι οι αγώνες είχαν σημείο εκκίνησης και τερματισμού το ιστορικό οινοποιείο Achaia Clauss στο Πετρωτό Πατρών.

Αναλυτικά οι συμμετοχές των μελών του ΣΔΥΠΑΤΡΩΝ στους αγώνες της διοργάνωσης:

Στη διαδρομή Back to Back Challenge 60(20+40km/4000D+) συμμετείχαν επιτυχώς τα μέλη μας: ΦΟΡΤΗΣ Μάκης,ο οποίος κατέλαβε την 6η θέση στη γενική κατάταξη με χρόνο 7ω7λ23δ, ΒΑΡΔΙΚΟΣ Ιωάννης (10:03:04) κ ΣΑΡΔΕΛΗΣ Σωτήρης.

Στη διαδρομή KOUMARIA MARATHON(40,5km/2550D+) συμμετείχαν επιτυχώς τα μέλη μας: ΤΖΟΒΟΛΟΥ Δανιηλιδα, 1η θέση γενικής γυναικών με χρόνο 6.32.39, ΜΠΟΝΕΛΗΣ Μιχαήλ (6.40.04), ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ Ειρήνη, 1η θέση ηλικιακής κατηγορίας κ 5η γενικής γυναικών με χρόνο 7.11.45, ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΣ Ανδρέας (8.04.04).

Στη διαδρομή KOUMARIA TRAIL RACE(22km/1300D+) συμμετείχαν επιτυχώς τα μέλη μας: ΜΑΡΚΕΛΗΣ Ηρακλής (2.33.33), ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία (2.52.13), ΠΑΝΟΥ Παναγιώτης (2.56.15), ΑΛΥΜΑΡΑΣ Κωνσταντίνος (2.58.33), ΤΟΜΑΡΑΣ Κωνσταντίνος (3.06.29), ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ Γεώργιος (3.14.07), ΣΤΑΜΟΥ Βασιλική (3.39.17), ΓΚΟΥΡΝΕΛΟΣ Ανδρέας (3.39.03), ΤΟΓΑΝΤΖΗΣ Θεόδωρος (3.48.54), ΝΤΑΛΛΑΣ Κωνσταντίνος (3.54.18), ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Μανώλης (4.27.00), ΧΑΡΤΑΣ Βασίλειος (4.40.54), ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΌΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος (5.16.22) κ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας.

Στη διαδρομή Omplos Hills(12km/700D+) συμμετείχαν επιτυχώς τα μέλη μας: ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης,ο οποίος κατετάγη 2ος γενικής με χρόνο 1.10.10. , ΤΟΥΛΟΥΠΗΣ Θεόδωρος (1.28.21), ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος (1.32.35), ΧΑΨΑΣ Αντώνης (1.32.52), ΚΟΥΛΗΣ Θεόδωρος (1.37.14), ΡΑΠΤΗ Κατερίνα (1.40.40), ΑΡΓΙΤΗΣ Ηλίας (1.43.47), ΜΕΝΑΓΙΑΣ Ανδρέας (1.44.25), ΛΑΓΙΟΥ Ελισσάβετ (1.44.23), ΛΑΚΟΥΜΕΝΤΑ Αλίκη (1.47.02), ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος (1.50.19), ΛΕΚΕΑΣ Μαρίνος (1.56.32), ΚΟΥΡΤΗΣ Αλέξης (1.56.33), ΔΕΜΑΡΤΙΝΟΣ Σπύρος (2.00.02), ΔΗΜΗΤΡΙΟΓΛΟΥ Πολύδωρος (2.03.18), ΣΚΟΥΤΙΔΑ Αγγελική (2.05.04), ΤΣΙΝΙΑ Γωγώ (2.10.59), ΜΟΡΩΝΗΣ Νικόλαος (2.18.38), ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Μαρία (2.18.44), ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ Άγγελος (2.20.25), ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ Φιερουλα (2.31.17), ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ Μίλτος (2.32.31), ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος (2.32.32), ΔΗΜΗΣΙΑΝΟΣ Γιάννης (2.51.24).

Το μεσημέρι του Σαββάτου 28 Φεβρουαρίου περισσότεροι από 500 δρομείς στη διαδρομή Floga Race(4km/220D+) έτρεξαν για καλό σκοπό τιμώντας το έργο του συλλόγου "Φλόγα".Για τον ΣΔΥΠΑΤΡΩΝ στον αγώνα συμμετείχαν επιτυχώς τα μέλη του: ΤΟΥΛΟΥΠΗΣ Θεόδωρος (24.58/4ος γενικης), ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλης (25.11), ΚΟΥΛΗΣ Θεόδωρος (26.31), ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ Βασίλης (27.25), ΣΟΥΛΕΛΕΣ Χάρης (27.36), ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣ Γεώργιος, ΜΟΡΦΗΣ Παναγιώτης (32.41), ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ Κωνσταντίνος (39.16), ΓΚΟΛΩΝΗ Νικολίτσα (42.44), ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος (45.41), ΡΑΠΤΗ Κατερίνα (51.41), ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία (1.06.10), ΣΤΟΥΜΠΟΥ Ναυσικά, ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Χαράλαμπος κ ΤΖΕΝΕΡΑΛΗΣ Γεώργιος.

Αξιοσημείωτη ήταν κ η συμμετοχή πολλών παιδιών στον αγώνα Achaia Clauss Race kids 1000m.

Ο ΣΔΥΠΑΤΡΩΝ με την ενεργή συμμετοχή των μελών του στους αγώνες του 5ου Koumaria Trail Series κ την εθελοντική βοήθεια ορισμένων εξ αυτών,όπως της κ.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Μαριας-ταμιας του συλλόγου μας,στους διοργανωτές στήριξε την διοργάνωση,όπως άλλωστε κάνει με κάθε διοργάνωση που διεξάγεται στην περιοχή μας ενισχύοντας χρόνια τώρα τον μαζικό αθλητισμό.

Είναι χαρακτηριστικό ότι φέτος συμμετείχαν στη διοργάνωση του Koumaria Trail Series περισσότεροι από 1580 δρομείς σημειώνοντας ρεκόρ συμμετοχών.

Το ΔΣ του ΣΔΥΠΑΤΡΩΝ συγχαίρει όλα τα μέλη του -δρομεις για την επιτυχή συμμετοχή τους κ τις διακρίσεις τους στους αγώνες του 5ου Koumaria Trail Series προβάλλοντας τον σύλλογό μας κ τους ευχαριστεί θερμά για την στήριξη της διοργάνωσης μέσω της συμμετοχής τους κ του εθελοντισμού τους.Σας ευχόμαστε καλή αποκατάσταση, υγεία κ καλή επιτυχία σε μελλοντικές αγωνιστικές σας δράσεις.

Επίσης, συγχαίρουμε τους διοργανωτές για την άρτια κ επιτυχή διοργάνωση ανεβάζοντας έτσι τον πήχυ για του χρόνου ακόμη ψηλότερα κ ανανεώνουμε το ραντεβού μας ως ΣΔΥΠΑΤΡΩΝ στο 6ο Koumaria Trail Series.

Πολλά συγχαρητήρια από μέρους μας κ σε όλους τους δρομείς που συμμετείχαν στους αγώνες καθώς κ στους νικητές αυτών κ τους ευχόμαστε υγεία κ καλή αποκατάσταση.

Επόμενο μεγάλο δρομικο γεγονός για την πόλη μας ,στο οποίο ο ΣΔΥΠΑΤΡΩΝ είναι θεσμικός υποστηρικτής, είναι ο 4ος ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡΑΣ την Κυριακή 29 Μαρτίου, όπου τα μέλη μας θα δώσουν βροντερό παρών με την συμμετοχή τους!