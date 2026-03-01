40ό πρωτάθλημα κλειστού: Στο βάθρο η Ηλίας Αργύρης! (ΦΩΤΟ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Ο Ηλίας Αργύρης της Ολυμπιάδας (προπονητής ο Κώστας Λεβιδιώτης) έσωσε τα προσχήματα του πατραϊκού κλασικού αθλητισμού κατακτώντας το μοναδικό μετάλλιο της Αχαΐας στο 40ό πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου ανδρών - γυναικών.

Δεκάδες τα πανελλήνια ρεκόρ που έγιναν στην Μάνδρα Αττικής, έντονος ο συναγωνισμός και ίσως μια καλή αφορμή για να ξεκινήσει η συζήτηση για την διεξαγωγή και πάλι του αντιστοιχοι Εφήβων - Νεανίδων.

Συνολικά πήραν μέρος 40 αθλητές από σωματεία της Αχαΐας, που σημείωσαν αρκετά ατομικά ρεκόρ.

Αναλυτικά ο πλήρης απολογισμός τους

ΑΝΔΡΕΣ

* 3ος Ηλίας Αργύρης (Ολυμπιάδα) στα 800μ. με 1.51.80 (3ος στον προκριματικό με 1.57.48).

* 4ος Αλέξανδρος Σταυρόπουλος (Πέλοπας - έφηβος) στα 1.500μ. με 3.59.10. 7ος στα 3.000μ. με 8.39.07.

* 5ος Μιχαήλ Καΐπης (Κούρος) στο ύψος με 2.01μ.

* 7ος Δημήτρης Μπούμης (Έφηβος Χίου) στα 400μ. με 49.51 (5ος στον προκριματικό με 49.07). 10ος στα 200μ. με 22.161.

* 8ος Νίκος Νικολακόπουλος (Αθηνόδωρος - νέος) στα 1.500μ. με 4.07.44.

* 9ος Γιάννης - Μάριος Μητρόπουλος (Αρίων - έφηβος) στο μήκος με ν.α.ρ. 7.30μ. (9ος στον προκριματικό με ν.α.ρ. 7.27μ.).

* 9ος Παναγιώτης Παπακωνσταντίνου (Αθηνόδωρος) στα 3.000μ. με 8.44.88.

* 10ος Γιάννης Βαρβίας (Πρωταθλητές Κομοτηνής - νέος) στο ύψος με 1.89μ.

* 10ος Νίκος Μπιλιανός (Πέλοπας - έφηβος) στα 3.000μ. με 8.46.62. 13ος στα 1.500μ. με 4.12.34.

* 13ος Κωνσταντίνος Γκοτσόπουλος (Αρίων - νέος) στη σφαίρα με 13.71μ.

* 13ος Δημοσθένης Αδάμου (Ολυμπιάδα) στα 800μ. με 2.02.19 (12ος στον προκριματικό με 1.59.55).

* 15ος Θόδωρος Βλάχος (Πέλοπας - νέος) στα 3.000μ. με 8.56.28.

* 17ος Γιώργος Ζαρκαδάκης (Πέλοπας - νέος) στα 1.500μ. με 4.18.08.

* 17ος Διονύσης Μπελεζίνης (Ολυμπιάδα) στα 400μ. με 50.28. 18ος στα 200μ. με 22.894.

* 18ος Γιάννης Γιαννακόπουλος (Πέλοπας - νέος) στα 3.000μ. με 8.57.01.

* 19ος Ορέστης Εμμανουηλίδης (Ολυμπιάδα) στα 400μ. με 50.52.

* 22ος Ηλίας Γεωργιάδης (Πέλοπας - έφηβος) στα 3.000μ. με 9.05.84.

* 24ος Φίλιππος Κωστόπουλος (Αίολος - έφηβος) στο μήκος με 6.22μ.

* 28ος Νίκος Γεωργίου (Αθηνόδωρος) στα 800μ. με 2.19.26.

* 33ος Παναγιώτης Σαμίκος (Άτλας - παίδας) στα 200μ. με 23.71.

* 34ος Αλέξανδρος Μεντζελόπουλος (Αθηνόδωρος - έφηβος) στα 200μ. με 23.74. 72ος στα 60μ. με 7.390.

* 37ος Βλάσης Παππάς (Αθλόραμα - έφηβος) στα 200μ. με 23.93.

* 39ος Σωτήρης Κουτρούμπας (Πέλοπας - έφηβος) στα 400μ. με 55.03.

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

* 5η Γεωργία Σταθοπούλου (Ολυμπιάδα - κορασίδα) στα 60μ. με νέο ρεκόρ Αχαΐας κορασίδων 7.66 (12η στον προκριματικό με νέο ρεκόρ Αχαΐας κορασίδων 7.707).

* 7η Χαραλαμπία Ζαχαροπούλου (Ολυμπιάδα- νέα) στα 5.000μ. βάδην με 27.24.09.

* 8η Ευγενία - Χρυσόβα Πατσαλά (Πέλοπας - νεάνιδα) στα 1.500μ. με 4.45.90.

* 8η Ευγενία Παπαπαντέλη (Πελεκάνος - νεάνιδα) στο ύψος με 1.60μ. (10η στον προκριματικό με 1.55μ.).

* 10η Μαρία Μαρκοπούλου (Αίολος - νέα) στο πένταθλο με ν.α.ρ. 2.225β. (9’’.83 - 60μ. εμπ., 1.36μ. - ύψος, 9.26μ. - σφαίρα, 4.89μ. - μήκος, 3’12’’.06 - 800μ.).

* 11η Ανθή Αγγελάτου (Πέλοπας - κορασίδα) στα 3.000μ. με 10.37.78.

* 11η Φωτεινή Τσιλιγκιριάν (Κούρος - νέα) στα 60μ. εμπ. με 9.00.

* 13η Στεφανία Κωτσοπούλου (Αθλόραμα) στο τριπλούν με 11.67μ. 15η στο μήκος με 5.62μ.

* 15η Ηλιάνα Βαλαχά (Πέλοπας - νέα) στα 3.000μ. με 10.56.46.

* 15η Αναστασία Καρέλα (Χολαργός - νέα) στα 400μ. με 58.80.

* 23η Ευαγγελία Βαρσάμη (Αθλόραμα - νέα) στα 200μ. με 26.27. 49η στα 60μ. με 8.04.

* 26η Αδαμαντία Καμαρού (Άκρος - νεάνιδα) στα 400μ. με 1.00.66. 27η στα 200μ. με 26.70.

* 30ή Μαρίνα Ζέρβα (Ολυμπιάδα) στα 60μ. με 7.869.

* 41η Βασιλική Αλεξανδροπούλου (ΓΣ Δύμης - κορασίδα) στα 60μ. με 7.967.

* Εγκατέλειψε Μαρία - Ελένη Κεπενού (ΑΕΚ) στα 3.000μ.

ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

* 3η Αθανασία Τσαχλή (Άτλας - παγκορασίδα) στα 60μ. παγκορασίδων με 7.96.

* 6η Νικολίτσα Σαμικού (Άτλας - παγκορασίδα) στα 60μ. παγκορασίδων με 7.966.