Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΣΤΙΒΟΣ

/

40ό πρωτάθλημα κλειστού: Στο βάθρο η Ηλίας Αργύρης! (ΦΩΤΟ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Στο βάθρο (ο μόνος) ο Ηλίας Αργύρης / Eurokinissi

Στο βάθρο (ο μόνος) ο Ηλίας Αργύρης / Eurokinissi

Σταθόπουλος Τάσσος
[email protected]

Όλα τα αποτελέσματα

Ο Ηλίας Αργύρης της Ολυμπιάδας (προπονητής ο Κώστας Λεβιδιώτης) έσωσε τα προσχήματα του πατραϊκού κλασικού αθλητισμού κατακτώντας το μοναδικό μετάλλιο της Αχαΐας στο 40ό πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου ανδρών - γυναικών.

Δεκάδες τα πανελλήνια ρεκόρ που έγιναν στην Μάνδρα Αττικής, έντονος ο συναγωνισμός και ίσως μια καλή αφορμή για να ξεκινήσει η συζήτηση για την διεξαγωγή και πάλι του αντιστοιχοι Εφήβων - Νεανίδων.

Συνολικά πήραν μέρος 40 αθλητές από σωματεία της Αχαΐας, που σημείωσαν αρκετά ατομικά ρεκόρ.

Αναλυτικά ο πλήρης απολογισμός τους

ΑΝΔΡΕΣ

* 3ος Ηλίας Αργύρης (Ολυμπιάδα) στα 800μ. με 1.51.80 (3ος στον προκριματικό με 1.57.48).

* 4ος Αλέξανδρος Σταυρόπουλος (Πέλοπας - έφηβος) στα 1.500μ. με 3.59.10. 7ος στα 3.000μ. με 8.39.07.

* 5ος Μιχαήλ Καΐπης (Κούρος) στο ύψος με 2.01μ.

* 7ος Δημήτρης Μπούμης (Έφηβος Χίου) στα 400μ. με 49.51 (5ος στον προκριματικό με 49.07). 10ος στα 200μ. με 22.161.

* 8ος Νίκος Νικολακόπουλος (Αθηνόδωρος - νέος) στα 1.500μ. με 4.07.44.

* 9ος Γιάννης - Μάριος Μητρόπουλος (Αρίων - έφηβος) στο μήκος με ν.α.ρ. 7.30μ. (9ος στον προκριματικό με ν.α.ρ. 7.27μ.).

* 9ος Παναγιώτης Παπακωνσταντίνου (Αθηνόδωρος) στα 3.000μ. με 8.44.88.

* 10ος Γιάννης Βαρβίας (Πρωταθλητές Κομοτηνής - νέος) στο ύψος με 1.89μ.

* 10ος Νίκος Μπιλιανός (Πέλοπας - έφηβος) στα 3.000μ. με 8.46.62. 13ος στα 1.500μ. με 4.12.34.

* 13ος Κωνσταντίνος Γκοτσόπουλος (Αρίων - νέος) στη σφαίρα με 13.71μ.

* 13ος Δημοσθένης Αδάμου (Ολυμπιάδα) στα 800μ. με 2.02.19 (12ος στον προκριματικό με 1.59.55).

* 15ος Θόδωρος Βλάχος (Πέλοπας - νέος) στα 3.000μ. με 8.56.28.

* 17ος Γιώργος Ζαρκαδάκης (Πέλοπας - νέος) στα 1.500μ. με 4.18.08.

* 17ος Διονύσης Μπελεζίνης (Ολυμπιάδα) στα 400μ. με 50.28. 18ος στα 200μ. με 22.894.

* 18ος Γιάννης Γιαννακόπουλος (Πέλοπας - νέος) στα 3.000μ. με 8.57.01.

* 19ος Ορέστης Εμμανουηλίδης (Ολυμπιάδα) στα 400μ. με 50.52.

* 22ος Ηλίας Γεωργιάδης (Πέλοπας - έφηβος) στα 3.000μ. με 9.05.84.

* 24ος Φίλιππος Κωστόπουλος (Αίολος - έφηβος) στο μήκος με 6.22μ.

* 28ος Νίκος Γεωργίου (Αθηνόδωρος) στα 800μ. με 2.19.26.

* 33ος Παναγιώτης Σαμίκος (Άτλας - παίδας) στα 200μ. με 23.71.

* 34ος Αλέξανδρος Μεντζελόπουλος (Αθηνόδωρος - έφηβος) στα 200μ. με 23.74. 72ος στα 60μ. με 7.390.

* 37ος Βλάσης Παππάς (Αθλόραμα - έφηβος) στα 200μ. με 23.93.

* 39ος Σωτήρης Κουτρούμπας (Πέλοπας - έφηβος) στα 400μ. με 55.03.

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

* 5η Γεωργία Σταθοπούλου (Ολυμπιάδα - κορασίδα) στα 60μ. με νέο ρεκόρ Αχαΐας κορασίδων 7.66 (12η στον προκριματικό με νέο ρεκόρ Αχαΐας κορασίδων 7.707).

* 7η Χαραλαμπία Ζαχαροπούλου (Ολυμπιάδα- νέα) στα 5.000μ. βάδην με 27.24.09.

* 8η Ευγενία - Χρυσόβα Πατσαλά (Πέλοπας - νεάνιδα) στα 1.500μ. με 4.45.90.

* 8η Ευγενία Παπαπαντέλη (Πελεκάνος - νεάνιδα) στο ύψος με 1.60μ. (10η στον προκριματικό με 1.55μ.).

* 10η Μαρία Μαρκοπούλου (Αίολος - νέα) στο πένταθλο με ν.α.ρ. 2.225β. (9’’.83 - 60μ. εμπ., 1.36μ. - ύψος, 9.26μ. - σφαίρα, 4.89μ. - μήκος, 3’12’’.06 - 800μ.).

* 11η Ανθή Αγγελάτου (Πέλοπας - κορασίδα) στα 3.000μ. με 10.37.78.

* 11η Φωτεινή Τσιλιγκιριάν (Κούρος - νέα) στα 60μ. εμπ. με 9.00.

* 13η Στεφανία Κωτσοπούλου (Αθλόραμα) στο τριπλούν με 11.67μ. 15η στο μήκος με 5.62μ.

* 15η Ηλιάνα Βαλαχά (Πέλοπας - νέα) στα 3.000μ. με 10.56.46.

* 15η Αναστασία Καρέλα (Χολαργός - νέα) στα 400μ. με 58.80.

* 23η Ευαγγελία Βαρσάμη (Αθλόραμα - νέα) στα 200μ. με 26.27. 49η στα 60μ. με 8.04.

* 26η Αδαμαντία Καμαρού (Άκρος - νεάνιδα) στα 400μ. με 1.00.66. 27η στα 200μ. με 26.70.

* 30ή Μαρίνα Ζέρβα (Ολυμπιάδα) στα 60μ. με 7.869.

* 41η Βασιλική Αλεξανδροπούλου (ΓΣ Δύμης - κορασίδα) στα 60μ. με 7.967.

* Εγκατέλειψε Μαρία - Ελένη Κεπενού (ΑΕΚ) στα 3.000μ.

ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

* 3η Αθανασία Τσαχλή (Άτλας - παγκορασίδα) στα 60μ. παγκορασίδων με 7.96.

* 6η Νικολίτσα Σαμικού (Άτλας - παγκορασίδα) στα 60μ. παγκορασίδων με 7.966.

Με το 465 η Μαρκοπούλου / Eurokinissi

Με το 465 η Μαρκοπούλου / Eurokinissi

Με το 465 η Μαρκοπούλου / Eurokinissi

Με το 465 η Μαρκοπούλου / Eurokinissi

Με το 350 ο Αλέξανδρος Σταυρόπουλος / Eurokinissi

Με το 350 ο Αλέξανδρος Σταυρόπουλος / Eurokinissi

Τα έδωσε όλα ο Ηλίας Αργύρης / Eurokinissi

Τα έδωσε όλα ο Ηλίας Αργύρης / Eurokinissi

Οι τρεις πρώτοι στα 800μ. / Eurokinissi

Οι τρεις πρώτοι στα 800μ. / Eurokinissi

Αθλητικές ειδήσεις τώρα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Ηλίας Αργύρης Ολυμπιάδα Γεωργία Σταθοπούλου Ρεκόρ Αχαΐας Πανελλήνιο πρωτάθλημα Κλειστός στίβος
Sports
Στίβος
["\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1","\u0397\u03bb\u03af\u03b1\u03c2 \u0391\u03c1\u03b3\u03cd\u03c1\u03b7\u03c2","\u039f\u03bb\u03c5\u03bc\u03c0\u03b9\u03ac\u03b4\u03b1","\u0393\u03b5\u03c9\u03c1\u03b3\u03af\u03b1 \u03a3\u03c4\u03b1\u03b8\u03bf\u03c0\u03bf\u03cd\u03bb\u03bf\u03c5","\u03a1\u03b5\u03ba\u03cc\u03c1 \u0391\u03c7\u03b1\u0390\u03b1\u03c2","\u03a0\u03b1\u03bd\u03b5\u03bb\u03bb\u03ae\u03bd\u03b9\u03bf \u03c0\u03c1\u03c9\u03c4\u03ac\u03b8\u03bb\u03b7\u03bc\u03b1","\u039a\u03bb\u03b5\u03b9\u03c3\u03c4\u03cc\u03c2 \u03c3\u03c4\u03af\u03b2\u03bf\u03c2"]
822702
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Sports