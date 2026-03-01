Πυγμαχία: Τα κορίτσια της Πάτρας έδειξαν το δρόμο με 9 μετάλλια!

Η ώρα της στέψης έφτασε για τους πυγμάχους της Πάτρας που αγωνίζονται στα πανελλήνια πρωταθλήματα πυγμαχίας εφήβων - νεανίδων και νέων ανδρών - νέων γυναικών.

Οι αγώνες γίνονται στην Μάνδρα και θα ολοκληρωθούν την Κυριακή με τους τελικούς σε όλες τις κατηγορίες.

Παίρνουν μέρος συνολικά 22 πυγμάχοι από τα σωματεία της Αχαΐας που καθώς ήδη έχουν εξασφαλίσει 13 μετάλλια τα τέσσερα χάλκινα, το χρώμα των άλλων θα το ξέρουμε την Κυριακή!

Εξ αυτών τα 9 έχουν άρωμα γυναίκας, τέσερα πήραν οι άνδρες, ενώ σε επίπεδο συλλόγων έχουμε 5 Μίλων, 2 Παναχαϊκή, 2 ΕΑΠ, 2 Αμυνα, και 2 στον ...ΠΑΟ

Προπονητές τους είναι: Νίκος Πλέας (Παναχαϊκή), Γιάννης Χαζαπης (ΕΑΠ), Χρήστος Κλαμπανάς (ΕΑΠ), Ηλίας Πελεκούδας (Μίλων), Αντώνης Τσινάκης (Λεωνίδας Αιγίου), Μάκης Συναδινός (Τόφαλος) και ο Μάριος Καπερώνης (Άμυνα).

Αναλυτικά ο απολογισμός τους μετά από 4 αγωνιστικές ημέρες και το πρόγραμμα της πέμπτης μέρας, με τους τελικούς:

ΕΦΗΒΩΝ (17-18 ετών)

* Χρήστος Χριστόπουλος (Λεωνίδας Αιγίου - 50κ.): Ήττα. Στους «8».

* Θόδωρος Γερασιμόπουλος (Τόφαλος - 55κ.): Ήττα. Στους «16».

* Νίκος Λέκκας (Παναχαϊκή - 55κ.): Ήττα. Στους «16».

* Άγγελος Πολύδωρος (Παναχαϊκή - 65κ.): Bye, ήττα. Στους «16».

* Γιώργος Παπαδάκος (Λεωνίδας Αιγίου - 75κ.): Bye, ήττα. Στους «16».

ΝΕΑΝΙΔΩΝ (17-18 ετών)

* Αγγελική Σδούγα (από ΠΥΓΜΗ σε ΠΑΟ - 48κ.): Νίκη, νίκη, Κυριακή τελικό.

* Φαίη Παπαδιονυσοπούλου (Άμυνα - 48κ.): Bye, ήττα. Χάλκινο μετάλλιο.

* Σοφία Ντίλιου (Μίλων - 54κ.): Νίκη, Κυριακή τελικό.

* Χριστίνα Δούβρη (ΕΑΠ - 54κ.): Ήττα. Χάλκινο μετάλλιο.

* Αγγελική Παπαδοπούλου (Μίλων - 57κ.): Νίκη, ήττα. Χάλκινο μετάλλιο.

* Βασιλική Σταυροπούλου (Μίλων - 60κ.): Νίκη, νίκη, Κυριακή τελικό.

* Μελίτα Ρεμπούτσικα (Μίλων - 65κ.): Bye, νίκη, Κυριακή τελικό.

ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ (19-20-21-22 ΕΤΩΝ)

* Γιώργος Πλέας (Παναχαϊκή - 60κ.): Νίκη, νίκη, Κυριακή τελικό.

* Μάριος Μόσχος (Μίλων - 60κ.): Ήττα. Στους «8».

* Μάρκος Μεμάι (ΕΑΠ - 65κ.): Ήττα. Στους «8».

* Δημήτρης Νικολάου (από Τόφαλο σε ΠΑΟ - 70κ.): Νίκη (α.α.), νίκη, νίκη, Κυριακή τελικό.

* Γιάννης Λουτσιάνο (ΕΑΠ - 70κ.): Ήττα. Στους «16».

* Ηλίας Λόντος (Τόφαλος - 80κ.): Ήττα. Στους «16».

* Παναγιώτης Ντρες (ΕΑΠ - 85κ.): Νίκη, Κυριακή τελικό.

* Γιάννης Μπαλαούρας (Άμυνα - +90κ.): Bye, ήττα. Χάλκινο μετάλλιο.

ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (19-20-21-22 ΕΤΩΝ)

* Μαρία Γεωργοπούλου (Παναχαϊκή - 48κ.): Νίκη, Κυριακή τελικό.

* Ράνια Κάντζαρη (Μίλων - 65κ.): Νίκη, Κυριακή τελικό.