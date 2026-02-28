Επεσε άδοξα ο Απόλλων, θρίαμβος με ανατροπή για Γλαύκο

40ό πρωτάθλημα National League 1 (τρίτη εθνική κατηγορία)

Τεράστια νίκη επί του πρωτοπόρου Kronos BC Plasis με μαγική ανατροπή για την ΑΕ Γλαύκου Έσπερου ΑΟΠΑ Πάτρας, που συνεχίζει εντός εξάδας με ρεκόρ 12-8. ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ-ΕΣΠΕΡΟΥ vs ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 77 - 76 (Τελικό) Τα δεκάλεπτα: 19-22, 40-43 (ημιχ.), 55-65, 77-76. ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ ΑΟΠΑ ΠΑΤΡΑΣ (Ρουμελιώτης): Γκάτζο 9 (1), Μπαζίνας 2, Νεόφυτος 4, Καφέζας 8 (2), Ρουμελιώτης, Γκαβασιάδης 5, Φραντζής 7 (1), Allen 18 (1), Καρατζάς 2, Κογιώνης 20, Αδαμόπουλος, Γκάτζιος 2. ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Καραμπάς): Τουτζιαράκης 8, Παπαδιονυσίου 1, Gathright 18 (2), Μοτσενίγος 5 (1), Δημητρίου 2, Τσουργιάννης 8 (1), Μαστόρος 21 (3), Καραλευθέρης 2, Ψημίτης 11 (1), Μαραγκουδάκης. Κλειστό Γήπεδο ΑΕΓΕΠ 21η Αγωνιστική Β΄ Ομίλου NL1

