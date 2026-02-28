Επεσε άδοξα ο Απόλλων, θρίαμβος με ανατροπή για Γλαύκο

40ό πρωτάθλημα National League 1 (τρίτη εθνική κατηγορία)
Τεράστια νίκη επί του πρωτοπόρου Kronos BC Plasis με μαγική ανατροπή για την ΑΕ Γλαύκου Έσπερου ΑΟΠΑ Πάτρας, που συνεχίζει εντός εξάδας με ρεκόρ 12-8.
ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ-ΕΣΠΕΡΟΥ vs ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 77 - 76 (Τελικό)
Τα δεκάλεπτα: 19-22, 40-43 (ημιχ.), 55-65, 77-76.
ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ ΑΟΠΑ ΠΑΤΡΑΣ (Ρουμελιώτης): Γκάτζο 9 (1), Μπαζίνας 2, Νεόφυτος 4, Καφέζας 8 (2), Ρουμελιώτης, Γκαβασιάδης 5, Φραντζής 7 (1), Allen 18 (1), Καρατζάς 2, Κογιώνης 20, Αδαμόπουλος, Γκάτζιος 2.
ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Καραμπάς): Τουτζιαράκης 8, Παπαδιονυσίου 1, Gathright 18 (2), Μοτσενίγος 5 (1), Δημητρίου 2, Τσουργιάννης 8 (1), Μαστόρος 21 (3), Καραλευθέρης 2, Ψημίτης 11 (1), Μαραγκουδάκης.
Κλειστό Γήπεδο ΑΕΓΕΠ
21η Αγωνιστική Β΄ Ομίλου NL1
ΠΟΚ Έσπερος-Απόλλων Πατρών 91-85
Διαιτητές: Ζιώγας-Κουτσοδήμος-Μπακετέα
Δεκάλεπτα: 19-23, 40-46, 64-68, 91-85
ΠΟΚ Έσπερος (Παπαδημητρίου): Αδαμόπουλος 3, Τζουγκαράκης 17, Βεργίνης 35 (6), Κόψιας 12 (3), Λαζαρής 21 (1), Βασιλάκος, Περπινιάς 3, Φύτρος, Γκιουλέας
Απόλλων Πατρών (Καλαμπάκος): Χείλαρης 13 (2), Kιέρ 18 (4), Σταμάτης 9 (1), Κώττας 7, Τζόλος 10 (1), Ζούμπος 11 (1), Μανάκας 5, Παπαφωτίου 2, Πίτερ-Παύλος, Ανέστης 10 (1)
2ος Όμιλος
Σάββατο 28/2
Πανελευσινιακός-Έσπερος ΓΣ Λαμίας 102-77
ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου-Κρόνος Αγ. Δημητρίου 77-76
ΠΟΚ Έσπερος-Απόλλων Π. 91-85
10/03/2026 17:00 ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ "Κ. ΚΟΤΤΑΡΗΣ" ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ - ΕΑ Προμηθέας 2014
22η Αγωνιστική
06/03/2026 17:00
ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ ΑΣ Απόλλων Πατρών ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ
07/03/2026 17:00
Ν. ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ
ΜΕΤΣ ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ Α.Ε. Γλαύκος/Εσπερος-ΑΟΠΑ
Ε.Α.Κ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΙΟΝΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ Δ.Α.Κ. ΛΑΜΙΑΣ ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ
09/03/2026 18:00
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ "ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΙΚΕΛΑΣ" ΑΕ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ
