40ό πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού: Όλα τα μετάλλια της Αχαΐας

Εκατοντάδες στιγμές έχουν σημαδέψει το Πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου, που θα διεξαχθεί το προσεχές σαββατοκύριακο 28/2 -1/3.

Από την πρώτη του στάση το 1986 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας μέχρι σήμερα, στην επιστροφή της διοργάνωσης στο κλειστό της Παιανίας, έχουν επιτευχθεί σπουδαίες επιδόσεις και έχουν αποτυπωθεί εκατοντάδες εικόνες στις μνήμες των φίλων του στίβου.

Το πρωτάθλημα είναι ενιαίο, για όλες τις ηλικιακές κατηγορίες. Παλαιότερα είχαμε δύο πρωταθλήματα, το ανδρών και ξεχωριστά των εφήβων. Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου Εφήβων - Νεανίδων (σήμερα κατηγορία Κ20) ξεκίνησε το 1986, την ίδια χρονιά με το πρώτο επίσημο πρωτάθλημα ανδρών. Διεξαγόταν ως διακριτή κατηγορία (συχνά με δική του βαθμολογία και πρόγραμμα ενταγμένο στο ίδιο διήμερο) για 17 συνεχή έτη, μέχρι και το 2002 οπότε και σταμάτησε.

Φυσικά μεγάλη είναι η προϊστορία της Πάτρας στη διοργάνωση.

Συνολικά 80 αθλητές από την Αχαΐα έχουν κατακτήσει συνολικά 179 μετάλλια από το 1986 έως σήμερα! Πολυνίκης της Αχαΐας, είναι ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος, με 14 μετάλλια, ψηλά στη λίστα κα οι Στάσα Ανδριοπούλου, Ολγα Τσομπανίδη, Κατερίνα Κυριακοπούλου και φυσικά η Τόνια Στεργίου.

Ιδού η λίστα με όλους τους πανελληνιονίκες της Αχαΐας στον κλειστό:

ΕΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΣΗ ΑΘΛΗΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

2025 Ανδρών 5.000μ. βάδην 2 Ντεντόπουλος Κωνσταντίνος Ολυμπιάδα

2025 Γυναικών Υψος 3 Παπανδρεοπούλου Καλλιόπη Κούρος

2024 Ανδρών 5.000μ. βάδην 2 Καυκάς Γιάννης Ολυμπιάδα

2024 Ανδρών Υψος 3 Καΐπης Μιχαήλ Κούρος

2023 Ανδρών 5.000μ. βάδην 1 Καυκάς Γιάννης Ολυμπιάδα

2023 Ανδρών 5.000μ. βάδην 2 Ντεντόπουλος Κωνσταντίνος Ολυμπιάδα

2023 Ανδρών 4Χ400μ. Μικτή 2 Αργύρης Ηλίας Ολυμπιάδα

2023 Ανδρών 4Χ400μ. Μικτή 2 Ορφανόπουλος Ιωσήφ Ολυμπιάδα

2023 Γυναικών 400μ. 2 Μουρτά Δέσποινα Ολυμπιάδα

2023 Γυναικών 200μ. 2 Μαντά Πολυτίμη Ολυμπιάδα

2023 Γυναικών 4Χ400μ. Μικτή 2 Μουρτά Δέσποινα Ολυμπιάδα

2023 Γυναικών 4Χ400μ. Μικτή 2 Μαντά Πολυτίμη Ολυμπιάδα

2021 Γυναικών Τριπλούν 3 Φουτσιτζίδου Αναστασία Ατλας

2020 Ανδρών 5.000μ. βάδην 2 Μορτζάκης Αλέξανδρος Ολυμπιάδα

2020 Ανδρών 5.000μ. βάδην 3 Ντεντόπουλος Κωνσταντίνος Ολυμπιάδα

2020 Γυναικών Υψος 3 Κυριακοπούλου Κατερίνα Παναχαϊκή

2020 Γυναικών 3.000μ. βάδην 3 Αλικανιώτη Σοφία ΓΑΣ Ιλισσός

2019 Γυναικών 800μ. 2 Μουρτά Δέσποινα Ολυμπιάδα

2017 Γυναικών Υψος 1 Ντούνη Κατερίνα Γ.Σ. Κηφισίας

2017 Γυναικών Πένταθλο 2 Μαρκοπούλου Βασιλική Ολυμπιάδα

2016 Ανδρών Σφαίρα 1 Θεοδώρου Γεράσιμος Ολυμπιακός

2016 Ανδρών 5.000μ. βάδην 2 Ντεντόπουλος Κωνσταντίνος Ολυμπιάδα

2016 Γυναικών Υψος 2 Κυριακοπούλου Κατερίνα Παναχαϊκή

2016 Γυναικών 3.000μ. βάδην 3 Μακρή Αγγελική Ολυμπιάδα

2015 Ανδρών Σφαίρα 2 Θεοδώρου Γεράσιμος Ολυμπιακή Δομή Θεσσαλονίκης

2015 Ανδρών 5.000μ. βάδην 3 Ντεντόπουλος Κωνσταντίνος Ολυμπιάδα

2015 Γυναικών Υψος 1 Κυριακοπούλου Κατερίνα Παναχαϊκή

2015 Γυναικών 200μ. 2 Μουρτά Δέσποινα Ολυμπιάδα

2015 Γυναικών Τριπλούν 3 Φουτσιτζίδου Αναστασία Κούρος

2014 Ανδρών 5.000μ. βάδην 2 Ντεντόπουλος Κωνσταντίνος Ολυμπιάδα

2014 Ανδρών 5.000μ. βάδην 3 Κραβαριώτης Σάββας Ολυμπιάδα

2014 Γυναικών Υψος 1 Κυριακοπούλου Κατερίνα Παναχαϊκή

2014 Γυναικών Τριπλούν 2 Φουτσιτζίδου Αναστασία Κούρος

2014 Γυναικών 60μ. εμπόδια 3 Γιάχου Ασημίνα Παναχαϊκή

2013 Ανδρών Σφαίρα 1 Σταματόγιαννης Μιχάλης Αίολος

2013 Ανδρών Σφαίρα 2 Θεοδώρου Γεράσιμος Ολυμπιακή Δομή Θεσσαλονίκης

2013 Γυναικών Υψος 3 Κυριακοπούλου Κατερίνα Παναχαϊκή

2012 Ανδρών Σφαίρα 1 Σταματόγιαννης Μιχάλης Αίολος

2012 Ανδρών Σφαίρα 2 Ακτύπης Παναγιώτης Αίολος

2012 Γυναικών Υψος 1 Στεργίου Αντωνία Κούρος

2012 Γυναικών Πένταθλο 1 Κυπραίου Μαλβίνα Κούρος

2012 Γυναικών 400μ. 2 Μουρτά Δέσποινα Ολυμπιάδα

2011 Ανδρών Σφαίρα 1 Σταματόγιαννης Μιχάλης Αίολος

2011 Ανδρών Σφαίρα 3 Ακτύπης Παναγιώτης Αίολος

2011 Γυναικών Υψος 1 Στεργίου Αντωνία Κούρος

2010 Ανδρών Σφαίρα 2 Ακτύπης Παναγιώτης Αίολος

2010 Γυναικών 60μ. 1 Ανδριοπούλου Στάσα Παναχαϊκή

2010 Γυναικών Υψος 1 Στεργίου Αντωνία Κούρος

2009 Ανδρών 1.500μ. 2 Διαμαντόπουλος Σπύρος Ελευθέριος Βενιζέλος Χανίων

2009 Γυναικών Υψος 1 Στεργίου Αντωνία Κούρος

2009 Γυναικών 60μ. εμπόδια 3 Τσομπανίδη Ολγα Παναχαϊκή

2008 Ανδρών 60μ. εμπόδια 2 Μητρόπουλος Φώτης Κούρος

2008 Ανδρών 60μ. 3 Παπαζαφείρης Κώστας Ολυμπιάδα

2008 Γυναικών 60μ. 1 Τσομπανίδη Ολγα Παναχαϊκή

2008 Γυναικών Υψος 1 Στεργίου Αντωνία Κούρος

2008 Γυναικών 60μ. εμπόδια 2 Τσομπανίδη Ολγα Παναχαϊκή

2008 Γυναικών 60μ. 2 Ανδριοπούλου Στάσα Παναχαϊκή

2008 Γυναικών 3.000μ. 3 Κατσακιώρη Παρασκευή Πέλοπας

2008 Γυναικών 4Χ400μ. 3 Δημοπούλου Κασσιανή Παναχαϊκή

2008 Γυναικών 4Χ400μ. 3 Στεφανοπούλου Ισμήνη Παναχαϊκή

2008 Γυναικών 4Χ400μ. 3 Βασιλοπούλου Σωτηρία Παναχαϊκή

2008 Γυναικών 4Χ400μ. 3 Ράντου Ανδριάνα Παναχαϊκή

2007 Ανδρών 3.000μ. 3 Κουτρίκης Αντώνης Ολυμπιάδα

2007 Ανδρών 1.500μ. 3 Διαμαντόπουλος Σπύρος Ελευθέριος Βενιζέλος Χανίων

2007 Γυναικών Υψος 1 Στεργίου Αντωνία Κούρος

2007 Γυναικών 60μ. 2 Ανδριοπούλου Στάσα Παναχαϊκή

2006 Ανδρών 4Χ400μ. 3 Τόγιας Θεόφιλος Παναχαϊκή

2006 Ανδρών 4Χ400μ. 3 Παραρής Ευαγόρας Παναχαϊκή

2006 Ανδρών 4Χ400μ. 3 Καραμπελιάς Δημήτρης Παναχαϊκή

2006 Ανδρών 4Χ400μ. 3 Τσακός Γιάννης Παναχαϊκή

2006 Γυναικών 60μ. εμπόδια 2 Τσομπανίδη Ολγα Παναχαϊκή

2006 Γυναικών Υψος 2 Στεργίου Αντωνία Πανελλήνιος Αθήνας

2005 Ανδρών 1.500μ. 2 Κουτρίκης Αντώνης Εσπερος 2004

2005 Γυναικών 60μ. 2 Ανδριοπούλου Στάσα Παναχαϊκή

2004 Ανδρών 1.500μ. 3 Κουτρίκης Αντώνης Εσπερος 2004

2004 Γυναικών Σφαίρα 1 Τζόλα Γεωργία Ελευθέριος Βενιζέλος Χανίων

2004 Εφήβων 60μ. 2 Παπαζαφείρης Κώστας Ολυμπιάδα

2004 Νεανίδων 1.500μ. 1 Αλαμπασύνη Κατερίνα Εσπερος 2004

2004 Νεανίδων Τριπλούν 3 Ραυτακοπούλου Κλαίρη Παναχαϊκή

2002 Ανδρών Υψος 3 Τομαράς Δημήτρης Προμηθέας

2002 Εφήβων 3.000μ. 1 Κουτρίκης Αντώνης Εσπερος 2004

2002 Εφήβων 60μ. εμπόδια 3 Μητρόπουλος Φώτης Ολυμπιάδα

2002 Νεανίδων 60μ. 1 Τσομπανίδη Ολγα Παναχαϊκή

2002 Νεανίδων 60μ. εμπόδια 1 Τσομπανίδη Ολγα Παναχαϊκή

2002 Νεανίδων Υψος 2 Στεργίου Αντωνία Ολυμπιάδα

2001 Ανδρών Υψος 1 Τομαράς Δημήτρης Προμηθέας

2001 Ανδρών 200μ. 3 Γρηγορόπουλος Νίκος Ολυμπιάδα

2001 Εφήβων 3.000μ. 1 Κουτρίκης Αντώνης Εσπερος 2004

2001 Εφήβων 60μ. 2 Λέγουρας Χρήστος Προμηθέας

2001 Εφήβων 800μ. 3 Διαμαντόπουλος Σπύρος Εσπερος 2004

2001 Νεανίδων 60μ. 1 Τσομπανίδη Ολγα Παναχαϊκή

2001 Νεανίδων 800μ. 1 Χριστοπούλου Μαρία Εσπερος 2004

2001 Νεανίδων 60μ. εμπόδια 1 Τσομπανίδη Ολγα Παναχαϊκή

2001 Νεανίδων 200μ. 2 Ανδριοπούλου Στάσα Παναχαϊκή

2001 Νεανίδων 200μ. 3 Τζουμέρκα Αλεξάνδρα Παναχαϊκή

2001 Νεανίδων 3.000μ. 3 Τόλια Δήμητρα Εσπερος 2004

2000 Γυναικών 800μ. 1 Χριστοπούλου Μαρία Εσπερος 2004

2000 Νεανίδων 200μ. 1 Ανδριοπούλου Στάσα Παναχαϊκή

2000 Νεανίδων 800μ. 1 Χριστοπούλου Μαρία Εσπερος 2004

2000 Νεανίδων 60μ. 2 Τσενίκογλου Μαρία Παναχαϊκή

2000 Νεανίδων 200μ. 3 Τσομπανίδη Ολγα Παναχαϊκή

1999 Ανδρών Υψος 2 Τομαράς Δημήτρης Προμηθέας

1999 Νεανίδων Υψος 3 Ευσταθίου Παρασκευή Ολυμπιάδα

1998 Γυναικών 3.000μ. 1 Φωτοπούλου Κατερίνα Πέλοπας

1998 Γυναικών 3.000μ. 2 Χαραλαμποπούλου Νικολίτσα Εσπερος

1998 Γυναικών 4Χ400μ. 2 Κασούμη Βασιλική Παναχαϊκή

1998 Γυναικών 4Χ400μ. 2 Αμαξά Αθανασία Παναχαϊκή

1998 Γυναικών 4Χ400μ. 2 Κακαρούμπα Ελένη Παναχαϊκή

1998 Γυναικών 4Χ400μ. 2 Παρασκευοπούλου Ξανθίππη Παναχαϊκή

1998 Γυναικών 1.500μ. 2 Φωτοπούλου Κατερίνα Πέλοπας

1998 Νεανίδων 60μ. 2 Τσενίκογλου Μαρία Παναχαϊκή

1998 Νεανίδων 60μ. 3 Ανδριοπούλου Νίκη Παναχαϊκή

1997 Ανδρών 200μ. 1 Παναγιωτόπουλος Γιώργος Παναχαϊκή

1997 Ανδρών 3.000μ. 1 Ανδριόπουλος Σπύρος Πάτραι

1997 Ανδρών 4Χ400μ. 3 Τσαγκαράτος Παρασκευάς Ολυμπιάδα

1997 Ανδρών 4Χ400μ. 3 Ριχάνης Βασίλης Ολυμπιάδα

1997 Ανδρών 4Χ400μ. 3 Παναγόπουλος Φίλιππας Ολυμπιάδα

1997 Ανδρών 4Χ400μ. 3 Γρηγορόπουλος Νίκος Ολυμπιάδα

1997 Νεανίδων 800μ. 2 Κακαρούμπα Ελένη Παναχαϊκή

1997 Νεανίδων 4Χ400μ. 3 Κακαρούμπα Ελένη Παναχαϊκή

1997 Νεανίδων 4Χ400μ. 3 Παρασκευοπούλου Ξανθίππη Παναχαϊκή

1997 Νεανίδων 4Χ400μ. 3 Κασούμη Βασιλική Παναχαϊκή

1997 Νεανίδων 4Χ400μ. 3 Ανδριοπούλου Νίκη Παναχαϊκή

1996 Ανδρών Υψος 1 Τομαράς Δημήτρης Προμηθέας

1996 Ανδρών 200μ. 3 Παναγιωτόπουλος Γιώργος Παναχαϊκή

1996 Γυναικών 800μ. 3 Νικολοπούλου Σπυριδούλα Παναχαϊκή

1996 Εφήβων 400μ. 3 Ριχάνης Βασίλης Ολυμπιάδα

1996 Νεανίδων 200μ. 1 Δημοπούλου Κασσιανή Ολυμπιάδα

1996 Νεανίδων 3.000μ. 1 Φωτοπούλου Κατερίνα Πέλοπας

1996 Νεανίδων 800μ. 3 Κακαρούμπα Ελένη Παναχαϊκή

1995 Ανδρών Υψος 2 Τομαράς Δημήτρης Προμηθέας

1995 Γυναικών 800μ. 2 Νικολοπούλου Σπυριδούλα Παναχαϊκή

1995 Νεανίδων 200μ. 1 Δημοπούλου Κασσιανή Ολυμπιάδα

1995 Νεανίδων 400μ. 1 Δημοπούλου Κασσιανή Ολυμπιάδα

1995 Νεανίδων 3.000μ. 1 Φωτοπούλου Κατερίνα Πέλοπας

1995 Νεανίδων 3.000μ. 3 Παρασκευοπούλου Σοφία Παναχαϊκή

1994 Ανδρών 200μ. 2 Παναγιωτόπουλος Γιώργος Παναχαϊκή

1994 Ανδρών 3.000μ. 2 Ανδριόπουλος Σπύρος Πάτραι

1994 Ανδρών Υψος 3 Τομαράς Δημήτρης Προμηθέας

1994 Ανδρών 60μ. 3 Παναγιωτόπουλος Γιώργος Παναχαϊκή

1994 Γυναικών Πένταθλο 3 Φωτακοπούλου Ανδριάνα Ολυμπιάδα

1994 Εφήβων 800μ. 3 Τσαγκαράτος Παρασκευάς Ολυμπιάδα

1994 Νεανίδων 60μ. 2 Διαγουρτά Θεώνη Ολυμπιάδα

1993 Ανδρών 1.500μ. 2 Γκότσης Αλέξης Πανελλήνιος Αθήνας

1993 Ανδρών Υψος 3 Τομαράς Δημήτρης Προμηθέας

1993 Γυναικών 3.000μ. βάδην 3 Κουκουλά Ηρώ Παναχαϊκή

1993 Νεανίδων Πένταθλο 1 Μπαχτσιαβάνου Πόπη Ολυμπιάδα

1992 Ανδρών 200μ. 2 Παναγιωτόπουλος Γιώργος Παναχαϊκή

1992 Γυναικών 4Χ400μ. 1 Γαρδικιώτη Ασημίνα Πανελλήνιος Αθήνας

1992 Νεανίδων Πένταθλο 1 Μπαχτσιαβάνου Πόπη Ολυμπιάδα

1991 Εφήβων Υψος 1 Τομαράς Δημήτρης Προμηθέας

1991 Γυναικών 3.000μ. βάδην 1 Σώρρα Αγγελική Εσπερος

1991 Γυναικών 3.000μ. 3 Σωτηροπούλου Δέσποινα Εσπερος

1991 Νεανίδων 800μ. 2 Νικολοπούλου Σπυριδούλα Παναχαϊκή

1991 Νεανίδων 1.500μ. 3 Λυμπεράτου Ολυμπία Εσπερος

1990 Ανδρών 200μ. 2 Παναγιωτόπουλος Γιώργος Παναχαϊκή

1990 Εφήβων Υψος 3 Τομαράς Δημήτρης Προμηθέας

1989 Ανδρών 200μ. 1 Παναγιωτόπουλος Γιώργος Παναχαϊκή

1989 Ανδρών 400μ. 1 Παναγιωτόπουλος Γιώργος Παναχαϊκή

1989 Ανδρών 200μ. 2 Βαγενάς Μιχάλης ΕΦΑ Αιγίου

1989 Ανδρών 400μ. 2 Αδαμόπουλος Παναγιώτης Παναχαϊκή

1989 Ανδρών Μήκος 3 Γουρνιάς Δημήτρης Παναχαϊκή

1989 Γυναικών 3.000μ. βάδην 2 Σώρρα Αγγελική Εσπερος

1989 Εφήβων 5.000μ. βάδην 1 Στεφανόπουλος Σταύρος Προμηθέας

1988 Γυναικών 3.000μ. 2 Πολύζου Μαρία Εσπερος

1988 Γυναικών 3.000μ. βάδην 2 Γαρουφαλλή Σοφία ΕΑΠ

1988 Εφήβων 200μ. 1 Παναγιωτόπουλος Γιώργος Παναχαϊκή

1988 Εφήβων 400μ. 1 Παναγιωτόπουλος Γιώργος Παναχαϊκή

1988 Εφήβων 1.500μ. 2 Κουβαράς Κώστας Ολυμπιάδα

1987 Εφήβων 200μ. 1 Παναγιωτόπουλος Γιώργος Παναχαϊκή

1987 Εφήβων 400μ. 1 Παναγιωτόπουλος Γιώργος Παναχαϊκή

1987 Εφήβων Υψος 2 Κουτρουμπάνος Σάκης Παναχαϊκή

1986 Εφήβων 200μ. 2 Παναγιωτόπουλος Γιώργος Παναχαϊκή

1986 Εφήβων 400μ. 2 Παναγιωτόπουλος Γιώργος Παναχαϊκή

1986 Εφήβων Μήκος 2 Γουρνιάς Δημήτρης Παναχαϊκή

1986 Εφήβων 1.500μ. 2 Γκότσης Αλέξης Εσπερος

1986 Εφήβων 3.000μ. 2 Γκότσης Αλέξης Εσπερος

1986 Νεανίδων 5.000μ. βάδην 2 Γκοτσοπούλου Γεωργία Αχαγιά '82

1986 Νεανίδων 3.000μ. 2 Πολύζου Μαρία Εσπερος