#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Φοβερό ρεκόρ από τον Ηλία Αργύρη της Ολυμπιάδας Πατρών- ΦΩΤΟ

Ο τερματισμός του στην Παιανία / Eurokinissi

Σταθόπουλος Τάσσος
Κορυφαία επίδοση στη χώρα στα 800μ.

Μεγάλο ατομικό ρεκόρ σημείωσε το μεσημέρι της Κυριακής (22/2) ο 23χρονος αθλητής της Ολυμπιάδας Πατρών, Ηλίας Αργύρης (γεν. 2003).

Σε ημερίδα κλειστού στίβου που διεξάγεται στο κλειστό στάδιο της Παιανίας συνέτριψε το ρεκόρ του στα 800μ., σημειώνοντας την κορυφαία επίδοση στην Ελλάδα για το 2026 με 1:50.92 (και 19η όλων των εποχών).

Ο Αργύρης εξ αρχής ακολούθησε τον πολύ γρήγορο ρυθμό που έδωσε ο νεαρός Κύπριος αθλητής S. Baba Swaray (γεν. 2007), ο οποίος έτρεχε σε περάσματα για επίδοση κάτω από το 1.50.

Ο Ηλίας Αργύρης κόλλησε από πίσω του, ακολουθώντας χωρίς υπερπροσπάθεια τον γρήγορο ρυθμό του νεαρού έφηβου αθλητή από την Κύπρο, και στα τελευταία 200 μέτρα της κούρσας, με πολλές δυνάμεις, σημείωσε το νέο ατομικό του ρεκόρ με 1:50.92, σε εναν αγώνα όπου συμμετερίχαν συνολικά 37 αθλητές.

Η επίδοσή του όχι μόνο είναι η κορυφαία στη χώρα, αλλά και νέο Ρεκόρ Αχαΐας όλων των εποχών στην απόσταση. Το προηγούμενο άντεξε 29 χρόνια και το είχε πετύχει ο Πάρης Τσαγκαράτος, επίσης της Ολυμπιάδας με 1.52.29, τον προηγούμενο αιώνα (1997)!

Η εξέλιξη του Ηλία Αργύρη στα 800 μ. indoor:

2026 (23) 1:50.92

2025 (22) 1:53.65

2024 (21) -

2023 (20) -

2022 (19) 1:57.45

2021 (18) 1:55.29

Ο Αργύρης προπονείται καθημερινά στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο με τον Κώστα Λεβιδιώτη. Την προηγούμενη αγωνιστική χρονιά σημείωσε νέο ατομικό ρεκόρ και στον ανοιχτό στίβο με 1:49.35.

Επόμενος στόχος του, σε μία εβδομάδα, το πανελλήνιο πρωτάθλημα (i) ανδρών - γυναικών, όπου ως κάτοχος της κορυφαίας επίδοσης θα μπει στην εκκίνηση ως φαβορί για το χρυσό!

ΤΑ 18 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ

Εδώ και οκτώ χρόνια είναι ανελλιπώς στο βάθρο των πανελληνίων πρωταθλημάτων έχοντας ήδη στη συλλογή του 18 πανελλήνια μετάλλια. Αναλυτικά η λίστα:

ΕΤΟΣ ΔΙΟΡΓ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΣΗ ΑΘΛΗΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
2025 Ανοικτός Ανδρών 800μ. 3 Αργύρης Ηλίας Ολυμπιάδα
2025 Ανοικτός Νέων    800μ. 2 Αργύρης Ηλίας Ολυμπιάδα
2024 Ανοικτός Νέων   4Χ400μ. 3 Αργύρης Ηλίας Ολυμπιάδα
2023 Κλειστός Ανδρών 4Χ400μ. Μικτή 2 Αργύρης Ηλίας Ολυμπιάδα
2023 Ανοικτός Ανδρών 4Χ400μ. 1 Αργύρης Ηλίας Ολυμπιάδα
2023 Ανοικτός Νέων   4Χ400μ. 1 Αργύρης Ηλίας Ολυμπιάδα
2023 Ανοικτός Νέων     800μ. 3 Αργύρης Ηλίας Ολυμπιάδα
2022 Ανοικτός Ανδρών 4Χ400μ. 3 Αργύρης Ηλίας Ολυμπιάδα
2022 Ανοικτός Νέων    4Χ400μ. 1 Αργύρης Ηλίας Ολυμπιάδα
2022 Ανοικτός Νέων     800μ. 3 Αργύρης Ηλίας Ολυμπιάδα
2022 Ανοικτός Εφήβων 800μ. 1 Αργύρης Ηλίας Ολυμπιάδα
2022 Ανοικτός Εφήβων 4Χ400μ. 1 Αργύρης Ηλίας Ολυμπιάδα
2021 Ανοικτός Νέων     4Χ400μ. 1 Αργύρης Ηλίας Ολυμπιάδα
2021 Ανοικτός Εφήβων 800μ. 1 Αργύρης Ηλίας Ολυμπιάδα
2020 Ανοικτός Νέων    800μ. 3 Αργύρης Ηλίας Ολυμπιάδα
2020 Ανοικτός Παίδων 4Χ400μ. 1 Αργύρης Ηλίας Ολυμπιάδα
2020 Ανοικτός Παίδων 800μ. 2 Αργύρης Ηλίας Ολυμπιάδα
2019 Ανοικτός Παίδων 800μ. 2 Αργύρης Ηλίας Ολυμπιάδα

Το φινάλε / eurokinissi

Πρώτος! / eurokinissi

Η αφιέρωση

Η λίστα των πρώτων, από Dimitrios Likouras Στατιστικά Ελληνικού στίβου / Facebbok

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Ηλίας Αργύρης Ολυμπιάδα Κώστας Λεβιδιώτης Ρεκόρ Αχαΐας Ημερίδα κλειστού στίβου 800μ. Κλειστός στίβος Παιανία Χρυσό μετάλλιο
Sports