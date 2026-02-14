Πανελλήνιο ρεκόρ και ρεκόρ Αχαΐας στον κλειστό στίβο

Ο Γιώργος Φρανκς έγινε σήμερα ο πρώτος Έλληνας όλων των εποχών, που κατεβαίνει τα 46.00 στον κλειστό στίβο. Ο αθλητής τερμάτισε σε 45.83 στα 400 μ. και κατέλαβε την ένατη θέση στον αγώνα, που έγινε στο Κλέμσον των ΗΠΑ.

Ο 22χρονος αθλητής βελτίωσε το δικό του Πανελλήνιο ρεκόρ, που ήταν 46.16 από τις 31 Ιανουαρίου. Ο ταλαντούχος αθλητής επιβεβαίωσε για μία ακόμη φορά την εξαιρετική του κατάσταση, καθώς έφτασε μια ανάσα από το όριο για το Παγκόσμιο του Τορούν (45.80).

Η επίδοσή του αποτελεί την έκτη καλύτερη όλων των εποχών στον ανοιχτό στίβο από Έλληνα αθλητή. Ο Φρανκς κατάφερε να πετύχει τη σπουδαία επίδοση χωρίς συναγωνισμό, καθώς ήταν νικητής στη σειρά του, δίχως να έχει πίεση από τους αντιπάλους του.

Ο αθλητής βρίσκεται σε τροχιά πρόκρισης τόσο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τορούν όσο και για το Ευρωπαϊκό του Μπέρμιγχαμ, όπου δείχνει πως μπορεί να διεκδικήσει μια καλή παρουσία.

ΡΕΚΟΡ ΑΧΑΪΑΣ

Όπως και στους προηγούμενους αγώνες στο κλειστό της Παιανίας, έτσι και στον σημερινό (14/2), το επίπεδο στα 60 μ. ανδρών και γυναικών ήταν ιδιαίτερα υψηλό με τους Αντώνη Κατσαντώνη και Δήμητρα Τσουκαλά να επικρατούν.

Στην κούρσα των γυναικών είχαμε τη συμμετοχή της Γεωργίας Σταθοπούλου (Ολυμπιάδα Πατρών). Η αθλήτρια του Κώστα Λεβιδιώτη τερμάτισε 16η γενικής, 11η Ελληνίδα και 2η κορασίδα με επίδοση 7''.745, στην πρόβα τζενεράλε πριν το πανελλήνιοι πρωτάθλημα. Ο χρόνος της συνιστά νέρο ρεκόρ Αχαΐας όλων των εποχών στα 60μ. (i) κορασίδων - Κ18.

Το ρεκόρ Αχαΐας γυναικών είναι 7''.39 και το έχει η σπουδαία Ολγα Τσομπανίδη (Παναχαϊκή) με 7.39 από το 2007, (η 12η επιδοση όλων των εποχών στην Ελλάδα, τότε - σήμερα 18η).