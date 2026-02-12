ΕΓΟ: Βραβεύτηκαν Ηλιόπουλος, Κακογιάννης, υπό την ΕΟΑ η Μεσίρη

Η Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία τίμησε τις διακρίσεις και τη συνολική προσφορά των αθλητών και αθλητριών που διακρίθηκαν το 2025, σε μια εκδήλωση αναγνώρισης της προσπάθειας, της συνέπειας και του ήθους τους στον χώρο της γυμναστικής.

Η εκδήλωση έγινε την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου στο αμφιθέατρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Δ. Βικέλα 52, Χαλάνδρι, Τ.Κ. 152 33).

Στα πλαίσια της βράβευσης αθλητών της ΕΓΟ για το έτος 2025, τιμήθηκαν σημαντικές προσωπικότητες του Ελληνικού Αθλητισμού για το πολύτιμο έργο τους και την συνολική τους προσφορά στην Γυμναστική στην Ελλάδα.

Ξεχωριστή στιγμή η βράβευση των Πατρινών πρωταθλητών:

Νίκος Ηλιόπουλος ΑΣΤΕΡΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ (ενόργανη)

Στέφανος Κακογιάννης Γ.Α.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (τραμπολίνο)