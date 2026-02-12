ΕΓΟ: Βραβεύτηκαν Ηλιόπουλος, Κακογιάννης, υπό την ΕΟΑ η Μεσίρη

Διακρίσεις το 2025
Η Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία τίμησε τις διακρίσεις και τη συνολική προσφορά των αθλητών και αθλητριών που διακρίθηκαν το 2025, σε μια εκδήλωση αναγνώρισης της προσπάθειας, της συνέπειας και του ήθους τους στον χώρο της γυμναστικής.
Η εκδήλωση έγινε την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου στο αμφιθέατρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Δ. Βικέλα 52, Χαλάνδρι, Τ.Κ. 152 33).
Στα πλαίσια της βράβευσης αθλητών της ΕΓΟ για το έτος 2025, τιμήθηκαν σημαντικές προσωπικότητες του Ελληνικού Αθλητισμού για το πολύτιμο έργο τους και την συνολική τους προσφορά στην Γυμναστική στην Ελλάδα.
Ξεχωριστή στιγμή η βράβευση των Πατρινών πρωταθλητών:
Νίκος Ηλιόπουλος ΑΣΤΕΡΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ (ενόργανη)
Στέφανος Κακογιάννης Γ.Α.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (τραμπολίνο)
Τραμπολίνο golden_cup.2026
Κακογιάννης: Τελείωσε με επιτυχία το @golden_cup.2026 ! Ευχαριστούμε πολύ για την πολύ όμορφη διοργάνωση… Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, τα λέμε του χρόνου!
Στήριξη στην Μεσίρη
Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ανακοινώνει την λίστα των 75 αθλητών και αθλητριών που εντάσσονται στο πρόγραμμα «Υιοθετήστε έναν Αθλητή στο Δρόμο για το Λος Αντζελες», στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028.
Το πρόγραμμα έχει στόχο την ουσιαστική και διαρκή ενίσχυση των αθλητών στην καθημερινή προσπάθεια τους μέχρι και τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων του 2028, προσφέροντας σταθερή υποστήριξη σε μηνιαία βάση, αρχικά για να πάρουν την πρόκριση και στη συνέχεια, για την καλύτερη δυνατή εμφάνιση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Αντζελες.
Η κατάρτιση της λίστας πραγματοποιήθηκε βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων που έθεσε η Επιτροπή Ολυμπιακής Προετοιμασίας της ΕΟΕ, σε στενή συνεργασία με τις Αθλητικές Ομοσπονδίες-Μέλη της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής με κύριο χαρακτηριστικό οι αθλητές να μην έχουν άλλη οικονομική βοήθεια από χορηγία και να εκπροσωπούν όλα τα Ολυμπιακά αθλήματα.
Ανάμεσά τους και η Αθανασία Μεσίρη του Ατλαντα Πατρών.
