Μύρτσος: Θέλω να πάρω την Παναχαϊκή και να την ανεβάσω στη SL! (video)

Ο Γιώργος Μύρτσος στη συνέντευξη της ζωής του στους LEGOBALLS σε μία κουβέντα που έβγαλε ειδήσεις!

Με πιο ενδιαφέρουσα το ότι ψάχνεται να βρει την οικονομική λύση ώστε να αναλάβει τη διοίκηση της Παναχαϊκής και να την οδηγήσει ξανά στη Super League!

Δίνει ρεσιτάλ… Θυμάται ιστορίες μιας μεγάλης ποδοσφαιρικής διαδρομής που είχε τα πάντα, ιστορίες με μεγάλες στιγμές που λατρεύτηκε από τον κόσμο, ιστορίες που θα σε κάνουν να ξεκαρδιστείς, ιστορίες όμως που θα σε συγκινήσουν.

Από την αρχή της καριέρας του στον Απόλλωνα Καλαμαριάς, τα σπουδαία χρόνια στην Παναχαϊκή, την εκτόξευση με τον Ολυμπιακό, ιστορίες που είναι και εντός αλλά και… εκτός αγωνιστικών χώρων, με την αγάπη του για τα μπουζούκια, τη διασκέδαση, τα λεφτά που ξόδευε αλλά και τα γράμματα που λάμβανε – ακόμα και από φυλακισμένους, τη βοήθεια που έδινε.

Τι είπε για Πάτρα, Παναχαϊκή, Πάτραι, Λουκόπουλο, Τσανταρλιώτη, Σχοινά, Μιχαλόπουλο, Βαΐτση και Ολυμπιακό.

Θυμάται απίθανη ιστορία με τον Όλεγκ Μπλαχίν πριν το παιχνίδι με τη Μονακό, το πέναλτι που έπιασε στον Γκαμπριέλ Μπατιστούτα, αλλά και διηγείται το πώς βγήκε το ιστορικό σύνθημα «Μύρτσο γερά, το βράδυ στον Καρρά».

H συνέντευξη δόθηκε στο ΛΕGΟBALLS και στους Γιάννη Πάγκο και Θωμά Μίχο.

Το επίμαχο απόσπασμα εδώ (46’.22’’)





