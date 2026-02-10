NBA: Ροντέο στο Χόρνετς - Πίστονς με γενική σύρραξη, γροθιές και αποβολές!

Τέσσερις παίκτες αποβλήθηκαν μετά από γενική σύρραξη
Σκηνές γενικευμένης έντασης εκτυλίχθηκαν στην αναμέτρηση των Σάρλοτ Χόρνετς με τους Ντιτρόιτ Πίστονς στο πρωτάθλημα του NBA.
Το παρκέ μετατράπηκε για μερικά λεπτά σε… ρινγκ κάτι που είχε ως αποτέλεσμα την αποβολή τεσάρων παικτών από τους διαιτητές. Η σπίθα άναψε έπειτα από ένα σκληρό φάουλ του Μουσά Ντιαμπάτε πάνω στον Τζέιλεν Ντούρεν. Οι δυο τους είχαν αρχίσει να σπρώχνονται και να ανταλλάσσουν λόγια απ' την προηγούμενη φάση και κατέληξαν σε καυγά. Ο σέντερ των Πίστονς αντέδρασε έντονα στο φάουλ ζητώντας τον λόγο και απωθώντας τον αντίπαλό του με το χέρι στο πρόσωπο.
Η κατάσταση ξέφυγε αμέσως από τον έλεγχο. Ο Ντιαμπάτε εξαγριώθηκε και κινήθηκε απειλητικά προς τον Ντούρεν, επιχειρώντας να του επιτεθεί, με τους συμπαίκτες του και των πάγκο των Χόρνετς να παρεμβαίνουν για να συγκρατήσουν τον 24χρονο φόργουορντ, ο οποίος βρισκόταν εκτός εαυτού. Στο χάος που ακολούθησε, ενεπλάκη και ο Μάιλς Μπρίτζες, ο οποίος χτύπησε τον Ντούρεν στο στήθος, με τον Αϊζέια Στιούαρτ να μπαίνει από τον πάγκο και να πιάνεται στα χέρια με τον Μπρίτζες.
Οι διαιτητές χρειάστηκαν αρκετά λεπτά και επανεξέταση μέσω βίντεο για να αποκατασταθεί η τάξη, προτού αποφασίσουν την αποβολή και των τεσσάρων παικτών που πρωταγωνίστησαν στο επεισόδιο, βάζοντας τέλος στην ένταση που είχε ξεφύγει επικίνδυνα.
Όταν ηρέμησαν τα πνεύματα και έληξε το... ροντέο, το παιχνίδι συνεχίστηκε με τους Πίστονς να επικρατούν με 110-104 συνεχίζοντας την εντυπωσιακή πορεία τους στο πρωτάθλημα καθώς προπορεύονται στην Ανατολική Περιφερεια με ρεκόρ 39-13.
