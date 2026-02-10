NBA: Ροντέο στο Χόρνετς - Πίστονς με γενική σύρραξη, γροθιές και αποβολές!

Σκηνές γενικευμένης έντασης εκτυλίχθηκαν στην αναμέτρηση των Σάρλοτ Χόρνετς με τους Ντιτρόιτ Πίστονς στο πρωτάθλημα του NBA.

Το παρκέ μετατράπηκε για μερικά λεπτά σε… ρινγκ κάτι που είχε ως αποτέλεσμα την αποβολή τεσάρων παικτών από τους διαιτητές. Η σπίθα άναψε έπειτα από ένα σκληρό φάουλ του Μουσά Ντιαμπάτε πάνω στον Τζέιλεν Ντούρεν. Οι δυο τους είχαν αρχίσει να σπρώχνονται και να ανταλλάσσουν λόγια απ' την προηγούμενη φάση και κατέληξαν σε καυγά. Ο σέντερ των Πίστονς αντέδρασε έντονα στο φάουλ ζητώντας τον λόγο και απωθώντας τον αντίπαλό του με το χέρι στο πρόσωπο.