Στην Πάτρα ο Γιάννης Βρούτσης: Πακέτο έργων 6 εκατ. ευρώ για τις αθλητικές υποδομές της Αχαΐας

Σημαντικές ανακοινώσεις για την αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής της Αχαΐας έκανε την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026 ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, στο πλαίσιο της παρουσίας του στην πόλη για τα εγκαίνια του νέου χλοοτάπητα στο γήπεδο Προσφυγικών.

Ο Υπουργός προανήγγειλε την υλοποίηση σειράς έργων συνολικού προϋπολογισμού περίπου 6 εκατομμυρίων ευρώ, με στόχο τη συνολική αναβάθμιση αθλητικών υποδομών στην αχαϊκή πρωτεύουσα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο βοηθητικό γήπεδο του «Δ. Τόφαλος», το οποίο χαρακτήρισε εγκαταλελειμμένο, σημειώνοντας ότι θα διατεθούν 800.000 ευρώ για την πλήρη ανακατασκευή του, ώστε να είναι λειτουργικό και προσβάσιμο σε όλες τις ομάδες.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε χρηματοδότηση ύψους 1.900.000 ευρώ για το ΕΑΚ Πάτρας μέσω της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, 800.000 ευρώ για την πλήρη αναβάθμιση του κολυμβητηρίου, καθώς και 500.000 ευρώ για την εγκατάσταση σύγχρονου καταδυτικού συστήματος, το δεύτερο στη χώρα μετά το ΟΑΚΑ.

Όπως έγινε γνωστό, χρηματοδοτήσεις έχουν ήδη δοθεί στους δήμους της περιοχής, με 600.000 ευρώ στον Δήμο Πατρέων, 437.000 ευρώ στον Δήμο Δυτικής Αχαΐας, 523.000 ευρώ στον Δήμο Ερυμάνθου και 600.000 ευρώ στον Δήμο Αιγιάλειας, για έργα που αφορούν δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις. Στα έργα αυτά περιλαμβάνονται και η νέα κερκίδα καθώς και ο φωτισμός των τεσσάρων πυλώνων στο γήπεδο Προσφυγικών, το οποίο αναμένεται να αποκτήσει εντελώς νέα εικόνα.

Κλείνοντας, ο Υπουργός Αθλητισμού υπογράμμισε ότι η ενίσχυση του αθλητισμού αποτελεί προτεραιότητα, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι οι παρεμβάσεις που ανακοινώθηκαν αποτελούν μόνο την αρχή.