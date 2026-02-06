Νέος πλαστικός τάπητας στο γήπεδο Προσφυγικών στην Πάτρα

Την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026 στις 16.30 το απόγευμα στο Ενωσιακό γήπεδο Προσφυγικών θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια νέου πλαστικού τάπητα, τα οποία είχαν ακυρωθεί λόγω του δυστυχήματος των φιλάθλων στο Τροχαίο στη Ρουμανία

Την κορδέλα θα κόψει ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης.

Η τιμητική πρόσκληση από την Ε.Π.Σ. Αχαΐας, στην οποία ανταποκρίθηκε άμεσα, έγινε για να τιμήσουμε την προσφορά του στην Ένωσή μας, με την χρηματοδότηση για την ενεργειακή αναβάθμιση των γηπέδων (τοποθέτηση φωτοβολταϊκων).

Πρόγραμμα εκδήλωσης:

16.30-17.00 Συνάντηση συζήτηση με την Ε.Ε της ΕΠΣ Αχαϊας

17.00-17.30 Χαιρετισμός προέδρου, ομιλία Υπουργού και Εγκαίνια

17.30-18.15 Ανοικτή συζήτηση και ελαφρύ σνακ

Η πρωτοβουλία αποτελεί παράδειγμα συνεργασίας με κοινωνικό αποτύπωμα και έμπρακτης προσφοράς στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο.