Βαρύ το πένθος στην Τούμπα στον πρώτο αγώνα μετά το πολύνεκρο τροχαίο

Στο γήπεδο της Τούμπας, όπου ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Πανσερραϊκό, στην πρώτη αγωνιστική μετά το τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, δίνουν σήμερα Κυριακή (1/2) οι φίλαθλοι της ομάδας, με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ να ορίζει ένα συμβολικό ποσό εισιτηρίου για τον αγώνα, ο οποίος είναι ήδη sold out.

Η ΠΑΕ προγραμματίζει δράσεις τιμής και μνήμης για τα αδικοχαμένα αετόπουλα και η συμμετοχή φίλων του ΠΑΟΚ αναμένεται τεράστια, παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες που επικρατούν στη Θεσσαλονίκη.

Φίλαθλοι, αλλά και πολίτες όλων των ηλικιών εξακολουθούν να συρρέουν στο γήπεδο της Τούμπας, προκειμένου να ανάψουν ένα κερί ή να αφήσουν λίγα λουλούδια στη μνήμη των επτά νεαρών φιλάθλων του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Στο σημείο μάλιστα βρέθηκε και αντιπροσωπεία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, αποτίοντας φόρο τιμής στα αδικοχαμένα αετόπουλα, έξω από τη θύρα 1 του γηπέδου.

Την ίδια ώρα, συνεχίζουν να δίνουν το δικό τους αγώνα οι τραυματίες. Ο 20χρονος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου με αιμάτωμα και κατάγματα, χωρίς η κατάσταση της υγείας του να εμπνέει ανησυχία, ενώ ενθαρρυντικά είναι τα νεότερα από την κατάσταση του τραυματία που παραμένει στο νοσοκομείο της Ρουμανίας, με τους γιατρούς να επανεκτιμούν τον επαναπατρισμό του αύριο Δευτέρα, εκτός απροόπτου.

Χθες (31/1), «έσπασαν καρδιές» στο τελευταίο αντίο των φιλάθλων από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας, αλλά και στην κηδεία του νεαρού φιλάθλου από τα Στεφανικά Θεσσαλονίκης.