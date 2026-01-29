Άγιαξ- Ολυμπιακός 1-2: Τεράστια νίκη και πρόκριση στα playoffs του Champions League- ΒΙΝΤΕΟ

Ιστορική νίκη σημείωσε ο Ολυμπιακός στο Άμστερνταμ, επικρατώντας με 2-1 του Άγιαξ στην τελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League και εξασφαλίζοντας την παρουσία του στα νοκ άουτ playoffs της διοργάνωσης.

Οι «ερυθρόλευκοι» παρουσίασαν μαχητικό πρόσωπο από το πρώτο λεπτό, άντεξαν στην πίεση των Ολλανδών στο πρώτο ημίχρονο και βρήκαν τον δρόμο προς τα δίχτυα με την έναρξη του δεύτερου μέρους. Στο 52ο λεπτό ο Ζέλσον Μαρτίνς ολοκλήρωσε ιδανικά μια γρήγορη επίθεση, ανοίγοντας το σκορ για την ελληνική ομάδα.

Ο Άγιαξ αντέδρασε και έφερε το ματς στα ίσα στο 69’, όταν ο Ντόλμπεργκ ευστόχησε από το σημείο του πέναλτι. Ωστόσο, ο Ολυμπιακός δεν λύγισε. Με αποφασιστικότητα και πίστη στο αποτέλεσμα, βρήκε εκ νέου τον δρόμο προς το γκολ στο 79ο λεπτό, με τον Έσε να σκοράρει με κεφαλιά, χαρίζοντας στους Πειραιώτες μια σπουδαία νίκη και την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Με το αποτέλεσμα αυτό, ο Ολυμπιακός σφράγισε την είσοδό του στην 24άδα της διοργάνωσης, συνεχίζοντας την ευρωπαϊκή του πορεία με υψηλές φιλοδοξίες.

Το ματς

Ο Ολυμπιακός μπήκε στα πρώτα λεπτά με διάθεση να πιέσει ψηλά τον Άγιαξ, ωστόσο ο Αίαντας δεν φάνηκε να δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει το πρεσάρισμα των ερυθρόλευκων και επιχειρούσαν να βρουν τον τρόπο να απειλήσουν την εστία του Τζολάκη. Μάλιστα στο 7ο λεπτό ο Ρέτσος απομάκρυνε μία επικίνδυνη κατάσταση με πρωταγωνιστή τον Κλάασεν.

Οι Πειραιώτες προσπαθούσαν να αξιοποιήσουν λάθη των γηπεδούχων στη μεσαία γραμμή, αλλά η τελική πάσα δεν ήταν πάντα η καλύτερη. Ο Ολυμπιακός στο 13ο λεπτό πλησίασε το γκολ, σε μία ίδια φάση με το 1-0 απέναντι στη Λεβερκούζεν. Ο Ροντινέι εκτέλεσε το κόρνερ από δεξιά, ο Κοστίνια πήρε την κεφαλιά, με τον Γιάρος ωστόσο να μπλοκάρει. Στο 22′ ο Πορτογάλος μπακ είχε νέα τελική με σουτ του εκτός περιοχής, που έφυγε έξω.

Στο 25′ ο Άγιαξ έφτασε κοντά στο γκολ. Ο Βάινταλ μπήκε στην περιοχή από αριστερά και έκανε το γύρισμα. Ο Τζολάκης απομάκρυνε, έχοντας αρκετά σώματα γύρω του και έτσι η μπάλα έμεινε ζωντανή. Ο Γκλούκ πήρε το ριμπάουντ, εκτέλεσε με το αριστερό από πλεονεκτική θέση, αλλά αστόχησε.

Στο 27ο λεπτό, ο Ολυμπιακός έχασε τον Πιρόλα, καθώς πέρασε με πρόβλημα εκτός, με τον Μπιανκόν να περνάει στη θέση του. Στο 29′ οι γηπεδούχοι ήταν απειλητικοί με τον Χοντς, ωστόσο ο Τζολάκης έπεσε και μπλόκαρε. Στο 33′ ο Άγιαξ βρήκε δίχτυα με τον Ντόλμπεργκ, έπειτα από γύρισμα του Χοντς από αριστερά. Ο βοηθός σήκωσε το σημαιάκι του για οφσάιντ, με τον VAR να επιβεβαιώνει την αρχική απόφαση.

Στο 42′ ο Ολυμπιακός δημιούργησε επικίνδυνη κατάσταση. Οι ερυθρόλευκοι έκλεψαν, ο Ροντινέι τροφοδότησε τον Ταρέμι, ωστόσο το σουτ του σταμάτησε πάνω στα σώματα. Στις καθυστερήσεις ο Μπιανκόν βρήκε την μπάλα με το αριστερό του χέρι, στην προσπάθειά του να διώξει. Η φάση εξετάστηκε από το VAR και το παιχνίδι συνεχίστηκε.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με θάρρος και περισσότερη ένταση στο δεύτερο μέρος και έτσι κατάφερε να πάρει το προβάδισμα στο 52ο λεπτό. Ο Ταρέμι συνεργάστηκε εκπληκτικά με τον Μαρτίνς στα δεξιά της περιοχής, ο Ιρανός με ωραίο γύρισμα βρήκε τον Πορτογάλο, ο οποίος με άψογο πλασέ έκανε το 1-0 για τους ερυθρόλευκους.

Οι Πειραιώτες πήραν περισσότερο θάρρος, με τον Ελ Κααμπί να κερδίζει κόρνερ και τον Ρέτσο στο 57′ να αστοχεί. Κάποιες τελικές του Άγιαξ στη συνέχεια δεν ήταν ικανές να απειλήσουν, ενώ στο 59′ ο Μαρτίνς πλησίασε και σε δεύτερο γκολ, αλλά το σουτ του από τα αριστερά στην περιοχή έφυγε έξω.

Στο 65ο λεπτό ο Στερ πλάσαρε με το δεξί, με την μπάλα να χτυπάει στο χέρι του Μουζακίτη. Ο διαιτητής κλήθηκε από τον VAR να τσεκάρει τη φάση στο μόνιτορ και έτσι έδειξε την άσπρη βούλα. Ο Ντόλμπεργκ ανέλαβε την εκτέλεση, σούταρε δυνατά και ο Τζολάκης, ο οποίος έπεσε σωστά δεν μπόρεσε να διώξει. Έτσι, το 1-1 έγινε πραγματικότητα.

Ο Ολυμπιακός όχι απλώς δεν το έβαλε κάτω, αλλά πείσμωσε ακόμη περισσότερο και πήρε ξανά προβάδισμα. Ο Τσικίνιο εκτέλεσε το κόρνερ από αριστερά και ο Αργεντίνος χαφ με υπέροχη γυριστή κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι δίνει ξανά προβάδισμα στην ομάδα του Πειραιά.

Οι ερυθρόλευκοι συνέχισαν τη μάχη, έψαχναν την στιγμή τους στη μετάβαση, ενώ στο 87′ χρειάστηκε η παρέμβαση του αρχηγού του. Ο Ρέτσος πάνω στην γραμμή έκοψε την κεφαλιά του Βέχορστ.

ΑΓΙΑΞ: Γιάρος, Σούταλο, Μπαας, Βάινταλ, Γκάεϊ, Ρεγκίρ, Κλάασεν (69′ Μπουνίντα), Στέουρ (69′ Έντβαρτσεν), Γκλουκ (80′ Μόκιο), Γκοντς, Ντόλμπεργκ (80′ Βέχορστ).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα (27′ Μπιανκόν), Ρέτσος, Κοστίνια, Έσε, Μουζακίτης (72′ Σιπιόνι), Μαρτίνς, Ταρέμι, Ρόντινεϊ, Ελ Κααμπί (72′ Τσικίνιο).