Αίγιο: Στο νοσοκομείο 14χρονος μετά από επεισόδιο σε σχολείο- Αναζητείται 16χρονος

Ένταση επικράτησε το πρωί της Τετάρτης (28/1) σε σχολική μονάδα του Αιγίου, όταν σημειώθηκε σοβαρό περιστατικό μεταξύ δύο ανηλίκων, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό μαθητή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 14χρονος μεταφέρθηκε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου της περιοχής, έπειτα από χτύπημα που δέχθηκε στο κεφάλι από μεγαλύτερο μαθητή. Το επεισόδιο φέρεται να εκτυλίχθηκε εντός του σχολικού χώρου, προκαλώντας αναστάτωση σε μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα η Αστυνομία, η οποία προχώρησε στις προβλεπόμενες ενέργειες. Στο πλαίσιο της έρευνας αναζητείται ο 16χρονος φερόμενος ως δράστης, ενώ σχηματίζεται δικογραφία και σε βάρος του πατέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το συμβάν διερευνώνται, ενώ η κατάσταση της υγείας του 14χρονου, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν εμπνέει ανησυχία.