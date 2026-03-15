Καιρός: Νέα αλλαγή από την Τρίτη- Βροχές, πτώση θερμοκρασίας και ενίσχυση των ανέμων

Οι ηλιόλουστες μέρες της άνοιξης δεν θα συνεχιστούν και την επόμενη εβδομάδα, καθώς, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θεόδωρο Κολυδά, ο καιρός θα αλλάξει από την Τρίτη 17 Μαρτίου 2026, με νέα κακοκαιρία να πλήττει τη χώρα.

Συγκεκριμένα, από την ερχόμενη Τρίτη (17/3/2026) ένα νέο σύστημα κακοκαιρίας θα επηρεάσει τη χώρα, φέρνοντας βροχοπτώσεις που ενδέχεται να διατηρηθούν στον καιρό έως και την Παρασκευή στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας.

Παράλληλα σύμφωνα με τον Θεόδωρο Κολυδά, η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή αλλά πρόσκαιρη πτώση, με τις μέγιστες τιμές να μην ξεπερνούν τους 13 βαθμούς Κελσίου ακόμη και στα ανατολικά και τα νότια τμήματα της χώρας.

Την ίδια στιγμή, οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά από βόρειες διευθύνσεις, φτάνοντας τοπικά τα 8 έως και 9 μποφόρ, κυρίως την Πέμπτη και την Παρασκευή στο Αιγαίο και στα νότια τμήματα.

Χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, οι οποίες στα μεγαλύτερα υψόμετρα ενδέχεται κατά τόπους να είναι αξιόλογες.





