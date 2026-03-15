Πάτρα: Βρέθηκαν βεγγαλικά, καπνογόνα, μαχαίρι και κοκαΐνη μετά από τροχαίο

Προχθές το βράδυ στην Πάτρα συνελήφθη ένας άνδρας μετά από τροχαίο ατύχημα, καθώς μέσα στο αυτοκίνητό του βρέθηκαν βεγγαλικά, καπνογόνα, μαχαίρι στιλέτο και μικροποσότητα κοκαΐνης.



Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθη, προχθές το βράδυ, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο αυτοκίνητό του, έπειτα από εμπλοκή του σε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών, βρέθηκαν από τους αστυνομικούς στο εσωτερικό του οχήματος και κατασχέθηκαν τρία βεγγαλικά, δύο καπνογόνα για ναυτιλιακή χρήση, ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι τύπου στιλέτο και μικροποσότητα κοκαΐνης.

Επιπλέον, ο συλληφθείς αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο για την εξακρίβωση ύπαρξης ουσιών ή φαρμάκων στον οργανισμό του.