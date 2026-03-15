Σήμερα το τελευταίο αντίο στον 20χρονο που δολοφονήθηκε στην Καλαμάρια- Ο 23χρονος θα απολογηθεί την Τρίτη

Το τελευταίο αντίο στον 20χρονο που δολοφονήθηκε το βράδυ της περασμένης Πέμπτης στην Καλαμαριά θα πουν σήμερα, στις 12:30, η οικογένεια, οι συγγενείς και οι φίλοι του. Η κηδεία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου, στις Συκιές.

Υπενθυμίζεται ότι για τη δολοφονία του 20χρονου κατηγορείται ένας 23χρονος, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση, παράνομη οπλοκατοχή - οπλοχρησία. Η δολοφονική επίθεση φαίνεται ότι είχε οπαδικά κίνητρα.

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη είναι έρευνα για τον εντοπισμό των δύο ατόμων, που βρίσκονταν δίπλα στον 20χρονο.

Και στα δύο άτομα που αναζητούνται ασκήθηκε ποινική δίωξη για διακεκριμένη περίπτωση επικίνδυνης σωματικής βλάβης από κοινού και κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη. Οι κατηγορίες είναι με την επιβαρυντική διάταξη της αθλητικής βίας.

Το πρωί του Σαββάτου (14/3), ο 23χρονος οδηγήθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας υπό τον φόβο επεισοδίων, καθώς είναι οργανωμένος οπαδός αντίπαλης ομάδας από αυτή που υποστήριζε το θύμα.

Ο 23χρονος παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή, από τον οποίο ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη.

Σε ερώτηση των αστυνομικών αν γνώριζε το θύμα και τα υπόλοιπα άτομα που ήταν μαζί του, φαίνεται να απάντησε αρνητικά λέγοντας πως του επιτέθηκαν γιατί υποστηρίζουν αντίπαλη ομάδα της πόλης.

«Βρισκόμουν σε άμυνα» είπε στους αστυνομικούς

Ο κατηγορούμενος φέρεται να υποστήριξε ότι βρισκόταν σε άμυνα και ότι δέχθηκε επίθεση από πέντε οπαδούς αντίπαλης ομάδας που τον χτυπούσαν με γροθιές και λακτίσματα.

«Από τα χτυπήματα έπεσα κάτω και τότε χρησιμοποίησα ένα μαχαίρι και με αυτό τον χτύπησα. Δεν σκόπευα να του κάνω κακό, ήμουν μόνος μου», ισχυρίστηκε.

Στην κατάθεσή του ισχυρίστηκε ότι δέχθηκε χτυπήματα στο κεφάλι, το πρόσωπο και το σώμα του, κάποια από τα οποία ακόμη και με σφυρί, ενώ υπέδειξε στους αστυνομικούς τα τραύματα τα οποία έφερε.

Ο 20χρονος πέθανε από ακατάσχετη αιμορραγία

Ο 20χρονος, που φέρεται να χτύπησε δυο φορές με μαχαίρι ο 23χρονος, όπως δήλωσε η τεχνική σύμβουλος της οικογένειάς, αναπληρώτρια καθηγήτρια ιατροδικαστικής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ελένη Ζαγγελίδου, που συμμετείχε στη νεκροψία - νεκροτομή, πέθανε από ακατάσχετη αιμορραγία, ενώ το θύμα φέρεται να έχασε πάνω από δύο λίτρα αίματος.

«Ως προς την αιτία του θανάτου, το παιδί κατέληξε μετά από μαζική απώλεια αίματος. Η αιτία αυτού ήταν μία ρίξη του τοιχώματος της καρδιά του, ρήξη της καρδιά του, από ένα νύσσον και τέμνον όργανο, όπως παραδείγματος χάρη ένα μαχαίρι. Αυτό ήταν το καίριο χτύπημα το οποίο δέχθηκε, δέχθηκε και ένα δεύτερο χτύπημα στη δεξιά μασχαλιαία χώρα, το καίριο όμως ήταν το πρώτο» δήλωσε η κ. Ζαγγελίδου.