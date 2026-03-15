Χανιά: 17χρονη κατήγγειλε ομαδικό βιασμό- Δέκα συλλήψεις, εντοπίστηκε βίντεο

Μια 17χρονη στα Χανιά κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού από πέντε άτομα, με την αστυνομία να προχωρά σε 10 συλλήψεις.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, μια 17χρονη Ελληνίδα κατήγγειλε ότι πέντε άτομα προχώρησαν σε ομαδικό βιασμό εναντίον της τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης (12.3.26).

Η ανήλικη φέρεται να βρισκόταν μαζί με μια επίσης 17χρονη, υπήκοο Βουλγαρίας αρχικά σε δωμάτιο τουριστικού καταλύματος και στη συνέχεια σε σπίτι.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η 17χρονη αλλοδαπή φέρεται να δήλωσε στις Αρχές πως προχώρησε σε ερωτική πράξη με την θέλησή της με έναν ανήλικο αλλά υπό την επήρεια χασίς.

Η 17χρονη συνελήφθη για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών.

Στον ομαδικό καταγγελόμενο βιασμό φέρεται να συμμετείχαν ένας 15χρονος και ένας 18χρονος υπήκοοι Βουλγαρίας και τρεις Έλληνες, ένας 17χρονος, ένας 21χρονος ένας 27χρονος. Μάλιστα σύμφωνα με τις αρχές, ο 17χρονος φέρεται να βιντεοσκοπούσε την πράξη στο κινητό του τηλέφωνο.

Παράλληλα, συνελήφθη ένας ακόμη 21χρονος ημεδαπός για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, ο οποίος φέρεται να μην συμμετείχε στην πράξη καθεαυτή, ωστόσο φέρεται να έκανε άσεμνες χειρονομίες και να χρησιμοποιούσε άσεμνο λεξιλόγιο.

Συνελήφθησαν και τρεις κηδεμόνες

Την ίδια ώρα, συνελήφθησαν και τρεις γυναίκες ως κηδεμόνες, μια 47χρονη και μια 46χρονη υπήκοοι Βουλγαρίας και μια 59χρονη υπήκοος Αλβανίας για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα ενώ την Δευτέρα αναμένεται να περάσουν το κατώφλι του ανακριτή.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι συλληφθέντες είναι βιασμού με σοβαρό κίνδυνο για τη ζωή, γενετήσιας πράξης χωρίς συναίνεση, προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας, πορνογραφίας ανηλίκων και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας, παραβίασης προσωπικών δεδομένων.