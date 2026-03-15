Διαμαρτυρία στο Διακοπτό για τον Οδοντωτό- Συγκέντρωση κατοίκων και φορέων- ΦΩΤΟ

Η απόφαση για αναστολή λειτουργίας του ιστορικού Οδοντωτού Σιδηροδρόμου Διακοπτού-Καλαβρύτων προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία, με φορείς και κατοίκους να πραγματοποιούν κινητοποίηση την Κυριακή 15 Μαρτίου.

Η συγκέντρωση διαμαρτυρίας, που διοργανώθηκε από την Επιτροπή Κατοίκων και Φορέων Διακοπτού, πραγματοποιήθηκε στις 11:30 το πρωί στον σταθμό του Οδοντωτού, μπροστά από το μουσείο. Στόχος της κινητοποίησης ήταν να εκφραστεί η αντίθεση της τοπικής κοινωνίας στην απόφαση του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ) για την αναστολή λειτουργίας της ιστορικής σιδηροδρομικής γραμμής.

Στη συγκέντρωση συμμετείχαν πολίτες, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, επαγγελματικοί και πολιτιστικοί σύλλογοι, καθώς και φορείς της περιοχής, οι οποίοι ζήτησαν την άμεση επανεξέταση της απόφασης. Παράλληλα, συνεχίζεται η συλλογή υπογραφών από κατοίκους και επαγγελματίες, με στόχο να ασκηθεί πίεση προς την πολιτεία για την επαναλειτουργία της γραμμής.

Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε τοπικούς φορείς και επαγγελματίες, οι οποίοι επισημαίνουν ότι ο Οδοντωτός αποτελεί βασικό τουριστικό πυλώνα για την ευρύτερη περιοχή της Αιγιαλείας και των Καλαβρύτων, αλλά και σημαντικό ιστορικό και πολιτιστικό στοιχείο της περιοχής.